От „паразита“ до „палача“: люди с этими 6 привычками обречены на развод

Человек, который может находить баланс в схеме „брать — отдавать“ с большей вероятностью избежит кризисных ситуаций в отношениях, чем тот, что этого не делает. Светлана Бояринова подсказывает, как распознать эгоцентрика еще на начальном этапе отношений: „Это вечный капризный ребенок, который хлопает в ладоши, когда все, как он хочет, может даже поблагодарить, а когда что-то не так, превращается в тирана, который, манипулирует, плачет, ругается, оскорбляет и обвиняет во всех несчастьях партнера“. В паре такой инфантильный тиран вряд ли будет готов к совместной работе над отношениями. Он не заинтересован делать шаги навстречу другому человеку, потому что его мир крутится вокруг него самого. В общем, „долго и счастливо“ с таким партнером прожить не получится.

„Здоровый эгоизм — это единственное условие продуктивности. Человек сделал себе хорошо, подумал о себе, и у него есть что-то, чем он бы мог поделиться. Здоровый эгоист берет на себя ответственность, он осознанно живет, бережно относится к своему здоровью, у него есть свободное время для себя. Он эмоционально независим, может быть счастливым сам по себе. Поэтому у него есть запас энергии, которую он может вкладывать в отношения“, — уверена психотерапевт Айна Громова.

Для того чтобы ваш брак со стопроцентной гарантией развалился, просто необходимо быть зацикленным на себе человеком. „Мне все должны, а я никому и ничего“ — такова типичная позиция инфантильной и незрелой личности, желающей быть центром не только своей жизни, но и жизни своего партнера. Как отмечает психолог Анна Нуржан, это качество ярко проявляется в единственных и в долгожданных детях. Они зачастую оказываются не готовыми ради других отказываться от своих планов и достаточно прямолинейно об этом заявляют. В большей степени эгоцентрики позволяют себя любить и быть с ними рядом. А это создает напряжение в паре и угрозу разрыва отношений.

Как говорил классик, „от сумы и от тюрьмы не зарекайся“. Мы добавим — и от развода тоже. Вряд ли хоть одна счастливая невеста, которая готовится связать свою жизнь с любимым человеком, думает о том, что когда-нибудь с ним разведется. Жить „долго и счастливо“, а еще лучше „умереть в один день“ с мужем хочет каждая, однако далеко не все знают, как этого добиться. Woman.ru решил разобраться, какие привычки неминуемо приводят пары к краху отношений. Для этого мы поговорили с профессиональными психологами. Экспертами в нашем материале выступили семейный психолог Светлана Бояринова, психолог и писательница Анетта Орлова, психолог сертифицированный тренер „Академии частной жизни“ Ларисы Ренар — Анна Нуржан, врач-психотерапевт Айна Громова, клинический психолог Татьяна Москвитина и преподаватель психологии отношений Мила Левчук.

Кроме того, все попытки изменить партнера, как правило, абсолютно безрезультатны. Они, наоборот, приводят к холодности, к формальности и отторжению, потому что человек чувствует, что он сам по себе вас не устраивает. „Каждый берет из своей семьи свои правила, порядки, традиции, убеждения и ценности. Важно это все принимать и делать выводы, осознавая, с чем придется жить в будущем, когда будет создана семья. Менять человека — это значит менять всю семью, которая за ним стоит, что в целом практически нереально“, — считает Анна Нуржан.

„Создавая в своей голове портрет идеального мужчины из 154 пунктов (реальная история из моей практики), вы никогда не найдете того, кто вас будет полностью устраивать“, — отмечает психолог.

Анетта Орлова уверена, что здесь очень важно присмотреться к будущему мужу или жене еще до брака, чтобы понять, сможете ли вы мириться с тем, что вас в нем или ней раздражает. Для этого нужно намеренно отказаться от идеализации партнера.

Эксперты сходятся во мнении, что эта привычка является одной из самых опасных для брака. Человек, который постоянно тебя критикует, которому все не так и все не этак, вряд ли избежит развода. Можно терпеть, пытаться отбиваться, но в какой-то момент большинство людей равно доходят до точки невозврата и со словами: „Все, баста!“ уходят, а потом строят новые отношения без чувства вины за свое несоответствие чьим-то ожиданиям.

Отрицание собственной нужности и важности непременно приведет к разводу. Это подтверждает и Мила Левчук: „Если женщина сама себя обесценивает, влюбленный мужчина будет первое время переубеждать и поддерживать. А потом он согласится и поверит в ее никчемность. Получится союз жертвы и палача“.

Эта проблема тоже может идти из детства. Если в раннем возрасте человеку приходилось постоянно что-то делать, чтобы заслужить любовь и поощрение родителей (хорошо учиться, помогать по хозяйству), во взрослой жизни он, скорее всего, столкнется с проблемами в отношениях с противоположным полом. Запоминая такую модель поведения, многие и рядом с партнером чувствуют, что им нужно как-то „заработать“ любовь. В этом выражается внутренний страх и неверие в то, что вас можно полюбить просто так, а не за то, что вы умная, красивая, богатая, смешная, худая или высокая (список можно продолжать бесконечно). „Это качество практически несовместимо с отношениями. Очень тяжело быть всегда под прицелом, что-то доказывать и оправдываться, убеждать, что любишь, и успокаивать человека. На это тратится очень много сил, это создает сильное напряжение в отношениях“, — считает Светлана Бояринова.

Однако это не означает, что нужно оставить вообще любые попытки повлиять на мужа или жену. Поддержать партнера или помочь ему в том, чтобы стать лучше — это прекрасный способ укрепить отношения, но ни в коем случае нельзя перебарщивать с инициативой, а тем более навязывать свое мнение.

Не говорить о своих чувствах и желаниях

Терпеть, делать вид, что все хорошо, а потом взрываться, обвиняя во всех бедах партнера — это позиция „жертвы“ в отношениях. Когда мы не говорим о своих чувствах и желаниях, мы даем право другому обращаться с нами по их усмотрению и желанию. Зрелая личность точно знает, чего хочет от отношений и не боится об этом говорить.

Она не сказала, а он не догадался. Это же очевидно! Нет, не очевидно! И люди не телепаты! Вот что стоит запомнить всем женатым парам.

Да, говорить о себе и своих потребностях сложно (тем более, этому нигде не учат), но это просто необходимо, чтобы с годами ваша любовь к партнеру только росла, а не угасала из-за того, что он или она не может угадать, чего же вы хотите.



Мила Левчук описывает этот „порочный круг“ недомолвок и молчания так: „Она один раз промолчала, стерпела. Он снова сделал так, потому что ему никто не сказал, что так не нужно. Второй раз ей не понравилось — промолчала, на третий-четвертый раз она закипела и взорвалась. Для мужчины это выглядит так: три раза было нормально, а на четвертый она взбесилась. Значит она ненормальная, потому что раньше он не слышал никаких претензий!“



Важно говорить о возникающих неприятных чувствах, не думая, что это унизительно, стыдно и неловко. Только напрямую говоря о том, что не так, вы сможете вовремя заметить конфликт и его разрешить!

Втягивать в отношения других людей

Любые „треугольники“ губительны для отношений. Конечно, для решения проблем можно и нужно обращаться за помощью к психологам или другим экспертам, но вот мамы, папы, друзья и коллеги в этом точно не должны участвовать!