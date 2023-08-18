Почему возникают темные круги под глазами и как от них избавиться
Тёмные круги под глазами бывают из-за проблем с сердцем. Круги появляются на фоне других патологий — например, из-за болезни печени или при гормональных нарушениях. Но в целом с возрастом темноватые „синяки“ возникают у всех, рассказала врач Кристина Артамонова. Избавиться от кругов под глазами реально в домашних условиях, но действовать всё равно придётся очень осторожно, пишет „Рамблер“.
Почему появляются круги под глазами
Мышца глаза и проходящие в этом месте сосуды имеют тёмный оттенок. Мы его не видим, так как его скрывает подкожный жир. Однако с возрастом жировые пакеты опускаются сверху вниз, и носослёзная борозда как бы оголяется, пояснила изданию „Подмосковье сегодня“ врач-косметолог Кристина Артамонова.
Но синяки под глазами могут появиться на фоне болезней, добавила медик. Вот о чём может идти речь:
сердечные патологии;
нарушения лимфатической системы — например, нарушение оттока лимфы и венозный застой;
почечные проблемы — круги под глазами обычно бывают с серым оттенком;
печёночная недостаточность — могут появиться жёлто-коричневые круги;
гормональные нарушения.
Нужно ещё учитывать индивидуальные особенности кожи. Чем кожа под нижним веком тоньше, тем сильнее заметны стенки капилляров, а значит, и синяки под глазами.
Как избавиться от кругов под глазами
Если синяки возникли не из-за болезни, то сделать их менее заметными можно и в домашних условиях. Косметолог Артамонова посоветовала первым делом убрать отёки, то есть воду, скопившуюся в подглазничной области.
Вот какой простой способ рекомендует врач: положите обычные кухонные ложки в морозильник на пару минут, а потом приложите к закрытым глазам.
„Вы улучшите микроциркуляцию, у вас отёчность уйдёт, и эта синева будет не так ярко выражена“, — объяснила специалист.
По словам косметолога, ещё можно заморозить раствор из воды и петрушки, а потом прикладывать льдинки к коже вокруг глаз. Двигать их нужно от краёв к центру. Зона вокруг глаз сильно отличается по массажным линиям от лица.
Как поменять образ жизни
Синяки под глазами могут появиться банально из-за нездорового образа жизни и некоторых вредных привычек. Например, если не высыпаться, круги не заставят себя долго ждать.
Косметолог и пластический хирург Дарья Фетисова в беседе с „Лентой.ру“ советовала придерживаться следующих правил:
хорошо высыпаться;
увлажнять кожу каждый день;
питаться полноценно;
не пить по вечерам кофе и чай, не увлекаться солёным (всё это задерживает жидкость, в том числе и под глазами);