ФОТО | Горячо и стильно! Эстонский бренд нижнего белья Kriss Soonik отметил 15-летие озорным модным показом

Дизайнер Крисс Сооник-Кяэрманн представила коллекцию зима/осень 2023, а заодно пригласила всех гостей на торт, чтобы отметить 15-летие своего бренда. Если тогда дизайнера начинал с нижнего белья, тот теперь ассортимент бренда расширился до верхней одежды и даже обуви.

Фишка новой коллекции - особый тюль с принтом в виде черной кошечки, символом бренда. В коллекции представлено как нижнее белье, так и халаты и даже одежда на каждый день, созданные из велюровой ткани с леопардовым принтом террактового цвета, черного бархата и блестящей ткани с пайетками.

Вся продукция Kriss Soonik отшиты в ателье при магазине-студии, находящейся в Таллинне по адресу Паавли, 5/2.

Смотрите, как прошло день рождение бренда!