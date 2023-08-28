Что делает женщину несексуальной по мнению мужчин? Возможно, эти черты есть и у вас

Холодность

Снежная королева притягательна только в сказках, в жизни мужчины хотят, чтобы девушка на них реагировала, давала понять, что испытывает симпатию, или даже проявляла инициативу. Холодность и неприступность может вызвать азарт на первом этапе, но, если лед не удалось растопить, то молодой человек понимает: он всегда будет пытаться согреть замороженное сердце.

Вульгарность

Обратная сторона холодности, когда женщина изо всех сил старается быть привлекательной и сексуальной. Она подчеркивает женственность одеждой, нарочито громко смеется шуткам, слишком часто прикасается. Все ее поведение пропитано сексом так, что окружающим становится неловко.

Украшения для волос

Молодым людям нравится представлять, как они скользят рукой по женским локонам, но заколки, невидимки, ободки мешают этой фантазии, поэтому на подсознательном уровне эти милые детали кажутся им непривлекательными.

Мужские привычки

Одежда, напоминающая наряды мужчин, увлечения сильной половины человечества, мимика и жесты, больше характерные для парней — все это отталкивает и делают женщину в глазах противоположного пола несексуальной.

Волосы на теле

Мужчин, как и женщин, возбуждает разница между ними и второй половиной. Поэтому молодые люди с густой растительностью на теле так любят гладкие ножки. Как бы не ратовали сторонницы бодипозитива за естественность, волосы на ногах, в интимной зоне, на руках кажутся мужчинам крайне отталкивающими.

Разговоры о бывших

Вот чего-чего, а вспоминать достоинства бывших ухажеров в делах постельных точно не стоит. Как бы там ни было, но каждому мужчине важно ощущать себя первым в сексуальном плане. Поэтому милым дамам не стоит забывать о здравом смысле, когда они вдруг решают предаваться воспоминаниям о былых временах.

Неопрятность

Кому-то кажется сексуальной короткая стрижка, другим — длинные волосы, одни мужчины в восторге от мини-юбок, а есть те, кто находят очень привлекательными мешковатые джинсы. Но никто не считает сексуальным неопрятность: пятна на одежде, грязные волосы, неряшливый маникюр — все это по-настоящему отталкивает мужчин.