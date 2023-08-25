20 приемов эффективного соблазнения: как свести с ума мужчину быстро и наверняка

В этой статье расскажут, как прокачать свою сексапильность и соблазнить мужчину, на которого вы „открыли охоту“.

1. Настройтесь на нужное состояние. Мы соблазняем в состоянии готовности к наслаждению, в так называемом состоянии позволения. Ни один мужчина не пропустит женщину, излучающую сексуальность и свое внутреннее „хочу“. Речь не про одежду или поведение, а про внутренний настрой. Вы никогда его не спутаете с чем-то другим, потому что именно в этом состоянии вы находитесь в легком возбуждении, как во время предварительных ласк, и ваши глаза горят особенным светом.

2. Используйте макияж с акцентом на губы. Пусть из каждого утюга доносятся хиты о глазах, пропустите их мимо ушей. Яркие (красные) губы являются атрибутом соблазнительниц всех времен. Они привлекают внимание к тому, что говорит женщина, возбуждая слух мужчины.

3. Настройте свой голос. Соблазнительница говорит голосом, идущим из низа живота. „Сексапильный“ голос ниже обычного. Механизм довольно прост: чем больше стресс или волнение, тем выше голос. Низкий голос вызывает ощущение глубины, уверенности и спокойствия у собеседника.

4. Говорите медленнее. Женщина, выпаливающая слова со скоростью пулемета, не вызывает желания у мужчин. Быстрая речь свидетельствует скорее о легкомысленности, нервозности, неуверенности в себе. Соблазнительная женщина говорит медленно, чередуя слова с дыханием, как будто бы смакуя леденец.

5. Говорите тише. Громкий голос может ассоциироваться с агрессией и вызывать отторжение или (что еще хуже) агрессию в ответ. Он выдает волнение и страхи, у которых с соблазном очень мало общего. В знаменитом фильме „Честная куртизанка“ звучала фраза „голос женщины таит в себе соблазн“. Это действительно так, но помните, что только правильно настроенный голос обладает этим невероятным эффектом.