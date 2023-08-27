Лишний вес страсти не помеха! 5 секс-поз для любовников плюс-сайз

Боевая черепаха

Позиция со странным названием подходит для женщин, которые все же стесняются своей внешности. Если при виде обнаженного партнера хочется свернуться в калачик, в позу эмбриона, чтобы почувствовать себя спокойнее — не отказывайте себе в этом желании.

Ложитесь на бок, на край кровати, подтяните согнутые в коленях ноги к груди и обхватите их руками. В зависимости от высоты кровати, партнер может устроиться рядом, стоя на коленях или в полный рост.

Плюс: в процессе фрикций можно помочь себе — если сжимать бедра в такт движениям мужчины, то оргазм наступит незамедлительно.

Миссионерская, улучшенная

На случай, если вы все же предпочитаете кровать дивану, предлагаем немного поэкспериментировать с миссионерской позицией. Женщина остается лежать на спине, только ноги сгибает в коленях, словно обнимая ими партнера. Мужчина располагается сверху, но опирается не на одни только свои руки, а на согнутые в коленях ноги. По сути, главной точкой опоры ему служат его голени.

Эта позиция позволяет соприкасаться большей поверхностью тел, а еще дает больше маневренности — можно менять темп фрикций, при этом вам обоим будет удобно.

Крылатые качели

Вы наверняка помните эпизод из сериала „Секс в большом городе“, когда Саманта решила опробовать эротические качели вместе с одним из самых темпераментных любовников Манхэттена? Ощутить себя секс-богиней или королевой акробатики можете и вы.

Для этого даже не обязательно устанавливать крюк для подвешивания качелей в своем доме: вполне можно арендовать комнату в одном из специализированных секс-отелей. Использовать этот секс-гаджет удобно обоим: мужчина занимает позицию стоя, женщина размещается в подвеске. Силы гравитации вас больше не побеспокоят.

А еще качели подходят любовникам с мягкими округлыми животиками: объемные части тела в этой позе не будут вам мешать заниматься главным делом.

Мягкая посадка