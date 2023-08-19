Лайфхаки, чтобы сократить частоту мытья головы — они работают!

Не спешите

Знаете ли вы, что кожу головы реально „натренировать“? Многие стилисты советуют постепенно делать интервал между мытьем, например, можно начать с двух дней и затем продлевать. Постепенно кожа начнет привыкать к новому ритму, однако вам потребуется терпение и новый навык — не чесать голову и вообще поменьше трогать волосы и корни волос в течение дня, чтобы не загрязнять их еще больше.

Пилинг

Неплохой способ хорошо очистить кожу головы — сделать пилинг. Не только наше лицо требует глубокого очищения. Но и увлекаться не стоит, ведь можно получить и обратный эффект. Пилинг можно наносить на сухую кожу головы еще перед тем, как вы помоете голову в привычном формате. Очень хорошо с данной задачей справляется энзимная пудра, которая удаляет ороговевшие частички, тем самым оставляя кожу головы чистой как минимум несколько дней.

Поменьше стайлинга

Если вы жить не можете без гелей и пенок для укладки, у нас для вас плохие новости — вы так и будете мыть голову каждый день. Да, объемные укладки с использованием лака для сильной фиксации могут замаскировать несвежие волосы, но чем чаще вы будете использовать фиксирующие средства, тем сложнее коже головы будет очищаться и тем быстрее волосы будут жирниться. Для поклонников стайлинговых средств существуют шампуни глубокой очистки, но и ими не стоит злоупотреблять, чтобы не превратить волосы в паклю.