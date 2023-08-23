Как порно испортило секс: покажите эту статью своему мужчине(3)
Внимательно изучите эти 10 стереотипов о сексе, чтобы вовремя понять: не слишком ли ваш любовник увлекается порнофильмами?
Психолог-сексолог Ольга Василенко рассказывает о сексе, а также много общается с подписчиками, в том числе мужчинами. И она пришла к выводу: в головах мужчин очень много стереотипов о сексе, которые сформировались из-за просмотра порно, пишет „Леди“.
Стереотип 1: слишком короткая прелюдия
Еще не так давно были популярны эротические видео длительностью 40—50 минут, и намекалось, как классно долго не кончать. Но ритм нашей жизни ускорился, времени нет, и в том числе — на просмотр порно и мастурбацию. Поэтому средняя продолжительность нахождения людей на порносайтах теперь — 5—6 минут.
За это время мужчины и женщины пытаются уловить основные моменты, помастурбировать и закрыть. Поэтому производители порноконтента стали делать короткие нарезки порно, где показаны главные моменты секса. Убирают прелюдию, постановочные встречи, знакомство. Сейчас человек включает видео, и там сразу начинается действие. Вот это супер, все быстро, все нравится.
Проблема в том, что возникает убеждение, будто секс должен быть быстрый, классный, женщина должна успеть испытать оргазм, а лучше — несколько.
Стереотип 2: сухой секс
Это когда у женщины совершенно отсутствует смазка. Гениталии в порно показываются крупным планом, и видно, что смазки там нет в принципе. Что-то чуть-чуть блестит, но это явно не про обильную смазку, которая в норме должна быть.
Мужчина начинает думать, что секс надо начинать, когда он просто захотел и у него появилась эрекция. И не важно, что происходит с женщиной, вроде как секс „на сухую“ — это нормально. Порномодели же делают это, почему моей женщине так не нравится? Что-то с ней не так, или она меня просто не любит, не хочет.
Стереотип 3: безумная любовь к глубокому минету
Представим не порно, а реальную жизнь: двое начинают заниматься сексом, женщина встает на колени и сразу, с разбега делает глубокий минет. Обычная женщина так не может, потому что, стоя на коленях, это очень тяжело, это вызывает сильный рвотный рефлекс, нужна тщательная подготовка и тренировка. Ну и не каждая этого хочет.
Более того, женщины, которые не любят минет и оральный секс, страдают, потому что в порно, например, не показано, как партнер перед сексом идет в душ. Многие мужчины не понимают, что причина отказа — гигиеническая.
Интересно и то, что сами они не готовы целоваться с женщиной, которая только что сделала минет. Нет-нет, мне это неприятно, но ты продолжай оральные ласки. А потом еще и удивляются: как так? Ты вообще нормальная, здоровая, как это ты не любишь делать минет?
Стереотип 4: начинать секс быстро и резко
В порно показывается, как женщина запрыгивает на мужчину и начинается „долбежка“: быстро, глубоко, как будто мужчина хочет показать, с какой скоростью он научился двигать тазом.
В реальной жизни женщина не может начинать секс с поз с глубоким проникновением: в позиции сзади, в миссионерской позе, когда у нее ноги запрокинуты выше, а не просто разведены. Ей будет больно.
И после этого всего в комплексе начинаются проблемы: мужчина подошел, 2 минуты поцеловал ее, она не успела возбудиться, он в нее вошел, с глубокой позы, не дожидаясь смазки. Все, мы получаем болезненный секс с полным отсутствием мотивации на продолжение.
Иногда женщина сама не понимает, что происходит, как так получилось, что она не хочет секса.
Стереотип 5: женский оргазм необязателен
В порно не показывают женский оргазм, он вроде как не важен. Женщина кричит, стонет, извивается (что тоже, кстати, миф — многие занимаются сексом молча, это нормально).
Мы видим, как быстро одна поза сменяет другую, хотя для получения оргазма нужны одинаковые движения в одном темпе в одной и той же позиции.
В итоге формируется впечатление: если женщина получила оргазм где-то в промежутке — неплохо. А если нет — что-то с тобой, твоей сексуальностью и оргазмичностью не так. Ты — фригидная.
Стереотип 6: идеальный вид гениталий
Порномодели отбеливают область ануса и делают эпиляцию. Поэтому у мужчин возникает очень много заблуждений относительно внешнего вида интимных частей женского тела.
Но не все обычные женщины так выглядят. Не все могут позволить себе лазерную эпиляцию, кто-то пользуется станком, и щетина отрастает на следующий день.
Я знаю много женщин, которые по этому поводу очень комплексуют. И в первую очередь потому, что мужчины им об этом говорят. Женщина боится, что мужчина засунет руку ей в трусики и там ощутит не гладкую кожу, как у младенца, а колючую щетину.
Стереотип 7: для анального секса не нужна подготовка
Никто не показывает в порно настоящую подготовку актрис к анальному сексу. Как она ходит с анальной пробкой целый день, как растягивает это все разными фаллоимитаторами и только потом идет на съемку.
Когда я сняла первое видео о правилах подготовки к анальному сексу, получила шквал негативных комментариев от мужчин, которые говорили: „Да кому это надо, столько времени тратить, анальный секс тогда теряет всю прелесть, да что за чушь собачья!“ Мне даже пришлось закрыть комментарии.
Я уже не говорю, что анальным сексом в порно занимаются без презерватива. А вход в прямую кишку без него воспрещен, там другая микрофлора и можно получить много неприятностей.
Стереотип 8: сквирт — это круто
В порно показывают невероятные фонтаны, брызги и все такое фееричное и эротичное. Но в реальности сквирт — это небольшое количество жидкости: моча, смешанная со смазкой. И у многих женщин этот сквирт не вызывает никакого восторга.
Сейчас определенно есть мода на сквирт, как когда-то началась мода на анальный секс. Даже появились отдельные специалисты-сквиртологи! Надеюсь, и эта тенденция пройдет.
Стереотип 9: женщины обожают глотать сперму
Мужчины считают, что это хорошо, приятно, и не имеет никаких последствий. Но может быть расстройство желудка, диарея, неприятные ощущения.
Наконец женщине может это просто не нравиться, сперма может быть неприятной на вкус — это зависит от питания и образа жизни мужчины.
Стереотип 10: эрекция мужчины может длиться часами
В порнофильмах все видят мужчин, у которых не пропадает эрекция и по 40 минут, и по часу. И все — мужчины, женщины, стали думать, что это нормально.
Многие не знают, что в среднем секс длится около 20 минут с момента начала прелюдии до полного завершения. Через 20 минут у женщины пропадает смазка, снижается возбуждение, кровь отливает от гениталий, секс становится неприятным, болезненным.
Женщина думает: мне это уже надоело, мне вообще-то уже больно. А мужчина старается показать себя во всей красе, иногда даже в ущерб себе. И расстраивается, если его эрекция пропадает спустя 15 минут. Что в общем-то нормально.
Как бороться с этими стереотипами?
1 — Нельзя терпеть и надеяться, что мужчина все сам поймет
Женщина не понимает, почему мужчина сразу лезет рукой в трусы, игнорирует прелюдию.
У многих женщин проблемы с доминированием и инициативой, они чаще соглашаются на такое поведение. Женщина боится мужчину расстроить и обидеть. А мужчина просто не в курсе, как себя надо вести. Потому что женщина молчит, она терпит. А потом, когда она говорит: „Дорогой, поласкай меня подольше“, он делает огромные глаза: „А с чего это вдруг? Все же нормально было, почему теперь мы должны менять правила“.
2 — Не начинать секс, пока нет возбуждения
Есть масса вариантов: увиливать аккуратно бедрами, просить поласкать тут и там, самой заранее готовиться, фантазировать — чтобы быстрее „заводиться“. Но нельзя разрешать мужчине входить в себя „на сухую“ — это проблема, которая приведет к боли и нежеланию заниматься сексом.
3 — Прояснять любые непонятные ситуации
Например, если мужчина хочет перейти внезапно к анальному сексу — это показатель того, что он пересмотрел порно и ведет себя неадекватно. Стоит задавать вопросы: а что ты об этом знаешь, а пробовал ли ты, а сколько времени тратил на подготовку? Сразу? Сразу нельзя.
4 — Не принимать претензии по поводу внешности
„Ты должна быть супергладкой“, „А что это у тебя за растяжки“, „А тут ты поправилась“, „А грудь не стоит“ — все это указывает на то, что он идеализирует женщину, и истоки этой идеализации — порно.
5 — Уметь отстаивать свои границы
Это не значит быть жесткой, доминирующей. Но надо говорить о своих желаниях, потребностях спокойно, без ощущения, что сейчас случится апокалипсис, хрупкая самооценка мужчины рухнет в момент. Без этого умения в сексе делать нечего. Часто женщины между своим удовольствием и комфортом выбирают мужскую самооценку, боятся сказать, что он что-то делает не так.
В моей школе более 600 мужчин, и они все возмущены: „Почему женщины об этом молчат? Мы никогда не узнаем о своих ошибках и не начнем их исправлять“.
6 — Думать о своем комфорте и наслаждении
В нашем гиперсексуализированном обществе почти ничего не говорят о наслаждении. Женщине прежде всего стоит жить в наслаждении, которое можно получать и от массажа, приятной музыки, фильмов, общения, фитнеса.
Я называю это — „нагружать себя удовольствием“.
Потому что ощутить член во влагалище — не единственный способ получать удовольствие от жизни в целом и своего тела в частности.