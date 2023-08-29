8 повседневных правил этикета, которые стыдно не знать

Позвольте выйти, перед тем как войти

Чрезвычайно полезное правило многие игнорируют — убеждаться в этом приходится буквально повсеместно, будь то магазин, общественный транспорт или подъезд многоквартирного дома: сначала позволяем всем желающим выйти, а затем уже входим.

Соблюдение этой нормы не просто уберегает от неловких ситуаций, когда вы сталкиваетесь с другим человеком или когда вас вынужденно прижали в узком проходе, это как минимум практично. Вам будет гораздо свободнее.

Не отпрашивайтесь в туалет

Когда вам нужно выйти из-за стола (и не только) в уборную, не стоит афишировать цель своей отлучки. Забудьте и нелепые фразочки-эвфемизмы: все знают, что в туалетной комнате вы не будете „припудривать носик“.

Заявить, что вам „по-маленькому“, — фиаско, которое не заслуживает оправданий.

Достаточно негромко сказать, что вы выйдете на минутку, и окружающие будут знать: вы вскоре вернетесь. А важный ли телефонный звонок или сигнал от мочевого пузыря вас заставил покинуть общество, пускай останется тайной.

Одевайтесь уместно

Отсутствие упоминаний строгого дресс-кода не освобождает от ответственности за внешний вид: на деловую конференцию неуместно приходить в спортивной форме, а на родительское собрание — в короткой юбке. Даже если вам некому устроить фейсконтроль, не удивляйтесь, что наряды не к месту скажутся на вашей репутации, ведь встречают все еще по одежке.

Также не стоит забывать, что даже в курортном городе купальник остается одеждой для пляжа и не предполагает дефиле по проспектам.

Не смотрите в телефон на встречах

Крайняя степень неуважения — скроллить ленту во время разговора. Казалось бы, активная цифровая жизнь должна заставить нас больше ценить общение лицом к лицу, но нет, многие страдают настоящей зависимостью от гаджетов.

При встрече убирайте телефон с глаз долой, лежать на столе, даже экраном вниз, ему не положено.