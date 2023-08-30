Какие анализы нужно сдать мужчине и женщине перед первым сексом

Акушер-гинеколог Ольга Дубовская рассказала „Леди“ как — в идеале, конечно — нужно подходить к первому сексу с новым партнером. Даже если идеал недостижим, время от времени сдавать такие анализы необходимо в любом возрасте.

Абсолютно любой человек, живущий половой жизнью, встречается с риском заражения инфекциями во время половых контактов. Осторожный выбор партнера и использование барьерных средств защиты при половом акте, увы, не сводят риск ИППП на нет.

Многие заболевания протекают в скрытой форме и без каких-либо жалоб.

Поэтому перед любыми изменениями в половой жизни, выбирая прекращение использования барьерных методов контрацепции, обоим половым партнерам следует пройти определенное обследование. Это вопрос безопасности.

Обязательные анализы, которые необходимо сдать мужчине и женщине перед началом „открытой“ половой жизни:

генитальный или урологический мазки со слизистой (обследование с целью выявления воспалительного процесса в области половых органов);

микробиологический посев (посев биологической жидкости) для выявления условно-патогенных и патогенных микроорганизмов;

ПЦР-мазок на инфекции, передающиеся половым путем (хламидии, трихомонады, гонорея, микоплазма, уреаплазма);

венозная кровь на ВИЧ, гепатит В и С, сифилис.

Дополнительно рекомендуются:

ПЦР-мазок и антитела на наличие вируса простого герпеса 2-го типа (генитальный герпес). Этот вирус часто присутствует в латентной («спящей“) форме, но при снижении иммунитета, в стрессовых ситуациях дает о себе знать. Генитальный герпес может стать причиной бесплодия;

ПЦР-мазок на вирус папилломы человека (ВПЧ) — наличие высокоонкогенных штаммов ВПЧ, которые способствуют развитию рака шейки матки, полового члена и анального канала.

Обследование даст возможность назначить правильное лечение (при необходимости) и в конечном счете наслаждаться близостью без тревожных мыслей и негативных последствий.

Помните, что совместная сдача анализов — это проявление уважения и заботы половых партнеров друг о друге.