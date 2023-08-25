ФОТО | В торговом центре Т1 открылся аутлет парфюмерии и косметики
На первом этаже центра Т1 открылся основанный на новой концепции магазин товаров для красоты и ухода Ideaal Kosmeetika +Outlet, являющийся первым в своем роде во всей сети и в Эстонии.
„Ideaal Kosmeetika +Outlet – новый для нас формат, где синергия концепций магазина и аутлета позволяет покупателям открыть для себя как стандартный ассортимент, так и различные аутлет-предложения в отношении новых и уже знакомых товаров. Ideaal Kosmeetika – крупнейшая сеть магазинов парфюмерии и косметических товаров, представленная в большинстве крупных городов Эстонии. Ароматы и духи в наших магазинах играют важную роль, и их выбор разнообразен – мы предлагаем бренды высокой моды, стиля жизни, а также нишевые бренды. Кроме того, в нашем ассортименте вы найдете целый ряд известных брендов декоративной косметики и уходовых косметических средств, средств по уходу за руками и ногами, а также украшения и аксессуары. Мы считаем своей сильной стороной умение принимать во внимание ситуацию на рынке и покупательские привычки клиентов. В просторном магазине центра Т1 каждый сможет найти то, что ему нужно и нравится“, - прокомментировала руководитель по розничным продажам Ideaal Kosmeetika Паула Хансон.
„Магазин Ideaal Kosmeetika расширяет выбор предлагаемых в Т1 косметических и натуральных продуктов. Также укрепился новый фокус торговли центра – аутлетов у нас уже больше десяти“, - рассказал исполнительный директор T1 Тармо Хыбе.
Ранее свои аутлеты в Т1 открыли Rademar, Denim Dream, Sportland, Sportplus, Salamander, Upgreat, Pere Optika, Domenica, NS King Bonus и HC Pro.
Сеть магазинов Ideaal Kosmeetika принадлежит эстонской компании Renalko Kaubandus OÜ, основанной в 1998 году и занимающейся розничной и оптовой торговлей. По всей Эстонии действуют 13 магазинов товаров для красоты и ухода Ideaal Kosmeetika.