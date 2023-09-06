10 ошибок в постели, которые он вам не простит

Поэтому даже если вы вдруг вспомнили что-то очень важное или прямо вот сейчас увидели, что люстру давно пора поменять, не стоит сообщать об этом партнеру. В такой ситуации он, скорее всего, не оценит вашего хозяйственного рвения.

Помните фильм „Чего хотят женщины“? Там герой Мела Гибсона „слышал“ мысли своих партнерш, и не всегда эти мысли касались того, что происходило в постели. Ваш мужчина вряд ли обладает такими сверхспособностями, да ему и необязательно знать, что вы до сих пор не переключились с рабочих дел или составляете в уме список продуктов, которые необходимо купить в магазине.

„О боже, какой маленький!“ „А в рубашке ты казался более накачанным!“, „Что-то я не пойму, тебе так мало надо?“, „А ты вообще раньше этим когда-нибудь занимался?“ — вот лишь некоторые фразы, которые помогут вам в сжатые сроки избавиться от партнера. Но если у владельца „маленького“ очень большое сердце, которое вы любите и цените, то держите язык за зубами. Или лучше найдите повод для похвалы.

Этого вообще лучше никогда не делать, а уж в постели тем более. Особенно, если сравнение не в пользу настоящего партнера. Но даже если вы, стремясь избежать ошибок в постели, страстно прошепчете, что ни один мужчина еще не доставлял вам таких удовольствий, то будьте готовы к самой негативной реакции. Ну какому мужчине понравится, что вы думаете о своих бывших, да еще сравнительный анализ проводите? Представьте, что вам деловито пожамкают грудь и добавят: „А у Ленки-то, моей бывшей, не такие упругие были!“

Кстати, мужчины поопытнее легко вычисляют таких „актрис“. Они знают, что у оргазма помимо криков и судорог есть еще и ряд вполне физиологических признаков. Например, сокращение мышц влагалища, научиться имитировать которое довольно сложно. Но самое главное — зачем?

Это одна из главных ошибок в сексе, которые совершают женщины. Имитация оргазма, фальшивые страстные стоны, закатанные от удовольствия глаза — вы же не в кино Тинто Брасса снимаетесь, правда? А он не 15-летний подросток, чтобы внимать вашему актерскому таланту.

Лень

С одной стороны, мужчины любят, когда им надо нас завоевывать, чтобы пришел, увидел, победил. Когда они главные и все решают сами. Но с другой — предпочитают активных партнерш, которые проявляют инициативу. Иметь какие-либо отношения с „бревнами“ нравится разве что совсем уже любителям. Поэтому не стесняйтесь быть активными и не забывайте, что секс — занятие для двоих, а не усилия со стороны одного.

Чрезмерная активность

А это другая крайность предыдущей ошибки в постели. Если вы норовите каждые тридцать секунд поменять позу, предлагаете вот прямо сейчас переместиться с дивана на подоконник, а не успев достигнуть подоконника падаете на пол, увлекая за собой любимого, то рискуете перестараться.

Разнообразие в сексе — дело хорошее, но не превращайте его в бег по полосе препятствий, иначе ваш мужчина может досрочно сойти с дистанции.

Стеснение собственного тела

Мы уже упоминали эту ошибку в сексе, но она настолько распространенная, что хочется обратить ваше внимание на нее еще раз. По статистике, 90% женщин недовольны своим телом. Причем в эту огромную цифру входят даже самые красивые, стройные и юные девушки.

И когда мы остаемся один на один с мужчиной, обнаженные, без утягивающего белья и маскирующего кроя юбки, то нам кажется, что мир рушится.

Вот сейчас он увидит мой ужасный живот, толстую попу, некрасивую грудь, выпирающие ключицы, родинку, шрам (нужное подчеркнуть) развернется и уйдет. И начинаются требования выключить свет, попытки закутаться в простыню, а особо изобретательные еще и умудряются напялить любимому повязку на глаза.

А мужчины между тем, как известно, „любят глазами“. Им необходимо лицезреть все те „сокровища“, что мы скрываем от чужих глаз, и бережем исключительно для них. К тому же вашу большую попу он может считать самым главным достоинством, а оставшийся с детства шрам — изюминкой, и хочет чаще смотреть на эту красоту.

Лишать его этого удовольствия — одна из самых больших ошибок в сексе.

Забота исключительно о собственном удовольствии

Обычно эту ошибку в сексе приписывают мужчинам. Считается, что именно они зациклены на собственном удовольствии и после оргазма отворачиваются к стене и засыпают. Но, оказывается, что сексуальных эгоисток немало и среди женщин. Получив свое, они теряют всякий интерес к партнеру и в лучшем случае просто позволяют ему закончить начатое. Некоторые могут даже прервать половой акт, потому что продолжать его не видят никакого смысла. А такого нормальные мужчины терпеть не будут.