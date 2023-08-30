Суперлуние: что обязательно нужно сделать 31 августа

Но к известному треку это название не имеет никакого отношения, все дело в периодичности: если подобное явление случается аж несколько раз за короткий промежуток времени, можно говорить, что мы имеем дело с Голубой Луной.

Вы можете спросить, какую пользу — или вред — нам может принести это явление. Мы говорили со специалистами и готовы рассказать, что можно ждать в этот день.

Мощная энергетика, подходящая для загадывания желаний

Серьезно. Если вы загадаете желание в этот день, оно с огромной вероятностью сбудется. Однако важно следовать определенным правилам, иначе все ваши попытки бессмысленны. Как будем загадывать желание? И, главное, какое? Астрологи говорят о том, что в суперлуние чаще всего сбываются материальные желания. Все просто: вы пишете свое желание на большом чистом листе бумаге и кладете одну купюру, но, желательно, крупную. Далее нам понадобится чистый подоконник — кладем на него листок с купюрой, чтобы ночью на него попал лунный свет. Не трогайте его до выходных. Вам только останется ждать, как правило, желание сбывается ближе к концу года.

Если же вас не оставляет мысль о том, чтобы удачно выйти замуж, можете попробовать обряд с соленой водой. Вам нужно налить в чашку с эмалью внутри чистую воду, добавить щепотку соли, поставить перед собой на стол и когда появится Луна, озвучить желание, желательно, если вы сможете назвать имя человека, на которого гадаете. В ближайшее время ждите, что мужчина объявится. Пусть к Новому году вы можете не выйти замуж, но эмоциональный контакт завяжется с огромной вероятностью, а там возможно все что угодно.



Что точно не стоит делать в этот день

Несмотря на то, что день заряжен положительной энергией, стоит быть осторожнее в отношениях с близкими. Все, что вы скажете людям в этот день, будет передано тем, кто не должен был услышать ваш разговор. Будьте аккуратны. Кроме того, в суперлуние не рекомендуется начинать серьезные разговоры, связанные с разрешением конфликтом. Энергия этого дня настолько сильна, что конфликт может разгореться с новой силой. Подождите до следующего понедельника и уже на новой неделе завершите все неприятные межличностные моменты.