Трихолог рассказала, чем опасно выдергивание седых волос

При вырывании седых волос повреждается фолликул, это может вызвать замедление процесса роста новых волос, отметила трихолог. Эксперты сходятся во мнении, что попытки вырывать седые волосы могут привести к негативным последствиям. Итогом могут стать локальные залысины, которые будет трудно скрыть, особенно при стандартных прическах.

Чтобы избежать проблем, связанных с вырыванием седых волос, эксперты рекомендуют осторожное укорачивание. Специалисты советуют, вместо того чтобы вырывать волосы с корнем, использовать маникюрные ножницы и аккуратно обрезать ими седые кончики. Такой метод поможет сохранить структуру волос и избежать повреждения фолликул.

Также можно обратиться к косметологам. Современная косметология предоставляет множество возможностей для бережного ухода за волосами. Заметили единичные седые волоски – попробуйте безаммиачное окрашивание, рекомендует дерматовенеролог. Щадящее окрашивание позволит сохранить естественный цвет волос, скрывая седину, и к тому же избежать негативных последствий для структуры волос.

Еще одним эффективным способом скрыть седину станет смена прически. Сделать седые волосы менее заметными поможет короткая стрижка. Кроме того, оптимальная длина скроет серебристые пряди, омолаживая и придавая стильный облик, заключила Кулакова.