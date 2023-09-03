4 открытия о женском оргазме, о которых мало кто знает

Сомнений нет только в одном — оргазмическая реакция полезна для здоровья и довольно эффективно помогает бороться со стрессом. Рассказываем, что нового стало известно о женском оргазме.

Оргазм нужно хотеть

Психологи и сексологи часто советуют забыть об оргазме и не пытаться его достичь во что бы то ни стало. Считается, что чрезмерная фиксация на удовольствии убивает желание и дает обратный результат.

Тем временем группа исследователей во главе со Стейси Гусаковой из Университета штата Мичиган (США) изучила реакции сотен женщин и пришла к неоднозначному выводу. Оказалось, если женщина все-таки думает во время секса о своем оргазме и ставит его целью акта любви, она получает удовольствие гораздо чаще.

Ученые пока не могут объяснить природу этого феномена. Возможно, так происходит потому что женщина больше сосредотачивается на себе и своих желаниях и меньше думает о том, как сделать приятное партнеру. Сами исследователи считают, что этот вопрос требует дальнейшего пристального изучения.

Это значит: не бойтесь думать о своем удовольствии в постели. Этими мыслями свой оргазм вы точно не спугнете.

Не все оргазмы одинаково полезны

Принято считать, что оргазм — всегда приятно и полезно для здоровья. С этим категорически не согласны ученые из Университета Мичигана (США). Они опросили почти тысячу женщин разного возраста и пришли к выводу, что дамы не всегда довольны оргазмом и даже считают, что „плохие“ оргазмы разрушительно влияют на самооценку и здоровье. К нехорошим оргазмам опрашиваемые отнесли случаи, когда секс был по принуждению, под давлением или когда партнер настаивал на женском оргазме и добивался его любой ценой.

Такое удовольствие женщины назвали сомнительным, поскольку оно негативно повлияло на их отношения, сексуальность, религиозные взгляды и даже психологическое здоровье.