Досуг
24.08.2023, 11:30

ФОТО | Как проводят последние недели лета известные красавицы? Многие отправились отдыхать именно в эту страну

 
Dua Lipa
Dua Lipa
ФОТО: IFPP | Vida Press

Месяц август плавно подходит к концу и осень уже маячит на горизонте, но погода все еще по-летнему теплая. Поэтому нужно взять максимум от этих последних летних дней. И знаменитости тоже так считают!

Певица Дуа Липа проводит отпуск в Греции.

Звезда реалити-шоу и икона стиля Ким Кардашьян отдыхает в Италии.

Певица Дженнифер Лопес также выбрала для отдыха Италию.

Модель Хейли Бибер выбрала отдых в четырех стенах. Девушка написала, что впервые в жизни смотрит культовый сериал „Секс в большом городе“.

Актриса Эва Лонгория наслаждается жизнью у бассейна.

Модель Кендалл Дженнер радуется последним теплым денькам.

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