50 оттенков загорелого. Что может способствовать получению солнечного ожога и чем его лечить?

„Недавно вернулась из Греции. Отличный был отпуск, если не считать последних двух дней, когда муж не мог выйти из номера – его спина просто горела и была похожа на красный помидор. И все, что он мог, – лежать под кондиционером. А все потому, что на пляже слишком расхрабрился, не захотел кремом мазаться и лежал на открытом солнце. Да еще и заснул на лежаке. Пролежал, наверное, пару часов, пока мы с детьми гуляли по окрестностям. К вечеру муж уже застонал от боли. С собой у нас был пантенол и пара таблеток парацетамола. Вот только ими и кондиционером спасались“, – рассказывает Ольга.

Подобные случаи вовсе не единичны. Да и людям с чувствительной кожей даже не нужно долго быть на солнце, чтобы обгореть. Само собой, защитные средства надо использовать всегда. Но если ожог все же появился, то следует правильно его лечить. Кстати говоря, не все ожоги лечат одинаково.

Разные виды ожогов

„Ожоги различаются по механизму возникновения. В зависимости от причины возникновения есть некоторые особенности лечения каждого типа из них“, – говорит семейный врач и член правления Союза семейных врачей Ирина Фомкина.

Она объясняет, что при химическом ожоге нужно в первую очередь промыть поврежденный участок большим количеством проточной воды – в течение 15–30 минут. Затем следует наложить гель Burnshield. В случае химического ожога следует как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. А в случае ожога щелочью необходимо промывать поврежденный участок проточной водой не менее двух часов.

В случае термического ожога (горячий предмет, масло или жидкость) необходимо также как можно скорее охладить поврежденную поверхность под проточной водой в течение 15–20 минут и наложить гель Burnshield.