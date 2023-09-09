14 видов секса, которые стоит попробовать до 30 лет(2)
„Леди“ приводит список видов секса, которые стоит попробовать до 30 лет, но заверяет - даже если вы уже старше и этого с вами еще не случилось — не стоит расстраиваться. Впереди еще вся жизнь!
1 — Обычный секс с постоянным партнером
Что может быть лучше, когда секс можно получить в любое время, когда захочется? И ради этого даже не нужно наряжаться, выходить в свет, общаться, знакомиться, флиртовать или вести долгие переписки. Достаточно томно посмотреть на любимого — и вуаля!
Кстати, многие женщины получают больше оргазмов именно в длительных отношениях — благодаря доверию и безопасности они чувствуют себя более расслабленными.
2 — Веселый секс
Он может произойти и в постоянных отношениях, и с мужчиной, который и не претендовал на звание любви всей жизни. Ну, когда вас страсть настигла на кухонном столе. Или вы заперлись в ванной на чьей-то вечеринке. Или решили попробовать какую-то новую эротическую игрушку. Секс, о котором будет смешно вспомнить: и как это меня угораздило?
3 — Плодотворный секс
Происходит в тот момент, когда пара решает завести детей. К такому сексу люди подходят со всей ответственностью: высчитывают дни овуляции, проходят обследования. И, несмотря на волнение (а может, и благодаря ему!) такой секс бывает очень трепетным и искренним.
4 — „Беременный“ секс
То, что неотвратимо происходит после секса из предыдущего пункта. Женщины, когда находятся в „интересном положении“, говорят, что интимная жизнь становится совершенно особой: партнер более чуткий, нежный и заботливый.
5 — Ленивый утренний секс
Что может быть лучше, когда просыпаешься от поцелуев любимого? Даже если ты не сторонник утренних активностей, можно сделать это медленно, потягиваясь, и лежа.
6 — Обновленный секс
Женщина взрослеет, пробует новое, меняет предпочтения. А уж после 30 лет и вовсе расцветает, в эротическом смысле. Так что перейти на качественно новый уровень никогда не поздно: и с постоянным партнером, и с новым.
7 — Секс, пока дети у бабушки
Когда вы становитесь родителями, иногда и на нормальный сон-то времени не хватает, не то что на секс. В этот непростой период помощь родственников всегда будет кстати. Просто не забудь провести время, свободное от детей, с пользой.
8 — Быстрый секс
В принципе это может быть тот же самый секс, только когда бабушка не смогла посидеть с детьми. Быстро и тихо, пока малыш смотрит мультики. Или наконец уснул.
Ну или вдруг ты просто любишь, когда все происходит страстно и бурно.
9 — „Давай лучше останемся дома“ секс
Характерен для влюбленных, которые только начали жить вместе и предпочитают собственную кровать всем другим развлечениям. Здорово, когда ваша спальня становится и кинотеатром, и рестораном, и фитнес-залом. И вы вдвоем можете делать в ней все, что душа пожелает.
10 — „Уснуть в обнимку“ секс
Не бывает такого секса, конечно. Но заснуть, обнимая любимого человека после тяжелого рабочего дня — особое удовольствие.
11 — Экспериментальный секс
В жизни почти каждой женщины бывает период, когда она пробует что-то новое. Не потому, что ей надоело привычное. Просто хочется узнать побольше о том, какое удовольствие можно получить и благодаря чему. Чтобы потом практиковать почаще.
12 — Одинокий секс
Говоря о проявлениях сексуальности, сексологи и мастурбацию рассматривают, как интимную ласку. Так что отсутствие партнера вовсе не означает отсутствие секса. Между прочим, эти минуты наедине с собой могут быть не менее сладострастными, чем секс с партнером.
13 — Примирительный секс
Хороший секс в принципе укрепляет отношения. Но если вы в ссоре, объявили друг другу бойкот, а сделать первый шаг не позволяет гордость, то секс — одно из лучших решений.
Еще одно неплохое — все же поговорить и обсудить проблему.
14 — Неудачный секс
Желаем, чтобы у тебя его никогда не случалось. Но, если что, хорошая новость: после него тебе будет с чем сравнивать!