Не лишние килограммы и не веснушки: что на самом деле бесит мужчин во внешности женщин?

Накаченные губы

Сейчас увеличение губ с помощью инъекций стало настоящим трендом: девушки стараются приблизиться к чертам Анджелины Джоли. Иногда эта процедура действительно делает лицо боле гармоничным, с помощью укола можно исправить асимметрию. Но многие девушки слишком увлекаются улучшайзингом, их губы начинают выглядеть слишком объемными, неестественными.

Вопреки расхожему мнению, такие черты мужчинам совсем не нравятся.

Огромные ресницы

3D-ресницы кажутся женщинам кокетливыми, игривыми, сексуальным, делающими женщину похожей на экзотический цветок. Мужчины же приходят в ужас от таких украшений на лице.

Наращенные волосы

Во-первых, они совершенно неактуальны в 2023 году. Во-вторых, мужчина вряд ли обрадуется, когда почувствует под пальцами капсулы и клей.

Загар

Нет, речь идет не о золотистом загаре, полученном после отдыха у моря. Мужчинам совсем не нравится темный, желтоватый загар из солярия. Не менее странно на девушках смотрится моментальный загар, который дарят специальные крема и спреи. Они часто ложатся полосами, а блестки, скорее, напоминают не об отдыхе, а о молодежной вечеринке в клубе.

Слишком длинные ногти

Чтобы маникюр был кокетливым и элегантным, важно найти баланс между аккуратностью и длиной. Популярные сейчас стилеты смотрятся для сильной половины человечества не сексуально, а отпугивающе.

Грязные волосы

Неопрятная прическа испортит самый эффектный образ, они навевают мысли об общей неухоженности барышни и ее лени.

Грубые пятки

Женские ножки ассоциируются с нежностью, изящностью, мужчина нравится касаться их. Но если на пятках появились трещины, а кожа стоп загрубела, симпатичные босоножки будут смотреться отталкивающе и непиятно.