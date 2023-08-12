Красота по-советски: забытые, но все еще эффективные бьюти-приемы

Уксусное ополаскивание

Блестящие, гладкие и послушные волосы легко получить, воспользовавшись лайфхаком наших бабушек. Достаточно ополоснуть после мытья локоны мягки уксусом, можно использовать специальный, например, малиновый, или кулинарный — яблочный. Главное, не делать так чаще одного раза в неделю.

Овсянка вместо пилинга

Энзимная пудра была диковинкой, но гладкого, сияющего лица хотелось всем. Поэтому вместо нее использовали геркулесовые хлопья: их перемалывали, смешивали с водой, а затем наносили на кожу, оставляя, как маску или просто умываясь. Частички мягко отшелушивают дерму, делая ее красивой, ровной, напитанной.

Репейное масло

Это средство хорошо знакомо каждому поколению и своей актуальности не теряет. Репейное масло помогает расти волосам, делает их более густыми и послушными. Можно наносить его на локоны, ресницы, брови. Масло напитывает, уплотняет структуру волоса.

Ванны с травами

Это настоящий спа-ритуал: можно подобрать компонент, очищающий кожу, успокаивающий, бодрящий. Ванна с ромашкой, чередой, липой станет незаменимым помощником в бьюти-рутине, а еще отличным ритуалом для спокойствия и душевного равновесия.

Локоны без горячего воздуха

Самодельные бигуди — гениальное изобретение советского бьюти-быта. Просто накрутите волосы на плотно скрученные листы бумаги и оставьте так подсыхать, а затем расплетите и придайте прическе форму. Новый образ без вреда для прядей готов!

Мед для волос и кожи

Питательные свойства меда сейчас используются в косметической промышленности повсеместно, но о них знали еще наши бабушки. Мед помогал напитать губы: его просто наносили на ночь, сделать кожу сияющей — добавляли в различные маски, а волосы послушными: для этого ложку меда смешивали с яичным желтком и укутывали массой локоны на полчаса.