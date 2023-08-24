24.08.2023, 11:30
ФОТО | Как проводят последние недели лета известные красавицы? Многие отправились отдыхать именно в эту страну
ФОТО: | Vida Press
Месяц август плавно подходит к концу и осень уже маячит на горизонте, но погода все еще по-летнему теплая. Поэтому нужно взять максимум от этих последних летних дней. И знаменитости тоже так считают!
Певица Дуа Липа проводит отпуск в Греции.
Звезда реалити-шоу и икона стиля Ким Кардашьян отдыхает в Италии.
Певица Дженнифер Лопес также выбрала для отдыха Италию.
Модель Хейли Бибер выбрала отдых в четырех стенах. Девушка написала, что впервые в жизни смотрит культовый сериал „Секс в большом городе“.
Актриса Эва Лонгория наслаждается жизнью у бассейна.
Модель Кендалл Дженнер радуется последним теплым денькам.