Не лишние килограммы и не веснушки: что на самом деле бесит мужчин во внешности женщин?
То, что девушки считают недостатками, с чем так активно борются, многими мужчинами воспринимается, как милые особенности. Но есть аспекты во внешности дам, которые сильный пол терпеть не может. И это вовсе не лишние сантиметры на талии или трогательные веснушки на носу, пишет Womanhit.
Накаченные губы
Сейчас увеличение губ с помощью инъекций стало настоящим трендом: девушки стараются приблизиться к чертам Анджелины Джоли. Иногда эта процедура действительно делает лицо боле гармоничным, с помощью укола можно исправить асимметрию. Но многие девушки слишком увлекаются улучшайзингом, их губы начинают выглядеть слишком объемными, неестественными.
Вопреки расхожему мнению, такие черты мужчинам совсем не нравятся.
Огромные ресницы
3D-ресницы кажутся женщинам кокетливыми, игривыми, сексуальным, делающими женщину похожей на экзотический цветок. Мужчины же приходят в ужас от таких украшений на лице.
Наращенные волосы
Во-первых, они совершенно неактуальны в 2023 году. Во-вторых, мужчина вряд ли обрадуется, когда почувствует под пальцами капсулы и клей.
Загар
Нет, речь идет не о золотистом загаре, полученном после отдыха у моря. Мужчинам совсем не нравится темный, желтоватый загар из солярия. Не менее странно на девушках смотрится моментальный загар, который дарят специальные крема и спреи. Они часто ложатся полосами, а блестки, скорее, напоминают не об отдыхе, а о молодежной вечеринке в клубе.
Слишком длинные ногти
Чтобы маникюр был кокетливым и элегантным, важно найти баланс между аккуратностью и длиной. Популярные сейчас стилеты смотрятся для сильной половины человечества не сексуально, а отпугивающе.
Грязные волосы
Неопрятная прическа испортит самый эффектный образ, они навевают мысли об общей неухоженности барышни и ее лени.
Грубые пятки
Женские ножки ассоциируются с нежностью, изящностью, мужчина нравится касаться их. Но если на пятках появились трещины, а кожа стоп загрубела, симпатичные босоножки будут смотреться отталкивающе и непиятно.