Держи за зубами: что такое техника мьюинг и как она поможет преобразить лицо?(3)
Woman.ru рассказывает о волшебном способе подтяжки лица от врача-ортодонта Майкла Мью, благодаря которому лифтинг стал доступным для всех.
При просмотре фотографий звезд с „идеальными“ лицами многие томно вздыхают: „Ах, если бы у меня было столько денег на преображение!“
Факт того, что многие селебрити и правда имеют возможность изменить себя „под ключ“, вгоняет в депрессию, однако многие ошибочно полагают, что определенных бьюти-результатов можно добиться лишь с помощью хирурга. Это далеко не так.
Издание рассказывает о специальной технике, благодаря которой черты лица становятся более выраженными, подбородок заостряется, скулы укрепляются, а контур лица становится четким.
Знакомьтесь — мьюинг!
Известный ортодонт Майкл Мью изучал строение черепа и зубов человека. Спустя несколько месяцев упорной работы он пришел к выводу, что структура и черты лица целиком и полностью зависят от максиллы.
Максилла, или „кость красоты“ — это верхняя челюсть и центральная лицевая кость, от которой зависит расположение глаз, скул, носа, неба и верхних зубов.
Чем старше мы становимся, тем больше западает максилла, из-за чего обвисают мягкие ткани. Именно с этой проблемой люди часто ходят к косметологам — и лишь потому, что в свое время они не знали или забывали укреплять кость красоты несложными упражнениями.
Изначально мьюинг был рекомендован тем, у кого наблюдался неправильный прикус. Однако когда довольные пациентки начали замечать бонус — лифтинг-эффект, доктор Мью запатентовал эту технику как косметологическую.
В технике в основном задействован язык — главная наша мускула, которая состоит из 16 мускул. Помимо нее, в упражнениях задействованы подбородок и шея, болезненные зоны для женщин после определенного возраста. При регулярном и комбинированном укреплении этих зон вы сможете добиться желаемого результата, быстро и безболезненно. А если исключите сахар и мучное, уберете еще и брыли.
Что нужно делать?
Тут вы наверняка подумали о том, что теперь мы опишем целую сотню сложных упражнений и манипуляций, ради которых вам придется подниматься в 5 утра. Забудьте об этом! Техника мьюинга настолько проста, что вы, скорее всего, в нее даже не поверите. Итак, в чем ее суть?
Мьюинг — самое легкое упражнение, которое должно войти в привычку. Его суть в том, что вы полностью заводите язык за зубы и прижимаете его к верхнему небу. И все.
Дело в том, что подобное расположение языка является анатомически правильным, и когда вы регулярно его соблюдаете, все остальные части лица становятся на свои места. Со временем кожа подтягивается, а потом пропадают морщины.
Чтобы правильно расположить язык, необходимо найти небольшое углубление в небе около верхних зубов. Чтобы было проще, выпейте воду и запомните, в каком положении оказался язык при глотке. И не забывайте про зубы — их не нужно сдавливать силой. Они должны быть прижаты друг к другу, но не очень плотно.
Первые результаты будут заметны не сразу. Однако если включить данное упражнение в свою бьюти-рутину и выполнять его регулярно, вы увидите изменения уже через 2 месяца мьюинга. Даже если не пропадут морщины, то второй подбородок точно станет меньше.