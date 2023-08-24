5 бьюти-привычек, за которые через 10 лет вы скажете себе спасибо

Наладить рутину по уходу за собой никогда не поздно, однако если сделать это как можно раньше, то такие неприятные следы возраста, как морщины, пигментные пятна и дряблая кожа не коснутся вас ни в 35, ни в 45 лет. Ниже мы собрали действенные лайфхаки, благодаря которым вы сможете сиять в любом возрасте.

1. Очищение кожи лица в два этапа

Качественное очищение — первый шаг к здоровью и вечной молодости кожи. Оно должно состоять из двух этапов: демакияжа и более глубокого очищения. Многие предпочитают совмещать обе процедуры, не зная, что в данном случае лень может обернуться преждевременным старением. Тени, подводку и тушь необходимо смывать специальными средствами несколько раз, так как после первого очищения на глазах все равно остаются темные „осадки“. Не стоит забывать и о том, что за весь день на нашем лице оседает пыль и другие загрязнения. Если не смывать косметику или делать это посредственно, наутро можно проснуться с красными и очень сухими глазами — верными признаками раздражения или инфекции, попавшей под веки вместе с косметикой.

Смыть мейкап — лишь половина дела. Настоящий челлендж предстоит вам дальше, когда кожу необходимо будет очистить на более глубоком уровне: то есть так, чтобы от пыли, себума и другой грязи не осталось ни следа. В этом вам помогут гели, пенки и специальные бьюти-щеточки, с помощью которых можно умыться гораздо быстрее и эффективнее. Очищая лицо дважды, вы уже делаете шаг навстречу молодости — ничто не сушит и не старит кожу так, как засохший макияж и „застывшая“ ночью косметика.

2. Уход не только за лицом, но и за телом