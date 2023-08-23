Как порно испортило секс: покажите эту статью своему мужчине

Представим не порно, а реальную жизнь: двое начинают заниматься сексом, женщина встает на колени и сразу, с разбега делает глубокий минет. Обычная женщина так не может, потому что, стоя на коленях, это очень тяжело, это вызывает сильный рвотный рефлекс, нужна тщательная подготовка и тренировка. Ну и не каждая этого хочет.

Мужчина начинает думать, что секс надо начинать, когда он просто захотел и у него появилась эрекция. И не важно, что происходит с женщиной, вроде как секс „на сухую“ — это нормально. Порномодели же делают это, почему моей женщине так не нравится? Что-то с ней не так, или она меня просто не любит, не хочет.

Это когда у женщины совершенно отсутствует смазка. Гениталии в порно показываются крупным планом, и видно, что смазки там нет в принципе. Что-то чуть-чуть блестит, но это явно не про обильную смазку, которая в норме должна быть.

Проблема в том, что возникает убеждение, будто секс должен быть быстрый, классный, женщина должна успеть испытать оргазм, а лучше — несколько.

За это время мужчины и женщины пытаются уловить основные моменты, помастурбировать и закрыть. Поэтому производители порноконтента стали делать короткие нарезки порно, где показаны главные моменты секса. Убирают прелюдию, постановочные встречи, знакомство. Сейчас человек включает видео, и там сразу начинается действие. Вот это супер, все быстро, все нравится.

Еще не так давно были популярны эротические видео длительностью 40—50 минут, и намекалось, как классно долго не кончать. Но ритм нашей жизни ускорился, времени нет, и в том числе — на просмотр порно и мастурбацию. Поэтому средняя продолжительность нахождения людей на порносайтах теперь — 5—6 минут.

Психолог-сексолог Ольга Василенко рассказывает о сексе, а также много общается с подписчиками, в том числе мужчинами. И она пришла к выводу: в головах мужчин очень много стереотипов о сексе, которые сформировались из-за просмотра порно, пишет „Леди“ .

Более того, женщины, которые не любят минет и оральный секс, страдают, потому что в порно, например, не показано, как партнер перед сексом идет в душ. Многие мужчины не понимают, что причина отказа — гигиеническая.

Интересно и то, что сами они не готовы целоваться с женщиной, которая только что сделала минет. Нет-нет, мне это неприятно, но ты продолжай оральные ласки. А потом еще и удивляются: как так? Ты вообще нормальная, здоровая, как это ты не любишь делать минет?

Стереотип 4: начинать секс быстро и резко

В порно показывается, как женщина запрыгивает на мужчину и начинается „долбежка“: быстро, глубоко, как будто мужчина хочет показать, с какой скоростью он научился двигать тазом.

В реальной жизни женщина не может начинать секс с поз с глубоким проникновением: в позиции сзади, в миссионерской позе, когда у нее ноги запрокинуты выше, а не просто разведены. Ей будет больно.

И после этого всего в комплексе начинаются проблемы: мужчина подошел, 2 минуты поцеловал ее, она не успела возбудиться, он в нее вошел, с глубокой позы, не дожидаясь смазки. Все, мы получаем болезненный секс с полным отсутствием мотивации на продолжение.

Иногда женщина сама не понимает, что происходит, как так получилось, что она не хочет секса.

Стереотип 5: женский оргазм необязателен

В порно не показывают женский оргазм, он вроде как не важен. Женщина кричит, стонет, извивается (что тоже, кстати, миф — многие занимаются сексом молча, это нормально).

Мы видим, как быстро одна поза сменяет другую, хотя для получения оргазма нужны одинаковые движения в одном темпе в одной и той же позиции.

В итоге формируется впечатление: если женщина получила оргазм где-то в промежутке — неплохо. А если нет — что-то с тобой, твоей сексуальностью и оргазмичностью не так. Ты — фригидная.

Стереотип 6: идеальный вид гениталий

Порномодели отбеливают область ануса и делают эпиляцию. Поэтому у мужчин возникает очень много заблуждений относительно внешнего вида интимных частей женского тела.