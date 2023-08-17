Как увеличить губы без инъекций: 3 верных способа для тех, кто не готов идти к косметологу(1)
На уколы красоты решается далеко не каждая девушка. К счастью, существуют лайфхаки, которые могут облегчить жизнь многим сомневающимся, пишет Woman. Берите на заметку!
Согласно многолетним исследованиям Ассоциации пластических хирургов, уколы красоты — главный тренд в мировой косметологии. В погоне за идеальной внешностью на „улучшайзинг“ ежегодно соглашается все большее количество девушек. Особенно, когда речь идет о коррекции формы и объема губ.
Однако в мире достаточно и тех, кто пока никак не решается на введение инородной массы под кожу. Специально для таких дам мы собрали три альтернативных варианта увеличения губ, с помощью которых их можно „прокачать“ на короткий промежуток времени. Прежде чем записаться к косметологу, советуем опробовать все варианты — кто знает, может, вы и вовсе не понравитесь себе с пухлыми губами.
Блеск-плампер
Знаете это чувство, когда после острой еды губы сильно опухают, становясь красными и соблазнительными? Именно такой эффект остается после применения блесков из подборки выше. Блеск-плампер создает временный эффект увеличения объема губ, делает контур более выраженным и усиливает яркость цвета нежной кожи за счет согревающего действия.
После нанесения средства складывается ощущение, что вы натерли кожу перцем. Не стоит пугаться: это чувство проходит через 5 минут, а пухлые губы остаются на 5-6 часов. Так что если вы хотите выглядеть идеально на ближайшем мероприятии, обязательно воспользуйтесь плампером. Он придаст губам желанную пухлость на несколько часов, освобождая вас от необходимости делать уколы красоты.
Грамотный макияж
Правильный контуринг губ — 99 процентов успеха. Если вы научитесь грамотно подчеркивать губы с помощью косметики, вам не понадобятся ни массажи, ни пламперы, ни другие манипуляции. Однако речь идет не о том, чтобы выходит за контур родных губ: вам необходимо научиться подчеркивать свои линии, грамотно закрашивая их их с помощью помады.
Чтобы визуально увеличить губы с помощью карандаша, достаточно нанести его, буквально на полмиллиметра выходя за контур. Не стоит переживать из-за того, что это будет бросаться в глаза, здесь главное — не перестараться. Если увеличить совсем немного, эффект будет заметен, но выглядеть это будет максимально натурально. Ниже мы прикрепили туториал, в котором подробно показана самая простая техника увеличения губ с помощью карандаша.
Регулярное применение скраба
Кожу губ (как и любой другой участок тела) тоже надо регулярно полировать. Особенно тщательно — при любви к матовым помадам, ведь они не только подсушивают губы, но и подчеркивают трещинки и шелушения. Использование скраба для губ несколько раз в неделю избавит кожу губ от омертвевшей кожи, придаст им невероятную мягкость, гладкость, ухоженный вид. Помада будет держатся дольше и ровнее, а рисовать контур станет куда проще.
Кроме того, массаж шершавыми частицами скраба улучшит микроциркуляцию крови, поэтому после скрабирования природный цвет губ становится более насыщенным, а сама фактура губ — в несколько раз пухлее. Сейчас даже существуют скрабы, которые можно использовать не только дома, но и на ходу — в них содержаться микрочастицы, которые растворяются через 15-20 минут. Очень удобно!