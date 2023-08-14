От сигаретки-другой ничего не будет? Как курение на самом деле влияет на любителей спорта

Курение уменьшает поступление кислорода, влияет на дыхательную систему, сердечную деятельность и обмен веществ. Целый ряд международных исследований показал, что по сравнению с некурящими, курильщики не могут достичь такой же физической силы и выносливости и так же быстро восстанавливаться после травм.

Мышечная боль после тренировок

Опубликованное в Англии в 2018 году исследование подтверждает, что курение уменьшает количество мелких кровеносных сосудов, которые доставляют кислород и питательные вещества к мышцам ног. Когда вы вдыхаете табачный дым, угарный газ связывает красные кровяные тельца, вытесняя кислород и препятствуя его попаданию в мозг, мышцы и другие органы. Повышается содержание молочной кислоты, что, в свою очередь, обуславливает утомляемость, затрудненное дыхание и послетренировочные мышечные боли.

Больший риск заболеваний

Вдыхание сигаретного дыма, вместе с которым в организм попадают тысячи химических и сотни токсичных веществ, во время занятий спортом оказывает сердцу медвежью услугу. Вдыхание дыма увеличивает частоту сердечных сокращений и кровяное давление, а также повреждает эластичность кровеносных сосудов. Сочетание занятия спортом и курения может привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой, в том числе, увеличить риск инфаркта или аритмии сердца. Курение также делает организм менее устойчивым к физическим нагрузкам.

Меньший объем легких

Одним из наиболее очевидных последствий курения в случае занятия спортом является ухудшение работы дыхательной системы. Курение вредит работе легких, снижает способность легких поглощать кислород и выводить СО2 из организма. Дыхание затрудняется особенно сильно при интенсивных физических нагрузках. У курильщиков, как правило, быстрее возникает одышка, и они могут испытывать большую усталость во время тренировок. Курение также может вызывать хронические заболевания легких.

Худшие результаты кардиотренировок