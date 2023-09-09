14 видов секса, которые стоит попробовать до 30 лет

1 — Обычный секс с постоянным партнером

Что может быть лучше, когда секс можно получить в любое время, когда захочется? И ради этого даже не нужно наряжаться, выходить в свет, общаться, знакомиться, флиртовать или вести долгие переписки. Достаточно томно посмотреть на любимого — и вуаля!

Кстати, многие женщины получают больше оргазмов именно в длительных отношениях — благодаря доверию и безопасности они чувствуют себя более расслабленными.

2 — Веселый секс

Он может произойти и в постоянных отношениях, и с мужчиной, который и не претендовал на звание любви всей жизни. Ну, когда вас страсть настигла на кухонном столе. Или вы заперлись в ванной на чьей-то вечеринке. Или решили попробовать какую-то новую эротическую игрушку. Секс, о котором будет смешно вспомнить: и как это меня угораздило?

3 — Плодотворный секс

Происходит в тот момент, когда пара решает завести детей. К такому сексу люди подходят со всей ответственностью: высчитывают дни овуляции, проходят обследования. И, несмотря на волнение (а может, и благодаря ему!) такой секс бывает очень трепетным и искренним.

4 — „Беременный“ секс

То, что неотвратимо происходит после секса из предыдущего пункта. Женщины, когда находятся в „интересном положении“, говорят, что интимная жизнь становится совершенно особой: партнер более чуткий, нежный и заботливый.

5 — Ленивый утренний секс

Что может быть лучше, когда просыпаешься от поцелуев любимого? Даже если ты не сторонник утренних активностей, можно сделать это медленно, потягиваясь, и лежа.

6 — Обновленный секс

Женщина взрослеет, пробует новое, меняет предпочтения. А уж после 30 лет и вовсе расцветает, в эротическом смысле. Так что перейти на качественно новый уровень никогда не поздно: и с постоянным партнером, и с новым.

7 — Секс, пока дети у бабушки

Когда вы становитесь родителями, иногда и на нормальный сон-то времени не хватает, не то что на секс. В этот непростой период помощь родственников всегда будет кстати. Просто не забудь провести время, свободное от детей, с пользой.