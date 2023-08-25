ФОТО | В торговом центре Т1 открылся аутлет парфюмерии и косметики

„Ideaal Kosmeetika +Outlet – новый для нас формат, где синергия концепций магазина и аутлета позволяет покупателям открыть для себя как стандартный ассортимент, так и различные аутлет-предложения в отношении новых и уже знакомых товаров. Ideaal Kosmeetika – крупнейшая сеть магазинов парфюмерии и косметических товаров, представленная в большинстве крупных городов Эстонии. Ароматы и духи в наших магазинах играют важную роль, и их выбор разнообразен – мы предлагаем бренды высокой моды, стиля жизни, а также нишевые бренды. Кроме того, в нашем ассортименте вы найдете целый ряд известных брендов декоративной косметики и уходовых косметических средств, средств по уходу за руками и ногами, а также украшения и аксессуары. Мы считаем своей сильной стороной умение принимать во внимание ситуацию на рынке и покупательские привычки клиентов. В просторном магазине центра Т1 каждый сможет найти то, что ему нужно и нравится“, - прокомментировала руководитель по розничным продажам Ideaal Kosmeetika Паула Хансон.