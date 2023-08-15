Фразы, которые ваш мужчина мечтает услышать в постели — почему вы все еще молчите?

„Хочу тебя невероятно“

Нет, фраза не так банальна, как вам может показаться. На самом деле, около 90% мужчин заводятся с пол-оборота. Не думайте, что мужчину рассмешит эта фраза или же она окажется неуместной. Все, что возбуждает вас обоих за закрытыми дверями спальни, остается только между вами двоими. Просто попробуйте сказать эту фразу в различных вариациях своему мужчине, вы не сможете погасить огонь в его глазах.

„Мне так нравится твое тело“

Мужчины обожают комплименты и не стоит думать, что только представители сильного пола — визуальные существа. Для женщин также невероятно важен внешний вид мужчины, если мы говорим о сексуальном возбуждении. Сделайте акцент на отдельных частях тела мужчины, например, на его сильных руках или каменном прессе. Партнер буквально сойдет с ума.

„Говори, не останавливайся, меня заводит твой голос“

Не секрет, что большинство мужчин обладают голосом, куда ниже, чем у его партнерши. Кстати, далеко не каждый мужчина в курсе, что женщину можно завести одним лишь голосом, а потому не подозревают, каким оружием обладают. Дайте ему понять, что его грязные словечки и восхищение вами вслух в постели — то, от чего вы сходите с ума.

„Уже сейчас!“

Мужчина не умеет читать мысли и не всегда считывает ваши реакции, а потому в самый ответственный момент может сменить ритм и отнять у вас самый лучший в жизни оргазм. Стоит ли говорить, что подобная осечка портит настроение обоим? Чтобы этого не произошло и мужчина всегда чувствовал себя героем в ваших глазах, говорите ему о том, что вы почти на пике. Это подстегнет мужчину поддерживать темп и резко не менять позу.