От сигаретки-другой ничего не будет? Как курение на самом деле влияет на любителей спорта(4)
Люди все больше осознают, что курильщики подвержены повышенному риску развития рака, сердечных и респираторных заболеваний. Однако, к сожалению, зачастую влияние курения на физические тренировки недооценивается, хотя при занятии спортом на любительском уровне с курением нужно быть осторожным.
Курение уменьшает поступление кислорода, влияет на дыхательную систему, сердечную деятельность и обмен веществ. Целый ряд международных исследований показал, что по сравнению с некурящими, курильщики не могут достичь такой же физической силы и выносливости и так же быстро восстанавливаться после травм.
Мышечная боль после тренировок
Опубликованное в Англии в 2018 году исследование подтверждает, что курение уменьшает количество мелких кровеносных сосудов, которые доставляют кислород и питательные вещества к мышцам ног. Когда вы вдыхаете табачный дым, угарный газ связывает красные кровяные тельца, вытесняя кислород и препятствуя его попаданию в мозг, мышцы и другие органы. Повышается содержание молочной кислоты, что, в свою очередь, обуславливает утомляемость, затрудненное дыхание и послетренировочные мышечные боли.
Больший риск заболеваний
Вдыхание сигаретного дыма, вместе с которым в организм попадают тысячи химических и сотни токсичных веществ, во время занятий спортом оказывает сердцу медвежью услугу. Вдыхание дыма увеличивает частоту сердечных сокращений и кровяное давление, а также повреждает эластичность кровеносных сосудов. Сочетание занятия спортом и курения может привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой, в том числе, увеличить риск инфаркта или аритмии сердца. Курение также делает организм менее устойчивым к физическим нагрузкам.
Меньший объем легких
Одним из наиболее очевидных последствий курения в случае занятия спортом является ухудшение работы дыхательной системы. Курение вредит работе легких, снижает способность легких поглощать кислород и выводить СО2 из организма. Дыхание затрудняется особенно сильно при интенсивных физических нагрузках. У курильщиков, как правило, быстрее возникает одышка, и они могут испытывать большую усталость во время тренировок. Курение также может вызывать хронические заболевания легких.
Худшие результаты кардиотренировок
Хотя курение оказывает негативное влияние в случае всех видов спорта, некоторые из них подвержены такому влиянию значительно больше. Например, такие связанные с большой нагрузкой на сердечно-сосудистую систему виды спорта, как бег, езда на велосипеде и плавание, требуют хорошего функционирования сердечно-сосудистой системы и достаточного снабжения кислородом. В результате курения занятие такими видами спорта может стать более трудным и менее результативным.
Сложнее набрать мышечную массу
Курение также влияет на общий обмен веществ. В результате курения увеличивается потребность организма в энергии и могут возникнуть нарушения всасывания питательных веществ. Это, в свою очередь, может повлиять на силу человека и время, необходимое для восстановления. По сравнению с некурящими курильщикам намного сложнее добиться желаемого веса тела, мышечной массы или общей физической формы. Зачастую курильщики также больше устают во время занятий спортом, что затрудняет достижение результатов.
Если у курильщика есть желание заниматься спортом эффективным и здоровым образом, ему обязательно стоит подумать о том, чтобы бросить курить или хотя бы найти менее вредную для здоровья альтернативу. Существует множество альтернативных изделий – например, вы можете поменять обычную сигарету на изделие, в котором табак не горит, а только нагревается, выделяя таким образом меньше вредных веществ.