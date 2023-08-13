Острые вопросы о здоровье, которые молодые женщины стесняются задавать. А зря!(3)
Возникающие изменения в организме часто вызывают у девушек вопросы, которые они не осмеливаются обсуждать с близкими и даже врачом. Однако крайне важно обращать внимание на свое здоровье, чтобы избежать возникновения серьезных проблем. Если вас беспокоит что-то, связанное со здоровьем, наилучшим решением будет обратиться к компетентному специалисту. На ряд распространенных вопросов помогла ответить Анете Петерсон, специалист по женскому здоровью и физиотерапии мышц тазового дна.
Когда мне следует впервые посетить гинеколога?
Многие девушки боятся первого посещения гинеколога. Здесь важно помнить о том, что следить за собственным здоровьем необходимо, а цель врача – помочь пациенту. Каждой девушке, у которой уже есть менструации, следует сходить на прием к консультанту по вопросам сексуального здоровья, где она сможет получить ответы на свои вопросы и убедиться, что ее организм работает как надо. Особенно это актуально, если в течение цикла возникают сильные боли. Прием врача или акушерки вовсе не означает, что следует ждать также осмотра. Вполне вероятно, что визит ограничится только беседой. Дальнейшие шаги специалист согласует с пациентом в том случае, если сочтет обследование необходимым. Прием врача или акушерки в центрах консультирования молодежи до 26 лет бесплатный как для застрахованных, так и не для имеющих медицинской страховки пациентов, поэтому обратиться к профессионалу со своими проблемами деликатного характера может каждая девушка и каждый молодой человек.
Как проходит менструальный цикл?
Началом цикла считается первый день менструации. Продолжительность месячных и обильность кровотечений зависят от особенностей организма, на что оказывает влияние ряд факторов, таких как прием медикаментов и генетика. В среднем продолжительность менструации составляет около семи дней, затем наступает период созревания яйцеклетки. Спустя примерно 14 дней после начала цикла наступает овуляция, это значит, что яйцеклетка готова к оплодотворению, а вероятность беременности наиболее высока. В среднем продолжительность менструального цикла составляет 28 дней, но колебание цикла +/- 2 дня также абсолютно нормально. Рекомендуется отслеживать свой менструальный цикл, чтобы планировать беременность или напротив снизить вероятность ее наступления. Кроме того, обращая внимание на менструальный цикл, можно понять, как влияет гормональный уровень на самочувствие. Одним из наиболее удобных инструментов для отслеживания цикла являются смарт-часы Samsung Galaxy Watch5, которые анализируют температуру тела пользователя и ее колебания, на основании этой информации предсказывая начало следующей менструации и овуляции.
Почему при половом акте может возникать дискомфорт или боль?
Кислотность, или pH, вагинальной среды женщины в течение цикла не остается одинаковой, а меняется в соответствии с гормональным фоном. Падение уровня эстрогена перед месячными может вызывать сухость влагалища, из-за чего возможен дискомфорт во время полового акта. Уменьшить неприятные ощущение может помочь использование смазки, или интимного лубриканта. Однако если и использование лубриканта не помогает, и женщина продолжает испытывать сильный дискомфорт, следует обратиться к гинекологу, который сможет провести необходимые исследования и при необходимости дать направление к другому специалисту. Огромное значение также имеет интимная гигиена обоих партнеров, также после полового акта рекомендуется сходить в туалет, чтобы избежать скопления бактерий и возникновения нежелательных последствий.
Безопасно ли отодвигать наступление месячных при помощи медикаментов?
Смещение цикла оказывает влияние на гормональный баланс как таковой, и может повлечь за собой нежелательные последствия, такие как угревая сыпь или болезненные ощущения. Перед тем, как решаться на такой шаг, следует обязательно проконсультироваться с гинекологом. Опыт каждой женщины в связи с использованием медикаментов и средств контрацепции индивидуален, но важно всегда помнить о том, что любой медикамент обладает рядом не только фармакологических, но и побочных эффектов. Чтобы знать, какое влияние то или иное лекарство может оказать на организм и самочувствие, рекомендуется обязательно ознакомиться с перечнем побочных эффектов, приведенным в информации к препарату. При возникновении нежелательных симптомов вы сможете сразу связаться с врачом.