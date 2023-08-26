Как понять, что я в созависимых отношениях? Почему они считаются опасными? Объясняем
Созависимость нельзя назвать болезнью или патологией, но тем не менее пребывание в отношениях, где она есть, может сильно отразиться на нашей жизни. Но в чем опасность, если всех все устраивает? Что вообще такое созависимость с точки зрения психологии и как отличить ее от здоровых отношений? „Зеркало“ попыталось досконально разобраться в этих вопросах.
Что такое созависимые отношения и почему о них стали говорить?
Одной из первых явление созависимости описала немецкий психоаналитик Карен Хорни в 1930-х годах. Самого термина для него тогда еще не появилось, но врач занималась практически его исследованием: специалистку интересовали люди, которые цепляются за других, чтобы справиться с тревогой.
Термин „созависимые отношения“, по словам психолога и заместительницы профессора кафедры прикладной психологии Нью-Йоркского университета Рене Эксельберт, вошел в обиход примерно в 1950-х годах. Это случилось благодаря сообществу Анонимных Алкоголиков.
Анонимные Алкоголики зародились в 1935 году в США. По задумке, участники сами помогают друг другу избавиться от алкогольной зависимости через полный отказ от употребления. Участие во встречах сообщества было и остается бесплатным.
Подразумевалось, что признание явления созависимости и присвоение ему имени поможет людям, поддерживающим болезненное состояние своих партнеров, которые злоупотребляют психоактивными веществами. В итоге термин стали использовать, говоря об отношениях с тем, кто страдает от патологической зависимости. Ею может быть не только алкоголизм, но и приверженность к азартным играм, наркотикам.
Подобные созависимые отношения обычно описывают через роли „дающего“ и „берущего“. Первый планирует свою жизнь так, чтобы угодить второму, быть рядом с ним, и для этого жертвует собственными потребностями и благополучием. Один из примеров — когда родитель долго финансово обеспечивает своего уже взрослого ребенка, который из-за проблем с алкоголем и наркотиками не способен взять ответственность за свою жизнь.
С течением времени о созависимых отношениях стали говорить в более широком контексте. Сегодня под ними чаще подразумеваются пары, в которых партнеры взаимно зависят друг от друга, например, эмоционально или финансово. Как правило, у таких людей нарушены личные границы и основной потребностью становится „привязать“ второго человека к себе.
Сегодня в психологии работают с двумя этими определениями созависимости. Но в любом из случаев она не является медицинским диагнозом или показателем того, что у человека есть расстройство личности. Тем более что единых критериев определения созависимости психологи еще не выработали. При этом среди них есть мнение, что у склонных к ней можно наблюдать зависимости и в других сферах: например, трудоголизм, накопительство или навязчивая тяга к чистоте.
Созависимыми (в любом смысле) можно быть не только со своим романтическим партнером, но и с членами семьи или с друзьями. Подобные отношения иногда устанавливаются между родителем и его взрослым ребенком и даже подчиненным и начальником. А еще бывает, что только один человек из двух является созависимым.
Почему это плохо? Может, кому-то нравится так жить?
Рене Эксельберт говорит, что созависимые отношения — односторонние и эмоционально деструктивные. Из-за этого „дающей“ стороне очень легко потерять себя и начать строить свою личность на основе желаний другого человека.
Опасность заключается в том, что люди в подобных отношениях могут даже не сразу заметить, что в них находятся. Поначалу „дающему“ типу людей очень нравится отдавать свою любовь и ощущать то, что на них полагаются. Но по мере развития отношений все это может развиться до нездоровой степени.
Тогда, когда уже все зайдет слишком далеко, человек, даже осознавая проблему, будет испытывать внутренний конфликт по поводу отделения себя от партнера. Все потому, что его идентичность уже сосредоточена на принесении себя в жертву ради другого. Это разрушает самооценку и расшатывает психику — даже если выйти из подобных отношений, то без осознания и проработки случившегося есть шанс начать еще одни, такие же.
Кроме этого, психологи считают, что в созависимых отношениях часто присутствует эмоциональное или даже физическое насилие. Если в подобных условиях живет ребенок, который это наблюдает, то у него в будущем могут быть проблемы с привязанностью.
Но как люди становятся склонными к созависимости?
Ученые выделяют три фактора, которые могут привести человека к подобным нездоровым отношениям: биологический, психологический и социальный.
К биологическому относят особенности строения префронтальной коры головного мозга: у некоторых людей она недостаточно подавляет эмпатические реакции, что приводит к избытку сопереживания другим. Соответственно, такому человеку проще занять роль „дающего“.
Психологические факторы могут быть разнообразными, но в целом связаны с пережитым опытом: люди, эмоциями которых раньше пренебрегали, будут склонны стать созависимыми. Так они стремятся избежать подобных возможных ситуаций в будущем. Клинический психолог Анна Крымская приводила пример изданию Forbes, как это работает.
— Если общение с ребенком было выстроено через подчинение и пренебрежение его желаниями и он стремился угодить, чтобы заслужить поощрение и „любовь“ родителей, став взрослым, он будет более склонен к вступлению в созависимость в браке, в отношениях с романтическим партнером. Такое поведение еще называют „инстинкт дома“ — то есть воспроизведение ситуации детства в своих текущих отношениях. Это происходит на бессознательном уровне, — объясняла экспертка.
Социальные факторы — это то, как в процессе взросления на нас повлияла социализация. Например, женщины чаще мужчин склонны чувствовать ответственность за заботу о других людях. А в некоторых семьях могут быть сдвинуты грани „нормальности“ по отношению к употреблению алкоголя.
Как точно определить, что я в созависимых отношениях?
Все мы в какой-то степени зависим друг от друга — так и должно быть. Но между нормой и созависимостью есть довольно большая разница. Один из крупнейших медицинских сайтов США Medical News Today привел примеры того, как выглядят здоровые и созависимые отношения в сравнении.
Равнозначные партнеры - Два человека полагаются на поддержку и любовь друг друга. Оба считают дружбу ценностью и, хотя им важны отношения между собой, они также получают удовольствие, занимаясь своим хобби, встречаясь с другими людьми. Также каждый уверен, что может выражать свои эмоции и говорить о нуждах, чтобы вместе найти решения, которые устроили бы обоих.
Созависимые отношения - Один чувствует себя бесполезным, если второму не нужна от него помощь и жертвоприношения. Тот, в свою очередь, наслаждается, что другой человек удовлетворяет его потребности. Персональные интересы сторон не учитываются, во главу угла ставится лишь то, что важно для поддержания отношений. Есть чувство, что личные желания и потребности неважные, поэтому они не высказываются и порой даже не осознаются.
Также есть ряд признаков, который поможет определить, относитесь ли вы к типу „дающего“ в отношениях:
вы испытываете желание помочь другому человеку и „исправить“ его, даже если человек и сам не хочет решать проблему;
вам жаль человека, даже если он сделал вам больно;
вы чувствуете, что стараетесь быть аккуратнее в общении с партнером, чтобы избегать конфликтов;
вам часто приходится извиняться, даже если на то нет никакой веской причины;
вам трудно выкроить время на свои дела, чаще вы заняты тем, что хочется партнеру. Кроме того, есть ощущение, что вы в целом „потеряли себя“;
у вас есть потребность нравиться другим для того, чтобы хорошо себя чувствовать;
вы готовы игнорировать свои принципы ради того, чтобы сделать что-то для партнера.
Члены вашей семьи или друзья могут заметить раньше, что в ваших отношениях что-то не так. Если вы слышите это сразу от нескольких человек, есть повод задуматься.
Клинический психолог Анна Крымская также считает, что к признакам созависимых отношений можно отнести „стремительное сближение“ — когда вы не можете расстаться, хотя лишь недавно познакомились, быстро съезжаетесь и так же женитесь. По мнению специалистки, это ведет к идеализации партнера, заставляет нас принимать ожидания за реальность. Еще один признак — роли в ваших отношениях устоялись. То есть вам сложно „передоговориться“, что вы, например, выйдете на работу, если до этого не работали и это устраивало вторую сторону.
Также очень важно понять, что если вы узнали себя в описаниях из этого текста, это не значит, что вы плохой человек. Скорее всего, в детстве вас окружали люди, которые не могли выстроить границы в общении друг с другом, а вы просто переняли это как пример.
Можно ли исправить созависимые отношения?
По мнению психологов, шанс есть. Но для этого надо провести колоссальную работу.
Первый шаг к здоровым отношениям — осознать проблему и сместить фокус с партнера на себя, став главным человеком в своей жизни. Это можно сделать самостоятельно, но специалисты рекомендуют обратиться за психологической помощью. Впрочем, некоторые полезные упражнения можно делать и самостоятельно:
станьте своим фанатом. Сопротивляйтесь желанию покритиковать себя, старайтесь говорить о себе с любовью и на позитиве;
понемногу отстраивайтесь от партнера. Попробуйте завести новых друзей или найдите хобби, которым будете заниматься только вы. Со временем эти активности помогут вам понять больше о себе;
возвращайте внимание на себя каждый раз, когда вам хочется побеспокоиться о ком-то еще;
высказывайтесь в свою защиту, если кто-то начинает вас критиковать или контролировать. Это также укрепляет самооценку, которая помогает чувствовать внутреннюю силу;
не бойтесь говорить „нет“, если вы на самом деле не хотите что-то делать;
найдите доступную группу психологической поддержки, если вы по разным причинам не можете себе позволить частную психотерапию. Или же регулярно общайтесь с теми, кто вас поддерживает.
Конечно, для того чтобы отношения перестали быть созависимыми, нужны усилия обоих партнеров. Поэтому „берущий“ тоже должен решить, что он больше не будет способствовать созависимости, позволяя „дающему“ идти на жертвы ради него.
Обоим участникам отношений важно научиться замечать за собой и корректировать определенные модели поведения: ту же „потребность быть нужным“ или ожидание, что партнер сосредоточит свою жизнь вокруг них. В этом может помочь в том числе парная психотерапия.