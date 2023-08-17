Школьные принадлежности можно удобно приобрести в одном месте и по лучшей цене

Сэкономьте время и деньги и купите все необходимое вместе с привычными продуктами питания!

Наверное, не так много детей и родителей с нетерпением ждут начала школы, ведь подготовка к школе сопряжена с основательным планированием и большими расходами. Прежде всего, перед покупкой школьных принадлежностей необходимо составить список того, что может понадобиться в новом учебном году. В этом вопросе Maxima приходит на помощь с уже готовым списком. Вы выбираете те, которые нужны вашему ребенку, и начинаете подготовку.

Ищите кампании и приобретайте школьные принадлежности по лучшей цене!

Теперь, когда у вас есть список, стоит выяснить, где проводятся кампании, позволяющие оптимизировать расходы. Maxima проводит школьную кампанию, и в школьном каталоге вы найдете все необходимое. Смотрите здесь. Помимо товаров по кампании, представленных в каталоге, в магазине действуют специальные предложения с карой Aitäh, что позволяет получить еще больший выигрыш в цене. Полезный совет по экономии – приурочить покупку школьных принадлежностей к различным кампаниям, которых в магазинах Maxima предостаточно.

Есть и другие причины покупать школьные принадлежности в Maxima! А именно, среди клиентов проводиться школьный розыгрыш, в котором можно выиграть крутые призы. Если вы купите хотя бы один школьный товар и зарегистрируетесь в розыгрыше, фортуна может улыбнуться именно вам. Призовой фонд включает 3x iPhone 14, 5x электрических самокатов и 100х возвратов суммы покупки. Розыгрыш самоката и возвратов суммы покупки проходит каждую неделю, розыгрыш смартфона – один раз в конце кампании. Ознакомиться с условиями и призами школьного розыгрыша можно здесь.

Выбирайте нужные вещи и покупайте их в подходящем вам магазине Maxima, более широкий ассортимент представлен в магазинах ХХХ и ХХ. Ознакомиться с лучшими предложениями недели можно здесь. Хорошего начала учебного года!