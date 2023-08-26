Как понять, что я в созависимых отношениях? Почему они считаются опасными? Объясняем

Сегодня в психологии работают с двумя этими определениями созависимости. Но в любом из случаев она не является медицинским диагнозом или показателем того, что у человека есть расстройство личности. Тем более что единых критериев определения созависимости психологи еще не выработали. При этом среди них есть мнение, что у склонных к ней можно наблюдать зависимости и в других сферах: например, трудоголизм, накопительство или навязчивая тяга к чистоте.

С течением времени о созависимых отношениях стали говорить в более широком контексте. Сегодня под ними чаще подразумеваются пары, в которых партнеры взаимно зависят друг от друга, например, эмоционально или финансово. Как правило, у таких людей нарушены личные границы и основной потребностью становится „привязать“ второго человека к себе.

Подобные созависимые отношения обычно описывают через роли „дающего“ и „берущего“. Первый планирует свою жизнь так, чтобы угодить второму, быть рядом с ним, и для этого жертвует собственными потребностями и благополучием. Один из примеров — когда родитель долго финансово обеспечивает своего уже взрослого ребенка, который из-за проблем с алкоголем и наркотиками не способен взять ответственность за свою жизнь.

Подразумевалось, что признание явления созависимости и присвоение ему имени поможет людям, поддерживающим болезненное состояние своих партнеров, которые злоупотребляют психоактивными веществами. В итоге термин стали использовать, говоря об отношениях с тем, кто страдает от патологической зависимости. Ею может быть не только алкоголизм, но и приверженность к азартным играм, наркотикам.

Анонимные Алкоголики зародились в 1935 году в США. По задумке, участники сами помогают друг другу избавиться от алкогольной зависимости через полный отказ от употребления. Участие во встречах сообщества было и остается бесплатным.

Термин „созависимые отношения“, по словам психолога и заместительницы профессора кафедры прикладной психологии Нью-Йоркского университета Рене Эксельберт, вошел в обиход примерно в 1950-х годах. Это случилось благодаря сообществу Анонимных Алкоголиков.

Одной из первых явление созависимости описала немецкий психоаналитик Карен Хорни в 1930-х годах. Самого термина для него тогда еще не появилось, но врач занималась практически его исследованием: специалистку интересовали люди, которые цепляются за других, чтобы справиться с тревогой.

Что такое созависимые отношения и почему о них стали говорить?

Созависимыми (в любом смысле) можно быть не только со своим романтическим партнером, но и с членами семьи или с друзьями. Подобные отношения иногда устанавливаются между родителем и его взрослым ребенком и даже подчиненным и начальником. А еще бывает, что только один человек из двух является созависимым.

Почему это плохо? Может, кому-то нравится так жить?

Рене Эксельберт говорит, что созависимые отношения — односторонние и эмоционально деструктивные. Из-за этого „дающей“ стороне очень легко потерять себя и начать строить свою личность на основе желаний другого человека.

Опасность заключается в том, что люди в подобных отношениях могут даже не сразу заметить, что в них находятся. Поначалу „дающему“ типу людей очень нравится отдавать свою любовь и ощущать то, что на них полагаются. Но по мере развития отношений все это может развиться до нездоровой степени.

Тогда, когда уже все зайдет слишком далеко, человек, даже осознавая проблему, будет испытывать внутренний конфликт по поводу отделения себя от партнера. Все потому, что его идентичность уже сосредоточена на принесении себя в жертву ради другого. Это разрушает самооценку и расшатывает психику — даже если выйти из подобных отношений, то без осознания и проработки случившегося есть шанс начать еще одни, такие же.

Кроме этого, психологи считают, что в созависимых отношениях часто присутствует эмоциональное или даже физическое насилие. Если в подобных условиях живет ребенок, который это наблюдает, то у него в будущем могут быть проблемы с привязанностью.

Но как люди становятся склонными к созависимости?

Ученые выделяют три фактора, которые могут привести человека к подобным нездоровым отношениям: биологический, психологический и социальный.

К биологическому относят особенности строения префронтальной коры головного мозга: у некоторых людей она недостаточно подавляет эмпатические реакции, что приводит к избытку сопереживания другим. Соответственно, такому человеку проще занять роль „дающего“.