Острые вопросы о здоровье, которые молодые женщины стесняются задавать. А зря!

Многие девушки боятся первого посещения гинеколога. Здесь важно помнить о том, что следить за собственным здоровьем необходимо, а цель врача – помочь пациенту. Каждой девушке, у которой уже есть менструации, следует сходить на прием к консультанту по вопросам сексуального здоровья, где она сможет получить ответы на свои вопросы и убедиться, что ее организм работает как надо. Особенно это актуально, если в течение цикла возникают сильные боли. Прием врача или акушерки вовсе не означает, что следует ждать также осмотра. Вполне вероятно, что визит ограничится только беседой. Дальнейшие шаги специалист согласует с пациентом в том случае, если сочтет обследование необходимым. Прием врача или акушерки в центрах консультирования молодежи до 26 лет бесплатный как для застрахованных, так и не для имеющих медицинской страховки пациентов, поэтому обратиться к профессионалу со своими проблемами деликатного характера может каждая девушка и каждый молодой человек.