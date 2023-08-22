50 оттенков загорелого. Что может способствовать получению солнечного ожога и чем его лечить?
Летом, в сезон отпусков, хочется как можно больше времени проводить на свежем воздухе и греться на солнышке. Желая приобрести красивый загар, многие люди с удовольствием лежат на пляже, а кто-то едет для этого в те края, где воздух погорячее. Но нередко стремление придать шоколадный оттенок коже приводит к тому, что кожа становится цвета спелого помидора. Учитывая аномальную жару, которая сейчас установилась во многих странах, где любят отдыхать наши люди, получить солнечный ожог не такое уж хитрое дело. Как же лучше его лечить, выяснила „МК-Эстония“.
„Недавно вернулась из Греции. Отличный был отпуск, если не считать последних двух дней, когда муж не мог выйти из номера – его спина просто горела и была похожа на красный помидор. И все, что он мог, – лежать под кондиционером. А все потому, что на пляже слишком расхрабрился, не захотел кремом мазаться и лежал на открытом солнце. Да еще и заснул на лежаке. Пролежал, наверное, пару часов, пока мы с детьми гуляли по окрестностям. К вечеру муж уже застонал от боли. С собой у нас был пантенол и пара таблеток парацетамола. Вот только ими и кондиционером спасались“, – рассказывает Ольга.
Подобные случаи вовсе не единичны. Да и людям с чувствительной кожей даже не нужно долго быть на солнце, чтобы обгореть. Само собой, защитные средства надо использовать всегда. Но если ожог все же появился, то следует правильно его лечить. Кстати говоря, не все ожоги лечат одинаково.
Разные виды ожогов
„Ожоги различаются по механизму возникновения. В зависимости от причины возникновения есть некоторые особенности лечения каждого типа из них“, – говорит семейный врач и член правления Союза семейных врачей Ирина Фомкина.
Она объясняет, что при химическом ожоге нужно в первую очередь промыть поврежденный участок большим количеством проточной воды – в течение 15–30 минут. Затем следует наложить гель Burnshield. В случае химического ожога следует как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. А в случае ожога щелочью необходимо промывать поврежденный участок проточной водой не менее двух часов.
В случае термического ожога (горячий предмет, масло или жидкость) необходимо также как можно скорее охладить поврежденную поверхность под проточной водой в течение 15–20 минут и наложить гель Burnshield.
„В случае солнечного ожога происходит повреждение глубоких слоев кожи под действием ультрафиолетового излучения. В качестве меры предосторожности необходимо использовать кремы SPF начиная с 40. При подозрении на солнечный ожог рекомендуется уйти с открытого солнца, пить больше жидкости, поврежденные участки кожи обработать охлаждающим гелем, который можно приобрести в аптеке, – например, гель с содержанием масла чайного дерева или алоэ. Сметана, пантенол, растительные масла, яйцо и т. д. нельзя использовать для лечения ожогов. В качестве болеутоляющих препаратов можно принять парацетамол или ибупрофен. Облегчение также приносят прохладные компрессы“, – рассказывает Ирина Фомкина.
По ее словам, наиболее часто встречаются солнечные ожоги первой и второй степени. При повреждении первой степени появляется болезненное покраснение, при второй степени к нему добавляется образование пузырьков, наполненных светло-желтой жидкостью. Пузыри с жидкостью не рекомендуется вскрывать самостоятельно.
„Более тяжелые стадии ожога могут появиться при неправильном использовании солярия, что, к счастью, встречается очень редко, – замечает врач. – В случае солнечного ожога необходимо избегать солнца в течение нескольких дней, пока не восстановится нормальное состояние кожи. Если все же необходимо находиться на солнце, то нужно использовать одежду, которая покрывает поврежденные участки кожи. Если к ожогу присоединяется озноб, потливость, рвота – необходимо обратиться за медицинской помощью. Солнечный ожог, как правило, проходит в течение трех-пяти дней“.
Мифы и заблуждения
Провизор Мариана Джаниашвили добавляет, что слишком долго охлаждать обожженное место не следует, чтобы не вызвать спазм сосудов с последующим нарушением крово-обращения в пораженном участке.
„Мера охлаждения эффективна в течение 2 часов после получения ожога. Это не только уменьшает боль, но и глубину поражения, что будет способствовать более быстрому заживлению. Крупные участки поражения можно охлаждать при помощи специальных влажных повязок. Кроме воды можно использовать специальные гели. Гель необходимо нанести толстым слоем на ожог. Так обеспечивается быстрый вывод тепла из раны. При необходимости можно добавлять гель до тех пор, пока не пропадет ощущение боли и не будет восстановлена нормальная температура кожи. Впоследствии рану можно перевязать, под повязку нанести гель, который будет поддерживать рану охлажденной и не допустит приклеивания бинта к ране. Повязку рекомендуется менять по мере необходимости“, – объясняет провизор.
Она тоже подчеркивает, что использование пантенола при ожогах не считается целесообразным. Он образует на коже слой, аналогичный непроницаемой плёнке, который препятствует выходу тепла из места ожога.
Масляные мази, сметана, растительное масло и другие жиросодержащие продукты при ожогах применять категорически нельзя. Это только усугубит тяжесть поражения.
„Оказывая первую помощь при ожогах, необходимо использовать атравматичные перевязочные материалы, которые не прилипают к ране, а также специальные средства и пластыри, предназначенные для лечения ожогов. При необходимости применяют средства с противовоспалительным, антибактериальным и ранозаживляющим эффектом. Ожоговые раны, как и все другие раны, боятся бактериального заражения, поэтому необходимо соблюдать чистоту кожи. При более серьезных ожогах необходимо обратиться к врачу“, – говорит фармацевт.
В аптеке можно найти специальные средства – Burnjel или Burnshield, которые охлождают, обезболивают, успокаивают и уменьшают покраснение на коже.
Пантенол, алоэ-гель и специальные средства после загара можно использовать, только когда спадёт чувство жжения на коже. Можно принять болеутоляющее средство, например, ибупрофен или парацетамол.
„Помните, что многие лекарства могут спровоцировать появление солнечного ожога, так как они увеличивают чувствительность к солнечным лучам. Например, препараты от акне, некоторые антибиотики, обезболивающие и противовоспалительные гели локального нанесения, препараты для лечения и поддержания сердечно-сосудистой системы, диуретики, противозачаточные лекарства могут способствовать появлению ожога от солнца. Поэтому надо обязательно внимательно читать инструкции. Важно и то, как много и как долго мы пребываем на солнце“, – добавляет фармацевт.
Четыре степени тяжести ожогов
Тяжесть ожога зависит от его вида, глубины, площади, а также от того, какой орган подвергся ожогу.
При первой степени повреждается только верхний слой кожи, эпидермис. Пострадавший чувствует боль, кожа краснеет, но не разрушается. Нервные окончания не повреждаются. Лечение ожогов первой степени обычно занимает несколько дней.
При ожоге второй степени повреждается эпидермис и слой, находящийся под ним, дерма. Ожог второй степени вызывает боль (часто сильную), волдыри (заполненные жидкостью), отек. Могут повреждаться нервные окончания. При прорыве волдырей место ожога может быть инфицировано. Лечение ожогов второй степени занимает, как правило, неделю и более.
При ожоге третьей степени повреждаются глубокие слои кожи. Кожа при таких ожогах выглядит восково-белой.
При ожоге четвертой степени происходит обугливание тканей, могут повреждаться мышцы, сухожилия, кости.
Площадь ожога можно определить по „правилу ладони“. Площадь ладони – 1% от поверхности кожи. Приложив ладонь, можно прикинуть, сколько ладоней – то есть процентов кожи пациента обгорело. Также есть „правило девяток“: поверхность спины – 18% от всей кожи человека, поверхность груди –18%, кожа ноги целиком – 18%, бедро – 9%, голень со стопой – 9%, вся рука – 9%, вся голова – 9%, пах – 1%.
При ожогах второй и более степени нужно обратиться к врачу. Специалист оценит степень повреждения и составит план терапии.
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