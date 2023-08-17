Как увеличить губы без инъекций: 3 верных способа для тех, кто не готов идти к косметологу

Согласно многолетним исследованиям Ассоциации пластических хирургов, уколы красоты — главный тренд в мировой косметологии. В погоне за идеальной внешностью на „улучшайзинг“ ежегодно соглашается все большее количество девушек. Особенно, когда речь идет о коррекции формы и объема губ.

Однако в мире достаточно и тех, кто пока никак не решается на введение инородной массы под кожу. Специально для таких дам мы собрали три альтернативных варианта увеличения губ, с помощью которых их можно „прокачать“ на короткий промежуток времени. Прежде чем записаться к косметологу, советуем опробовать все варианты — кто знает, может, вы и вовсе не понравитесь себе с пухлыми губами.

Блеск-плампер

Знаете это чувство, когда после острой еды губы сильно опухают, становясь красными и соблазнительными? Именно такой эффект остается после применения блесков из подборки выше. Блеск-плампер создает временный эффект увеличения объема губ, делает контур более выраженным и усиливает яркость цвета нежной кожи за счет согревающего действия.

После нанесения средства складывается ощущение, что вы натерли кожу перцем. Не стоит пугаться: это чувство проходит через 5 минут, а пухлые губы остаются на 5-6 часов. Так что если вы хотите выглядеть идеально на ближайшем мероприятии, обязательно воспользуйтесь плампером. Он придаст губам желанную пухлость на несколько часов, освобождая вас от необходимости делать уколы красоты.

Грамотный макияж

Правильный контуринг губ — 99 процентов успеха. Если вы научитесь грамотно подчеркивать губы с помощью косметики, вам не понадобятся ни массажи, ни пламперы, ни другие манипуляции. Однако речь идет не о том, чтобы выходит за контур родных губ: вам необходимо научиться подчеркивать свои линии, грамотно закрашивая их их с помощью помады.