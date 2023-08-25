20 приемов эффективного соблазнения: как свести с ума мужчину быстро и наверняка(3)
Как вскружить голову тому, кто нравится, и стать для него самой желанной? Рассказывает Woman.
В этой статье расскажут, как прокачать свою сексапильность и соблазнить мужчину, на которого вы „открыли охоту“.
1. Настройтесь на нужное состояние. Мы соблазняем в состоянии готовности к наслаждению, в так называемом состоянии позволения. Ни один мужчина не пропустит женщину, излучающую сексуальность и свое внутреннее „хочу“. Речь не про одежду или поведение, а про внутренний настрой. Вы никогда его не спутаете с чем-то другим, потому что именно в этом состоянии вы находитесь в легком возбуждении, как во время предварительных ласк, и ваши глаза горят особенным светом.
2. Используйте макияж с акцентом на губы. Пусть из каждого утюга доносятся хиты о глазах, пропустите их мимо ушей. Яркие (красные) губы являются атрибутом соблазнительниц всех времен. Они привлекают внимание к тому, что говорит женщина, возбуждая слух мужчины.
3. Настройте свой голос. Соблазнительница говорит голосом, идущим из низа живота. „Сексапильный“ голос ниже обычного. Механизм довольно прост: чем больше стресс или волнение, тем выше голос. Низкий голос вызывает ощущение глубины, уверенности и спокойствия у собеседника.
4. Говорите медленнее. Женщина, выпаливающая слова со скоростью пулемета, не вызывает желания у мужчин. Быстрая речь свидетельствует скорее о легкомысленности, нервозности, неуверенности в себе. Соблазнительная женщина говорит медленно, чередуя слова с дыханием, как будто бы смакуя леденец.
5. Говорите тише. Громкий голос может ассоциироваться с агрессией и вызывать отторжение или (что еще хуже) агрессию в ответ. Он выдает волнение и страхи, у которых с соблазном очень мало общего. В знаменитом фильме „Честная куртизанка“ звучала фраза „голос женщины таит в себе соблазн“. Это действительно так, но помните, что только правильно настроенный голос обладает этим невероятным эффектом.
6. Говорите на выдохе. Если вы хотите, чтобы ваша речь струилась как ручей и завораживала, гипнотизировала мужчину, используйте технику „вдох — задержка — выдох (звук)“. Итак, вы делаете глубокий вдох (желательно через едва открытый рот), потом на секунду задерживаете дыхание и уже с выдохом начинаете говорить. Попробуйте произнести так пару фраз под диктофон, и вы заметите как ваша речь стала плавнее, нежнее, глубже и, конечно, же соблазнительнее.
7. Говорите открытым ртом. Слышали выражение „заглядывать в рот“? Так вот, настоящая соблазнительница говорит так, что мужчина готов слушать ее и смотреть на нее бесконечно. Когда вы говорите открытым ртом, кажется, что речь не закончена, она льется, она растекается. Представьте, что у вас насморк, и вы вынуждены дышать только ртом, но так, чтобы никто этого не заметил (зубы разомкнуты, губы слегка приоткрыты).
8. Используйте „вкусные“ слова. Из слов, попадающих в уши мужчине, его подсознание создает фантазию — картинку вашей любви. Представьте, какой сценарий выйдет, если вы используете слова „горько“, „противно“, „плохо“, „тяжело“. А теперь замените их на другие: „сладко“, „пряно“, „остро“, „мягко“, „нежно“, „обволакивающе“, „приятно“. Используйте в беседе максимум выражений, с помощью которых мы описываем еду и удовольствия. Это то, что по-настоящему ласкает слух мужчины, и эти ассоциации с этого момента будут связаны именно с вами.
9. Говорите на раз-два-три. В обычной жизни мы привыкли говорить на раз-два, например, „Давай гулять“, „Было интересно“, „Это вкусно“, но речь соблазнительницы должна быть протяжной и плавной. Подобный эффект достигается с помощью умения говорить на раз-два-три, например: „Давай пойдем на прогулку“, „Было невероятно интересно“, „Это потрясающе вкусно“. Есть разница?
10. Не забывайте о хороших манерах. Соблазнительница ведет себя как истинная леди, она медленна и текуча в движениях, она знает себе цену. Умеет смаковать еду, ощущая вкус, запах и наслаждение от каждого кусочка. И позволяет мужчине рядом с ней чувствовать себя настоящим джентльменом.
11. Будьте на позитиве. Вечно ноющая женщина с проблемами совершенно не интересна мужчине. Если вы решили соблазнять, то забудьте о своих проблемах и соблазняйте. Если вы решили обсудить свои проблемы и пожаловаться на жизнь — забудьте о соблазнении. Проблемы и нытье могут вызвать жалость, желание помочь, желание защитить, но не жажду обладать самой женщиной. Более того, желание помочь исключает желание близости. Имейте в виду, когда по старинке будете руководствоваться установкой „сила женщины в ее слабости“. Не перегните палку, пытаясь разжалобить своей беспомощностью.
12. Используйте „секретные“ жесты. Мужчина реагирует на наши движения, для него это один из сигналов вашей готовности, который он воспринимает на подсознательном уровне. Незаметное поглаживание себя в области шеи и декольте, накручивание волос на пальчик, облизывание губ — все это говорит о вашем желании. Активно жестикулировать во время разговора не стоит — в противном случае вы будете восприниматься… как агрессивный конкурент.
13. Используйте правильные позы. Если ваша поза слишком напряженная, мужчина считает эту неестественность и расценит как желание понравиться, а не как сексуальный призыв. Поза соблазнения — естественная и расслабленная, вам должно быть удобно. Например, вы сидите, положив ногу на ногу, туфелька игриво снята с пятки одной из ног и покачивается — подобная поза способна загипнотизировать мужчину. Напомню базовые вещи: поза с подачей корпуса вперед говорит об интересе, с подачей тела назад или руками в замке — о закрытости и не готовности идти на контакт.
14. Изучите техники массажа. Если вы желаете соблазнить вашего мужчину, то тут не обойтись без эротического массажа. Яркие запоминающиеся техники массажа гейши или тантрического массажа не оставят мужчину равнодушным. Вы получите не только возбуждение, но и более яркий секс в итоге. Подсказка: не забывайте в процессе восхищаться телом партнера, сопровождая расслабляющие движения комплиментами.
15. Создайте образ. Короткая юбка и глубокое декольте не имеют ничего общего с соблазнением. На мой взгляд, у этих вещей совершенно другой посыл. Внешность настоящей соблазнительницы продумана до мелочей, гармонично подчеркивает достоинства и скрывает недостатки, невычурная и некричащая, дающая ощущение абсолютной естественности.
16. Разбудите свою фантазию. Искусная соблазнительница умеет мыслить образами. Читайте литературу, возбуждающую вашу фантазию, открывающую новые горизонты, пишет Woman.ru
17. Изучите техники секса. Без них никуда. Мужчины весьма требовательны в наши дни. Умелая любовница всегда будет магнитом тянуть к себе: важно, чтобы женщина развивалась в своих умениях, становясь каждый раз открытием для любимого. Если каждый день на завтрак есть яичницу, то через какое-то время захочется съесть хотя бы кашу.
18. Научитесь наслаждаться своим телом. Женщина, не умеющая наслаждаться собой и своим телом, не может доставить это наслаждение мужчине. Мужчины видят и чувствуют эту женскую скованность, она отталкивает их. Многие женщины возлагают ответственность за свое наслаждение на мужчину, но это в корне неверно. Ваше наслаждение — только ваша ответственность.
19. Займитесь танцами. Танцы раскрепощают тело, дают ему возможность расслабиться. Кстати, танец всегда был одним из атрибутов обольщения, разве нет? Плавно двигающееся красивое женское тело — едва ли не высшее наслаждение для глаз мужчины.
20. Займитесь своим кругозором. Героиня фильма „Секреты куртизанки“ произнесла знаменитую фразу: „Для женщины редкий и великий дар — это образование“. Умение говорить на разные темы и чувство юмора всегда ценилось мужчинами в женщинах.