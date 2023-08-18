Почему возникают темные круги под глазами и как от них избавиться

Почему появляются круги под глазами

Мышца глаза и проходящие в этом месте сосуды имеют тёмный оттенок. Мы его не видим, так как его скрывает подкожный жир. Однако с возрастом жировые пакеты опускаются сверху вниз, и носослёзная борозда как бы оголяется, пояснила изданию „Подмосковье сегодня“ врач-косметолог Кристина Артамонова.

Но синяки под глазами могут появиться на фоне болезней, добавила медик. Вот о чём может идти речь:

сердечные патологии;

нарушения лимфатической системы — например, нарушение оттока лимфы и венозный застой;

почечные проблемы — круги под глазами обычно бывают с серым оттенком;

печёночная недостаточность — могут появиться жёлто-коричневые круги;

гормональные нарушения.

Нужно ещё учитывать индивидуальные особенности кожи. Чем кожа под нижним веком тоньше, тем сильнее заметны стенки капилляров, а значит, и синяки под глазами.

Как избавиться от кругов под глазами

Если синяки возникли не из-за болезни, то сделать их менее заметными можно и в домашних условиях. Косметолог Артамонова посоветовала первым делом убрать отёки, то есть воду, скопившуюся в подглазничной области.

Вот какой простой способ рекомендует врач: положите обычные кухонные ложки в морозильник на пару минут, а потом приложите к закрытым глазам.

„Вы улучшите микроциркуляцию, у вас отёчность уйдёт, и эта синева будет не так ярко выражена“, — объяснила специалист.

По словам косметолога, ещё можно заморозить раствор из воды и петрушки, а потом прикладывать льдинки к коже вокруг глаз. Двигать их нужно от краёв к центру. Зона вокруг глаз сильно отличается по массажным линиям от лица.

Как поменять образ жизни

Синяки под глазами могут появиться банально из-за нездорового образа жизни и некоторых вредных привычек. Например, если не высыпаться, круги не заставят себя долго ждать.

Косметолог и пластический хирург Дарья Фетисова в беседе с „Лентой.ру“ советовала придерживаться следующих правил:

хорошо высыпаться;

увлажнять кожу каждый день;

питаться полноценно;