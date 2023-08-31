Таролог раскинула карты специально для читателей RusDelfi: что ждет знаки зодиака в сентябре?

Ваш партнер - ваша поддержка, проводите время вместе. А если любовь вы еще не нашли, то шансы на новый головокружительный роман высоки как никогда! Сентябрь просто пышит энергией любви и страсти.

С финансовыми вложениями притормозите. В сентябре свои денежки стоит хранить „в сберегательной кассе“. Очень большая вероятность лишиться всего. На всякий случай не берите трубку, когда звонит незнакомый номер. Мошенники будут долбиться к вам из всех щелей. В конце концов, если кому-то что-то от вас надо, всегда есть WhatsApp, SMS и прочие каналы связи.

Овен

Солнце и Отшельник

В начале осени вам будет просто необходимо отпраздновать свой успех! В сентябре вы почувствуете прилив энергии, улучшения самочувствия. Это может подтолкнуть вас к желанию улучшить свои знания в профессиональной сфере. Вы будете действовать уверенно в любой ситуации, не тратить свое время на сомнения. Также, вам захочется чаще выходить в люди, не забудьте посетить какое-нибудь шумное мероприятие, это пойдет только на пользу!

Телец

Верховная жрица и Мир

Сентябрь должен быть для вас очень спокойным месяцем, не стоит торопить события, плывите плавно по течению. На первом плане у вас будет любовь и мудрость. Благодаря своей чуткости вы сможете найти подход к любому человеку. Все это может очень пригодиться вам и в работе. Выждите, когда босс будет в расположение духа, и смело просите выходной, вы это заслужили!

Близнецы

Колесница и Суд

Сентябрь - отличное время для того, чтобы отправиться в какое-либо путешествие. Можно уехать за границу, если сделать это не получается, то проведите свой выходной у моря, представляя, что оно не холодное Балтийское, а теплое Средиземное.

В последнее время вы взвалили на свои плечи так много, сейчас вам необходим отдых. Попробуйте расслабиться, вы заметите, как только это получится сделать, дела тут же пойдут в гору. На свежую голову вам придет миллион разных решений, следовательно и жить станет легче.

Рак

Умеренность и Иерофант