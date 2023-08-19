Лайфхаки, чтобы сократить частоту мытья головы — они работают!
Одна из главных „головных болей“ любой женщины — ежедневное мытье головы. Да, к сожалению, большинство женщин начинает утро не с ароматной чашечки кофе, а с мытья головы, ведь далеко не любые волосы выглядят отлично на второй и тем более третий день после гигиенических процедур. Можно ли сократить частоту мытья? Вполне, главное, знать некоторые лайфхаки, пишет Womanhit.
Не спешите
Знаете ли вы, что кожу головы реально „натренировать“? Многие стилисты советуют постепенно делать интервал между мытьем, например, можно начать с двух дней и затем продлевать. Постепенно кожа начнет привыкать к новому ритму, однако вам потребуется терпение и новый навык — не чесать голову и вообще поменьше трогать волосы и корни волос в течение дня, чтобы не загрязнять их еще больше.
Пилинг
Неплохой способ хорошо очистить кожу головы — сделать пилинг. Не только наше лицо требует глубокого очищения. Но и увлекаться не стоит, ведь можно получить и обратный эффект. Пилинг можно наносить на сухую кожу головы еще перед тем, как вы помоете голову в привычном формате. Очень хорошо с данной задачей справляется энзимная пудра, которая удаляет ороговевшие частички, тем самым оставляя кожу головы чистой как минимум несколько дней.
Поменьше стайлинга
Если вы жить не можете без гелей и пенок для укладки, у нас для вас плохие новости — вы так и будете мыть голову каждый день. Да, объемные укладки с использованием лака для сильной фиксации могут замаскировать несвежие волосы, но чем чаще вы будете использовать фиксирующие средства, тем сложнее коже головы будет очищаться и тем быстрее волосы будут жирниться. Для поклонников стайлинговых средств существуют шампуни глубокой очистки, но и ими не стоит злоупотреблять, чтобы не превратить волосы в паклю.