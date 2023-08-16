„Согласилась на открытый брак и дружила с любовницей мужа“. Истории о нетипичных формах брака

После командировки опять начались конфликты и в итоге мы перешли на гостевой брак: живем отдельно, выходные и отпуск проводим вместе, Сашка ночует то у меня, то у Макса. Знакомые нас не понимают, но мне все равно – какая разница, если всем удобно?

Да и готовить ужин раз в неделю куда проще, чем семь, а остальное время для меня и сына хватало йогурта с бананом или других перекусов. Оказалось, что в разных квартирах мы ссоримся гораздо меньше!

Позже Максиму предложили работу на полгода в другом городе, в пяти часах езды на поезде. Сашка как раз пошел в школу, мы решили, что не станем дергать его, и муж поедет один, а на выходных и праздниках будем видеться у него или у нас. Эти полгода стали лучшими в моей семейной жизни: бытовых разногласий минимум, а общение очень насыщенное, ведь мы успевали соскучиться друг по другу. Теперь по вечерам мы смотрели кино или гуляли, а не сидели каждый в своем телефоне.

Странно звучит, но через некоторое время я втянулась в такой ненормальный режим и поняла, что мне нравится отдыхать от Макса. Мужа я люблю, но в быту он совершенно невыносим – ложится поздно, любит курить в форточку, жарит бекон на завтрак, которым потом пахнет вся квартира, плиту за собой не моет, вещи разбрасывает.

Вскоре это стало неприятной традицией – при любой ссоре он собирал вещи и сбегал, когда на выходные, а когда и на несколько дней. Сын был маленький и я просто говорила ему, что папа уехал в командировку.

Когда мы с Максом поженились, то стали жить в моей „двушке“, а „однушку“ мужа сдавали. Со съемщиками не везло – они постоянно менялись, а квартира регулярно пустовала. В один из таких моментов мы очень сильно поругались, Макс психанул, собрал вещи и ушел жить „к себе“ на неделю.

„Газета. Ru“ собрала истории семей, которые выбрали не совсем стандартный формат отношений: не делятся едой, разводятся и снова женятся и считают, что другая женщина может заниматься с мужем сексом, но не имеет права варить ему суп.

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Все началось с того, что лет 6 назад я поймала мужа на измене: после командировки от вещей из его чемодана просто разило популярными и до одури стойкими духами Fleur Narcotique, я копнула глубже – в кармане брюк лежала пустая упаковка от презерватива.

Помню, тогда меня поразил тон мужа, такой спокойный и размеренный: дескать, это ничего не значит, просто сложно устоять, когда проявляют внимание. Я поначалу собиралась закатить скандал и даже подумывала что-нибудь разбить, но в тоге весьма тихо возмутилась: мне тоже оказывают знаки внимания мужчины, но я не позволяю ничего подобного, хотя и хочется.

Говорили мы часа четыре и договорились до того, что делаем наш брак открытым, то есть позволяем себе параллельные связи.

Сначала это показалось хорошей идеей: я зарегистрировалась на сайтах знакомств, ходила на свидания, завела постоянного поклонника, похудела, накупила платьев, наконец, записалась к косметологу, а кроме того... стала меньше ревновать мужа. В какой-то момент даже подружилась с его любовницей и подарила ей менее противные духи!

Но меня не покидала мысль, что что-то в этом есть ужасно неправильное. А еще мы начали отдаляться друг от друга: я понимала, что с какими-то радостями и печалями иду не к мужу, а к другому человеку. А мне, несмотря ни на что, была дорога именно наша семья.

Муж же, получив свободу, со временем потерял интерес к любовнице и стал все чаще проводить вечера дома. Иногда встречал меня у работы или даже приглашал на свидания в выходные – такое даже сразу после свадьбы случалось крайне редко. В какой-то момент мы поняли, что наигрались в свободную любовь и вернулись к прежним отношениям. Наш ренессанс длится уже три года.

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