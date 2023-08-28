Почему вы не высыпаетесь? Назван топ самых вредных утренних привычек

О том, что может помешать ночному отдыху, „Леди“ рассказала терапевт телемедицинского сервиса „Доктис“ Наталья Винарская.

1. Слишком много кофеина

Утренний кофе для многих – необходимый ритуал перед началом трудного рабочего дня. Однако употребление большой дозы кофеина утром сразу после пробуждения может привести к тому, что вы чувствуете, что совсем не выспались. Дело в том, что ранний подъем сопровождается естественным ростом уровня гормона стресса – кортизола. Если вы выпьете крепкий кофе сразу после сна, уровень кортизола станет еще выше, а избыточный уровень кортизола в крови вызывает сонливость. Чтобы максимально использовать бодрящие свойства кофеина, лучше пить кофе через час после пробуждения.

2. Отсутствие завтрака

Еще хуже, если кофе выпивается на голодный желудок. Без хорошего сбалансированного завтрака, когда кофе становится единственным „приемом пищи“ до обеда, вы рискуете не только получить проблемы проблем с желудочно-кишечным трактом в будущем, но и ощущение вялости на весь день.

3. Просто мало сна

Норма сна для взрослого человека составляет 7-8 часов в сутки. Но часто вечером нам хочется посмотреть сериал, просто посидеть поговорить с членами семьи, а кому-то – даже заняться спортом. Все это излишне бодрит перед сном и отодвигает время, когда пора ложиться спать. В результате происходит утренний недосып. Старайтесь соблюдать гигиену сна и спать хотя бы семь часов в сутки.

4. Нехватка дневного света

Наверняка все замечали, что вставать легче, если за окном светло. Естественное освещение играет ключевую роль в регулировании наших биологических ритмов. Но большинство людей даже в дневное время пользуется искусственным освещением на рабочем месте, что может сказаться на качестве сна. Старайтесь днем чаще выходить на улицу, а в выходные дни выбирайте в качестве досуга утреннюю прогулку по парку.

5. Разное время пробуждения