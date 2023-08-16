Рецепт для летнего вечера: куриное филе на гриле и салат с ананасами

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Вам понадобится:

800 г куриного шашлыка

1 ананас

Упаковка листьев салата

Упаковка помидоров черри

1 морковь

1 красная луковица

1 длинный огурец

Соевый соус

Оливковое масло

При жарке на гриле мы рекомендуем использовать деревянные шпажки, чтобы потом можно было легко и эффектно подать курицу с салатом. Перед использованием шпажки можно замочить в воде, чтобы предотвратить возгорание древесины. Нанижите кусочки куриного шашлыка на шпажки и поместите их на гриль. Затем нарежьте ананас кружочками толщиной около 1 см и приступайте к приготовлению салата. Для этого выложите салатную смесь в миску или на поднос, добавьте разрезанные пополам помидоры черри, мелко нарезанную морковь, красный лук и огурец. Добавьте немного соевого соуса и оливкового масла по вкусу и аккуратно перемешайте. Когда курица будет готова, дайте шпажкам постоять, завернув их в фольгу. Последними положите на гриль кружочки ананаса. Обжаривайте их с обеих сторон, пока не появятся легкие следы от решетки. Теперь добавьте в салат ананас и, наконец, шпажки с курицей. Полейте салат выделившимся в фольге мясным соком для придания ему более приятного вкуса. Наслаждайтесь прекрасным летним вечером!

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