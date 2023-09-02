Подкожный бюстгальтер и не только: 7 самых странных пластических операций(1)
Липосакция, ринопласика, подтяжка лица… Кажется, эти пластические операции уже стали настоящей обыденностью. Но наука и медицина не стоят на месте — в моду входят эстетические процедуры, о которых еще несколько лет назад никто и не слышал, пишет Woman.
Подкожный бюстгальтер? Имплантация усов? Липосакция голеней? Мы расскажем вам о необычных пластических операциях, которые день ото дня набирают популярность.
1. Внутренний бюстгальтер
Теперь у вас под кожей может быть самый настоящий пуш-ап — не хуже, чем у изделий Victoria's Secret. Британские пластические хирурги придумали помещать силиконовые подушечки в нижнюю часть груди. Затем специальные шелковые „бретели“ пришивают к грудной клетке. Звучит пугающе, правда?
2. Импланты усов
На Ближнем Востоке усы никогда не выходили из моды и по-прежнему являются признаком настоящего мужчины. Те, кому так и не удалось отрастить пышную растительность над верхней губой, готовы заплатить 7 тысяч долларов за пересадку волос на лицо с других частей тела.
Турецкий пластический хирург Селахаттин Тулунэй рассказал журналистам канала CNN, что проводит 60 таких операций в год.
3. Подрезание пальцев ног
Существует „операция Золушки“ — когда девушки подрезают пальцы ног ради того, чтобы носить модные туфли. Теперь эта операция стала популярной и у людей с ожирением — делают липосакцию ступней, чтобы они выглядели более изящными. Также можно сделать инъекции жира в подушечки пальцев и ступней — чтобы обувь меньше стирала ноги.
4. Липосакция голеней
Многие люди (даже не страдающие ожирением) имеют сложности с выбором обуви из-за того, что голенища часто оказываются слишком узки. Для них западные хирурги придумали процедуру под условным названием „влезть в сапог“, которая на самом деле является липосакцией голеней. Нужно учесть, что такая операция не поможет любительницам бега или велоспорта — их ноги крепки за счет мышц, а липосакция способна избавить только от жира.
5. Восстановление ушей
„Тоннели“ и прочие видоизменения ушей вызвали необычайный спрос на операции по восстановлению этой части тела. Части уха аккуратно подрезаются и сшиваются вместе так, что следов почти не остается.
Те женщины, уши которых пострадали от ношения массивных сережек, сейчас делают инъекции ботокса в мочки, чтобы вернуть им упругость.
6. Операция селфи
Эстетические хирурги заметили значительное увеличение числа клиентов, которые требуют, чтобы пластика помогла им лучше выглядеть на фотографиях. Полагаться на фильтры и фотошоп больше никто не хочет — треть пациентов отмечают в качестве причины, подтолкнувшей их к пластике, „желание лучше выглядеть на фотографиях“.
7. Похудение при помощи азота
Новое слово в похудении: вы глотаете силиконовую пилюлю, а врач при помощи катетера наполняет ее воздухом. В течение 12 недель этот шар находится в вашем животе и приучает вас есть меньшими порциями. За это время человек может похудеть на 10 килограммов. Пока эта необычная процедура доступна только в США.