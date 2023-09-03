4 открытия о женском оргазме, о которых мало кто знает(3)
Природа женского оргазма для ученых остается загадкой. На него влияют многие факторы от настроения и самооценки до количества домашних дел. Что конкретно способствует или мешает оргазму, исследователи до сих пор не знают, пишет „Леди“.
Сомнений нет только в одном — оргазмическая реакция полезна для здоровья и довольно эффективно помогает бороться со стрессом. Рассказываем, что нового стало известно о женском оргазме.
Оргазм нужно хотеть
Психологи и сексологи часто советуют забыть об оргазме и не пытаться его достичь во что бы то ни стало. Считается, что чрезмерная фиксация на удовольствии убивает желание и дает обратный результат.
Тем временем группа исследователей во главе со Стейси Гусаковой из Университета штата Мичиган (США) изучила реакции сотен женщин и пришла к неоднозначному выводу. Оказалось, если женщина все-таки думает во время секса о своем оргазме и ставит его целью акта любви, она получает удовольствие гораздо чаще.
Ученые пока не могут объяснить природу этого феномена. Возможно, так происходит потому что женщина больше сосредотачивается на себе и своих желаниях и меньше думает о том, как сделать приятное партнеру. Сами исследователи считают, что этот вопрос требует дальнейшего пристального изучения.
Это значит: не бойтесь думать о своем удовольствии в постели. Этими мыслями свой оргазм вы точно не спугнете.
Не все оргазмы одинаково полезны
Принято считать, что оргазм — всегда приятно и полезно для здоровья. С этим категорически не согласны ученые из Университета Мичигана (США). Они опросили почти тысячу женщин разного возраста и пришли к выводу, что дамы не всегда довольны оргазмом и даже считают, что „плохие“ оргазмы разрушительно влияют на самооценку и здоровье. К нехорошим оргазмам опрашиваемые отнесли случаи, когда секс был по принуждению, под давлением или когда партнер настаивал на женском оргазме и добивался его любой ценой.
Такое удовольствие женщины назвали сомнительным, поскольку оно негативно повлияло на их отношения, сексуальность, религиозные взгляды и даже психологическое здоровье.
Это значит: оргазм хорош только тогда, когда вы сами хотите секса и готовы получить удовольствие. Никакого давления в постели быть не должно, особенно если партнер убеждает, что делает все только ради вас.
Оргазм не зависит от отношений
Долгие годы нам говорили, что самые качественные оргазмы женщина получает только в романтических отношениях. Вэл Вонгсомбун из Университета Флориды (США) решил проверить эту мысль, опросив более тысячи женщин в возрасте 18—71 года. Оказалось, что наличие отношений и постоянного партнера совершенно не влияет на качество оргазма.
И это еще не все. Женщины заявляли, что часто испытывают более мощный оргазм именно со случайным или непостоянным партнером. Они объясняли это тем, что могут раскрепоститься и чувствуют себя увереннее, когда знают, что этот человек с ними только на одну ночь. Вывод ученого: нет связи между отношениями и качеством женских оргазмов.
Это значит: не ставьте крест на своих оргазмах, если вы не в отношениях. Секс без любви тоже существует, и ученые это доказали.
Движения тела влияют на оргазм
Издание Journal of Sex Research опубликовало результаты исследования, благодаря которому выяснилось: во время вагинального проникновения на оргазм влияют определенные движения тела. В эксперименте, который провела группа ученых из Европейского института сексуального здоровья (European Institute for Sexual Health), участвовали более тысячи женщин. Ученые изучали их реакции на два типа действий: покачивание вперед-назад тазом и прямую стимуляцию клитора.
Утверждение о влиянии на оргазм клиторальной стимуляции подтвердилось — во втором случае женщины достигали оргазма чаще. При этом не имело значения, сопровождались игры с клитором какими-то дополнительными движениями тела или нет.
Интересно другое: оргазмы испытывала и группа, которая использовала в сексе движения вперед-назад, и даже без прямой стимуляции клитора. Исследователи пришли к выводу, что движения вперед-назад тазом определенно способствуют оргазму, даже если при этом клитор напрямую не задействован.
Это значит: движения бедрами во время пенетрации чаще всего приводят к оргазму.
Главный вывод из этих научных изысканий такой: желание женщины по-прежнему остается основным условием качественного секса и хорошего оргазма.