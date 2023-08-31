Таролог раскинула карты специально для читателей RusDelfi: что ждет знаки зодиака в сентябре?(2)
В сентябре наконец может удастся найти новую работу, разобраться с проблемами, а то и вовсе замуж выйти. Ну, или жениться. Однако прошлое будет тянуться вереницей нерешенных вопросов, поэтому срочно нужно с этим грузом распрощаться, пишет эстонкий таролог Ольга Худякова.
Ваш партнер - ваша поддержка, проводите время вместе. А если любовь вы еще не нашли, то шансы на новый головокружительный роман высоки как никогда! Сентябрь просто пышит энергией любви и страсти.
С финансовыми вложениями притормозите. В сентябре свои денежки стоит хранить „в сберегательной кассе“. Очень большая вероятность лишиться всего. На всякий случай не берите трубку, когда звонит незнакомый номер. Мошенники будут долбиться к вам из всех щелей. В конце концов, если кому-то что-то от вас надо, всегда есть WhatsApp, SMS и прочие каналы связи.
Овен
Солнце и Отшельник
В начале осени вам будет просто необходимо отпраздновать свой успех! В сентябре вы почувствуете прилив энергии, улучшения самочувствия. Это может подтолкнуть вас к желанию улучшить свои знания в профессиональной сфере. Вы будете действовать уверенно в любой ситуации, не тратить свое время на сомнения. Также, вам захочется чаще выходить в люди, не забудьте посетить какое-нибудь шумное мероприятие, это пойдет только на пользу!
Телец
Верховная жрица и Мир
Сентябрь должен быть для вас очень спокойным месяцем, не стоит торопить события, плывите плавно по течению. На первом плане у вас будет любовь и мудрость. Благодаря своей чуткости вы сможете найти подход к любому человеку. Все это может очень пригодиться вам и в работе. Выждите, когда босс будет в расположение духа, и смело просите выходной, вы это заслужили!
Близнецы
Колесница и Суд
Сентябрь - отличное время для того, чтобы отправиться в какое-либо путешествие. Можно уехать за границу, если сделать это не получается, то проведите свой выходной у моря, представляя, что оно не холодное Балтийское, а теплое Средиземное.
В последнее время вы взвалили на свои плечи так много, сейчас вам необходим отдых. Попробуйте расслабиться, вы заметите, как только это получится сделать, дела тут же пойдут в гору. На свежую голову вам придет миллион разных решений, следовательно и жить станет легче.
Рак
Умеренность и Иерофант
Решайте дела по мере их поступления, сейчас вы очень эмоциональны. Задумайтесь, действительно все ли так плохо, или все-таки вы сами себя накрутили. В любовных отношениях карты сулят стабильность, от партнера не стоит ждать никаких сюрпризов, скорее всего он выберет коротать свои выходные у телевизора дома, а не идти с друзьями в паб или вечеринку. А вот одинокие сердца, наоборот, будьте готовы к неожиданностям! Вы можете встретить свою любовь, сами того не ожидая, например на рабочем месте или в очереди в магазине.
Лев
Колесо фортуны и Солнце
Сентябрь - ваше время. Удача будет преследовать вас во всем, окружающие радовать. В этом месяце следует уделить как можно больше времени своей семье, детям. Будьте вместе, это зарядит вас энергией. Сейчас вам надо получить максимально много положительных эмоций, а уже потом думать о работе и о деньгах. Неожиданно захотелось навестить родственников или уехать за город с семьей? Смело берите выходной, в сентябре вам все простят на работе.
Дева
Отшельник и Звезда
В этом месяце вам необходимо побыть наедине самим с собой, внезапно может напасть грусть - гоните ее прочь приятными воспоминаниями из прошлого. Сентябрь - месяц, когда придется много и усердно работать, и, увы, не ждать, что вам за это дадут премию. В отношениях с близкими сейчас хорошо попытаться расставить все „точки над и“, вы можете сказать то, что думаете на самом деле, вас услышат и поймут.
Весы
Дурак и Суд
В сентябре вы будете готовы бежать без оглядки к светлому будущему. Вы почувствуете резкую необходимость что-то менять, будь то ваша прическа или работа. Окружающие не будут понимать вас, но всеми силами постараются никуда не отпускать. Не обращайте внимание на других, если чувствуете необходимость перемен, то делайте!
Скорпион
Влюбленные и Справедливость
В этом месяце карты советуют вам быть как можно проще и честнее с окружающими, именно тогда вы сможете с легкостью добиться своих целей. В сентябре будут успешно разрешены неоднозначные ситуации, вам удастся сразу обнаружить чужую ложь и избежать проблем. Если вы чувствуете, что ваш партнер что-то не договаривает, попытайтесь вывести его на чистую воду, у вас это точно получится.
Стрелец
Умеренность и Дьявол
Карты советуют придерживаться сбалансированности и умеренности в жизни. Планируйте все до мельчайших деталей, есть очень большой риск, что дела будут идти не так, как вам хотелось бы. Скандалы, интриги и расследования будут поджидать вас на каждом углу, поэтому хорошенько подумайте стоит ли лишний раз выходить в свет. Будьте готовы, что такси за вами может вовсе не приехать, а в ресторане вас попытаются обсчитать, а если захотите удивить любимого вкусным ужином, смотрите не пересолите, и выключите вовремя духовку, а то еще устроите пожар.
В этом месяце лучше строить планы на будущее, нежели их осуществлять.
Козерог
Маг и Суд
Это месяц перемен. Благоприятное время для того, чтобы сменить работу или заняться переездом. Незамужним козерогам внезапно может поступить предложение сыграть свадьбу. Перед вами открываются новые возможности и перспективы, главное не браться разом за все, выбирайте, ставьте приоритеты: сначала новая работа, а потом свадьба, или все-таки наоборот? Сначала в загс, а потом на работу?
Водолей
Отшельник и Маг
В сентябре следует посвятить себя работе. Свободное от работы время вам будет хотеться провести в одиночестве, уйти в себя. Сентябрь это хороший период для работы над собой, займитесь саморазвитием. Также большая вероятность, что в вашей жизни вновь появятся люди из прошлого, принимать их обратно или нет, решать вам.
Рыба
Императрица и Повешенный
В сентябре может показаться, что вы тратите свое время на бесполезные действия. Рыбы могут потерять уверенность в себе, своих силах.
Знайте, такой упадок сил - временное явление. Если вы четко сформулируете план действий, то обязательно добьетесь результатов, как в работе, так и в личной жизни.