От „паразита“ до „палача“: люди с этими 6 привычками обречены на развод
Пожалуй, каждая женщина, выходя замуж, надеется и верит, что это раз и навсегда. Однако зачастую сохранить счастливый и гармоничный брак оказывается гораздо сложнее, чем просто в него вступить. О том, какие привычки и качества супругов неминуемо приводят к расставанию, пишет Woman.
Как говорил классик, „от сумы и от тюрьмы не зарекайся“. Мы добавим — и от развода тоже. Вряд ли хоть одна счастливая невеста, которая готовится связать свою жизнь с любимым человеком, думает о том, что когда-нибудь с ним разведется. Жить „долго и счастливо“, а еще лучше „умереть в один день“ с мужем хочет каждая, однако далеко не все знают, как этого добиться.
Woman.ru решил разобраться, какие привычки неминуемо приводят пары к краху отношений. Для этого мы поговорили с профессиональными психологами. Экспертами в нашем материале выступили семейный психолог Светлана Бояринова, психолог и писательница Анетта Орлова, психолог сертифицированный тренер „Академии частной жизни“ Ларисы Ренар — Анна Нуржан, врач-психотерапевт Айна Громова, клинический психолог Татьяна Москвитина и преподаватель психологии отношений Мила Левчук.
Зацикливаться на себе
Для того чтобы ваш брак со стопроцентной гарантией развалился, просто необходимо быть зацикленным на себе человеком. „Мне все должны, а я никому и ничего“ — такова типичная позиция инфантильной и незрелой личности, желающей быть центром не только своей жизни, но и жизни своего партнера.
Как отмечает психолог Анна Нуржан, это качество ярко проявляется в единственных и в долгожданных детях. Они зачастую оказываются не готовыми ради других отказываться от своих планов и достаточно прямолинейно об этом заявляют. В большей степени эгоцентрики позволяют себя любить и быть с ними рядом. А это создает напряжение в паре и угрозу разрыва отношений.
Не стоит путать эгоцентризм и эгоизм!
„Здоровый эгоизм — это единственное условие продуктивности. Человек сделал себе хорошо, подумал о себе, и у него есть что-то, чем он бы мог поделиться. Здоровый эгоист берет на себя ответственность, он осознанно живет, бережно относится к своему здоровью, у него есть свободное время для себя. Он эмоционально независим, может быть счастливым сам по себе. Поэтому у него есть запас энергии, которую он может вкладывать в отношения“, — уверена психотерапевт Айна Громова.
Человек, который может находить баланс в схеме „брать — отдавать“ с большей вероятностью избежит кризисных ситуаций в отношениях, чем тот, что этого не делает.
Светлана Бояринова подсказывает, как распознать эгоцентрика еще на начальном этапе отношений: „Это вечный капризный ребенок, который хлопает в ладоши, когда все, как он хочет, может даже поблагодарить, а когда что-то не так, превращается в тирана, который, манипулирует, плачет, ругается, оскорбляет и обвиняет во всех несчастьях партнера“.
В паре такой инфантильный тиран вряд ли будет готов к совместной работе над отношениями. Он не заинтересован делать шаги навстречу другому человеку, потому что его мир крутится вокруг него самого. В общем, „долго и счастливо“ с таким партнером прожить не получится.
Не верить в то, что вас могут любить просто так
Эта проблема тоже может идти из детства. Если в раннем возрасте человеку приходилось постоянно что-то делать, чтобы заслужить любовь и поощрение родителей (хорошо учиться, помогать по хозяйству), во взрослой жизни он, скорее всего, столкнется с проблемами в отношениях с противоположным полом.
Запоминая такую модель поведения, многие и рядом с партнером чувствуют, что им нужно как-то „заработать“ любовь. В этом выражается внутренний страх и неверие в то, что вас можно полюбить просто так, а не за то, что вы умная, красивая, богатая, смешная, худая или высокая (список можно продолжать бесконечно).
„Это качество практически несовместимо с отношениями. Очень тяжело быть всегда под прицелом, что-то доказывать и оправдываться, убеждать, что любишь, и успокаивать человека. На это тратится очень много сил, это создает сильное напряжение в отношениях“, — считает Светлана Бояринова.
Отрицание собственной нужности и важности непременно приведет к разводу. Это подтверждает и Мила Левчук: „Если женщина сама себя обесценивает, влюбленный мужчина будет первое время переубеждать и поддерживать. А потом он согласится и поверит в ее никчемность. Получится союз жертвы и палача“.
Пытаться переделать партнера
Эксперты сходятся во мнении, что эта привычка является одной из самых опасных для брака. Человек, который постоянно тебя критикует, которому все не так и все не этак, вряд ли избежит развода. Можно терпеть, пытаться отбиваться, но в какой-то момент большинство людей равно доходят до точки невозврата и со словами: „Все, баста!“ уходят, а потом строят новые отношения без чувства вины за свое несоответствие чьим-то ожиданиям.
Анетта Орлова уверена, что здесь очень важно присмотреться к будущему мужу или жене еще до брака, чтобы понять, сможете ли вы мириться с тем, что вас в нем или ней раздражает. Для этого нужно намеренно отказаться от идеализации партнера.
„Создавая в своей голове портрет идеального мужчины из 154 пунктов (реальная история из моей практики), вы никогда не найдете того, кто вас будет полностью устраивать“, — отмечает психолог.
Кроме того, все попытки изменить партнера, как правило, абсолютно безрезультатны. Они, наоборот, приводят к холодности, к формальности и отторжению, потому что человек чувствует, что он сам по себе вас не устраивает.
„Каждый берет из своей семьи свои правила, порядки, традиции, убеждения и ценности. Важно это все принимать и делать выводы, осознавая, с чем придется жить в будущем, когда будет создана семья. Менять человека — это значит менять всю семью, которая за ним стоит, что в целом практически нереально“, — считает Анна Нуржан.
Однако это не означает, что нужно оставить вообще любые попытки повлиять на мужа или жену. Поддержать партнера или помочь ему в том, чтобы стать лучше — это прекрасный способ укрепить отношения, но ни в коем случае нельзя перебарщивать с инициативой, а тем более навязывать свое мнение.
Не говорить о своих чувствах и желаниях
Терпеть, делать вид, что все хорошо, а потом взрываться, обвиняя во всех бедах партнера — это позиция „жертвы“ в отношениях. Когда мы не говорим о своих чувствах и желаниях, мы даем право другому обращаться с нами по их усмотрению и желанию. Зрелая личность точно знает, чего хочет от отношений и не боится об этом говорить.
Она не сказала, а он не догадался. Это же очевидно! Нет, не очевидно! И люди не телепаты! Вот что стоит запомнить всем женатым парам.
Да, говорить о себе и своих потребностях сложно (тем более, этому нигде не учат), но это просто необходимо, чтобы с годами ваша любовь к партнеру только росла, а не угасала из-за того, что он или она не может угадать, чего же вы хотите.
Мила Левчук описывает этот „порочный круг“ недомолвок и молчания так: „Она один раз промолчала, стерпела. Он снова сделал так, потому что ему никто не сказал, что так не нужно. Второй раз ей не понравилось — промолчала, на третий-четвертый раз она закипела и взорвалась. Для мужчины это выглядит так: три раза было нормально, а на четвертый она взбесилась. Значит она ненормальная, потому что раньше он не слышал никаких претензий!“
Важно говорить о возникающих неприятных чувствах, не думая, что это унизительно, стыдно и неловко. Только напрямую говоря о том, что не так, вы сможете вовремя заметить конфликт и его разрешить!
Втягивать в отношения других людей
Любые „треугольники“ губительны для отношений. Конечно, для решения проблем можно и нужно обращаться за помощью к психологам или другим экспертам, но вот мамы, папы, друзья и коллеги в этом точно не должны участвовать!
„Создание коалиций ''мы против тебя'' никогда не улучшали отношения. Это манипуляции, хотя иногда они бывают очень тщательно завуалированы, и со стороны может казаться, что так и должно быть. Кто-то может долго терпеть подобную ситуацию. Например, дочь с матерью могут долго жить с неугодным мужем (зятем), а он с ними. Но в итоге разлада не избежать“, — отмечает Татьяна Москвитина.
Когда в семью вмешиваются посторонние лица, рано или поздно одному из партнеров становится некомфортно. В таком случае, конечно же, ему хочется или остаться в одиночестве и не переживать всего этого, или найти более теплые и гармоничные отношения.
Эмоционально зависеть от партнера
У эмоционально зависимых людей нет ощущения, где он сам, а где другой человек, где его, а где чужое мнение. Такие люди слишком много хотят от партнера, потому что сами ничего не могут — ни радоваться, ни наслаждаться жизнью, ни отдыхать, ни переживать и волноваться. Для всего этого им нужен свидетель и помощник.
„Если отсутствуют личные границы, то отношения строятся по принципу слияния. То есть нет двух равноправных партнеров. Один из них постоянно контролирует, ревнует, испытывает страхи и неуверенность в себе. Это не любовь, а эмоциональная зависимость. Такой человек может быть счастливым только с кем-то“, — уверена Айна Громова.
Стратегия „паразита“ в отношениях свидетельствует о внутренней ущербности и несостоятельности.
Анетта Орлова убеждена, что построить крепкие и долгосрочные отношения психически несамостоятельным людям очень сложно. „Женщины, которые проваливаются в пучину эмоциональной зависимости, быстро утрачивают для мужчины свою привлекательность. Тридцать смс в день, звонки и приглашения на свидания, постоянная инициатива с чрезмерной заботой приводит к тому, что самая роскошная красавица покажется навязчивой и неинтересной“, — считает эксперт.
Личные увлечения, гармоничные отношения, прежде всего, с самим собой, и эмоциональная независимость в паре является чуть ли не важнейшим признаком того, что супруги не разведутся. А чтобы минимизировать вероятность разрыва семейных уз, наши эксперты советуют продумать все детали совместной жизни до свадьбы.