Лишний вес страсти не помеха! 5 секс-поз для любовников плюс-сайз
Вообще-то мы и не думаем, что вес может помешать заниматься сексом — было бы желание. А эти позы могут разнообразить ваш эротический досуг, пишет „Леди“.
Боевая черепаха
Позиция со странным названием подходит для женщин, которые все же стесняются своей внешности. Если при виде обнаженного партнера хочется свернуться в калачик, в позу эмбриона, чтобы почувствовать себя спокойнее — не отказывайте себе в этом желании.
Ложитесь на бок, на край кровати, подтяните согнутые в коленях ноги к груди и обхватите их руками. В зависимости от высоты кровати, партнер может устроиться рядом, стоя на коленях или в полный рост.
Плюс: в процессе фрикций можно помочь себе — если сжимать бедра в такт движениям мужчины, то оргазм наступит незамедлительно.
Миссионерская, улучшенная
На случай, если вы все же предпочитаете кровать дивану, предлагаем немного поэкспериментировать с миссионерской позицией. Женщина остается лежать на спине, только ноги сгибает в коленях, словно обнимая ими партнера. Мужчина располагается сверху, но опирается не на одни только свои руки, а на согнутые в коленях ноги. По сути, главной точкой опоры ему служат его голени.
Эта позиция позволяет соприкасаться большей поверхностью тел, а еще дает больше маневренности — можно менять темп фрикций, при этом вам обоим будет удобно.
Крылатые качели
Вы наверняка помните эпизод из сериала „Секс в большом городе“, когда Саманта решила опробовать эротические качели вместе с одним из самых темпераментных любовников Манхэттена? Ощутить себя секс-богиней или королевой акробатики можете и вы.
Для этого даже не обязательно устанавливать крюк для подвешивания качелей в своем доме: вполне можно арендовать комнату в одном из специализированных секс-отелей. Использовать этот секс-гаджет удобно обоим: мужчина занимает позицию стоя, женщина размещается в подвеске. Силы гравитации вас больше не побеспокоят.
А еще качели подходят любовникам с мягкими округлыми животиками: объемные части тела в этой позе не будут вам мешать заниматься главным делом.
Мягкая посадка
Изобретательным любовникам кажется логичной мысль использовать все возможные поверхности в квартире. Но часто они забывают о креслах. И зря, потому что оно — неплохой аксессуар для орального секса.
Для этого женщине стоит сесть на край и откинуться на спину, а ноги согнуть в коленях и подтянуть к плечам. Плюс в том, что в этой позе обоим партнерам открывается прекрасный вид друг на друга.