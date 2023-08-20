Держи за зубами: что такое техника мьюинг и как она поможет преобразить лицо?

При просмотре фотографий звезд с „идеальными“ лицами многие томно вздыхают: „Ах, если бы у меня было столько денег на преображение!“

Факт того, что многие селебрити и правда имеют возможность изменить себя „под ключ“, вгоняет в депрессию, однако многие ошибочно полагают, что определенных бьюти-результатов можно добиться лишь с помощью хирурга. Это далеко не так.

Издание рассказывает о специальной технике, благодаря которой черты лица становятся более выраженными, подбородок заостряется, скулы укрепляются, а контур лица становится четким.

Знакомьтесь — мьюинг!

Известный ортодонт Майкл Мью изучал строение черепа и зубов человека. Спустя несколько месяцев упорной работы он пришел к выводу, что структура и черты лица целиком и полностью зависят от максиллы.

Максилла, или „кость красоты“ — это верхняя челюсть и центральная лицевая кость, от которой зависит расположение глаз, скул, носа, неба и верхних зубов.

Чем старше мы становимся, тем больше западает максилла, из-за чего обвисают мягкие ткани. Именно с этой проблемой люди часто ходят к косметологам — и лишь потому, что в свое время они не знали или забывали укреплять кость красоты несложными упражнениями.

Изначально мьюинг был рекомендован тем, у кого наблюдался неправильный прикус. Однако когда довольные пациентки начали замечать бонус — лифтинг-эффект, доктор Мью запатентовал эту технику как косметологическую.

В технике в основном задействован язык — главная наша мускула, которая состоит из 16 мускул. Помимо нее, в упражнениях задействованы подбородок и шея, болезненные зоны для женщин после определенного возраста. При регулярном и комбинированном укреплении этих зон вы сможете добиться желаемого результата, быстро и безболезненно. А если исключите сахар и мучное, уберете еще и брыли.

Что нужно делать?