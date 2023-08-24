5 бьюти-привычек, за которые через 10 лет вы скажете себе спасибо
Мнения том, в каком возрасте стоить начать ухаживать за кожей, всегда разные. Кто-то считает, что свою бьюти-рутину стоит налаживать в подростковом возрасте, кто-то уверен, что беспокоиться о коже не нужно вплоть до 30 лет. Каждый случай индивидуален, но по мнению экспертов 20 с небольшим — идеальный возраст, чтобы начать инвестировать в сохранение молодости и красоты в будущем, пишет Woman.
Наладить рутину по уходу за собой никогда не поздно, однако если сделать это как можно раньше, то такие неприятные следы возраста, как морщины, пигментные пятна и дряблая кожа не коснутся вас ни в 35, ни в 45 лет. Ниже мы собрали действенные лайфхаки, благодаря которым вы сможете сиять в любом возрасте.
1. Очищение кожи лица в два этапа
Качественное очищение — первый шаг к здоровью и вечной молодости кожи. Оно должно состоять из двух этапов: демакияжа и более глубокого очищения. Многие предпочитают совмещать обе процедуры, не зная, что в данном случае лень может обернуться преждевременным старением. Тени, подводку и тушь необходимо смывать специальными средствами несколько раз, так как после первого очищения на глазах все равно остаются темные „осадки“. Не стоит забывать и о том, что за весь день на нашем лице оседает пыль и другие загрязнения. Если не смывать косметику или делать это посредственно, наутро можно проснуться с красными и очень сухими глазами — верными признаками раздражения или инфекции, попавшей под веки вместе с косметикой.
Смыть мейкап — лишь половина дела. Настоящий челлендж предстоит вам дальше, когда кожу необходимо будет очистить на более глубоком уровне: то есть так, чтобы от пыли, себума и другой грязи не осталось ни следа. В этом вам помогут гели, пенки и специальные бьюти-щеточки, с помощью которых можно умыться гораздо быстрее и эффективнее. Очищая лицо дважды, вы уже делаете шаг навстречу молодости — ничто не сушит и не старит кожу так, как засохший макияж и „застывшая“ ночью косметика.
2. Уход не только за лицом, но и за телом
В желании совершенствовать свою рутину по уходу за кожей лица не ничего плохого, однако не стоит забывать и о теле, которое тоже стареет. Особенно это касается кожи шеи и рук — двух зон, на которых морщины и пигментные пятна появляются быстрее всего. За состояние кожи на шее и руках отвечает коллаген. В зоне декольте его содержится куда меньше, чем на лице и других участках тела. А так как с возрастом количество драгоценного белка в организме становится все меньше и меньше, уязвимые участки начинают стареть очень быстро. Наладить уход за этими зонами стоит заранее, в юности. Не стоит переживать, если вы осваиваете косметические азы только сейчас, — просто подберите правильные средства и немедленно внедрите их свою рутину.
За шее можно ухаживать теми же средствами, что вы используете на лице — просто не забывайте об этом. А для рук рекомендуем приобрести эмульсии с витаминами, аллантоином или пантенолом. Именно эти ингредиенты лучше всего стимулируют синтез коллагена, осветляют кожу и предупреждают пигментацию. Пусть крем для рук всегда будет рядом: в сумочке или на рабочем столе, в ванной, на кухне и в машине.
3. Зона вокруг глаз
Первый признак на лице, выдающий возраст женщины — морщины в области глаз. Это одна из самых чувствительных зон, которая требует пристального внимания и качественного ухода. В эффективность кремов для глаз можно как верить, так и не верить, но факт остается фактом — благодаря ежедневному использованию эффективных средств состояние кожи улучшается в несколько раз.
К вопросу ухода за зоной вокруг глаз стоит подойти серьезнее всего. Неправильно подобранный крем может спровоцировать сухость кожи, что точно приведет к образованию сразу нескольких неприятных проблем: появлению морщин, выпадению ресниц и не только.
4. Регулярный массаж
Многие считают, что делать массаж можно только в салонах красоты — а это, как правило, требует финансовых вложений и солидного запаса свободного времени. Спешим развенчать миф: процедуру можно делать самостоятельно, в домашних условиях. Регулярный массаж кожи лица улучшает микроциркуляцию и повышает тонус мышц. Если „разминать“ кожу хотя бы пару раз в неделю, ваше лицо заиграет новыми красками.
Учеными доказано, что качественный массаж убирает мимические морщины, потому что все складки наполняются ввиду ускоренного кровообращения. Эпидермис становится эластичным и упругим, а неровности сглаживаются. Для того, чтобы процедура была наиболее эффективной, стоит попробовать обзавестись бьюти-помощниками — гуа ша, специальными роллерами и умными девайсами, созданными специально для этих целей.
5. Защита от солнца
О необходимости применения солнцезащитных средств, кажется, уже никому рассказывать не надо. За последние несколько лет женщины стали куда лучше разбираться в том, почему средствами с SPF стоит пользоваться круглый год, а не только летом. SPF-эмульсии невероятно важны как для здоровья, так и для продления молодости кожи. Дело в том, что солнцезащитные средства защищают нашу кожу от фотостарения — это, в первую очередь, препятствует появлению морщин, пигментных пятен и других деликатных проблем.
Для начала стоит осознать, что фотостарение — это не естественный процесс, который вполне реально избежать, если регулярно использовать солнцезащитные средства. Наносите SPF крем независимо от того, как вы планируете провести свой день: на улице, дома или в офисе. UV-лучи могут воздействовать на кожу даже в пасмурную погоду — они легко проникают сквозь облака и продолжают негативно воздействовать на нашу дерму. Помните, что чем раньше вы начнете пользоваться качественным средством, тем медленнее и качественнее вы будете стареть. И начать защищать лицо и тело от вредных лучей ультрафиолета никогда не поздно. Поверьте, через пару лет результат от защиты SPF вас точно порадует.