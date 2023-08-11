Врач назвала способы не потолстеть снова после похудения

Скрынник заявила, что большинство худеющих относятся к процессу снижения веса как к лечению простуды — семь дней полечили и все. Однако в реальной жизни после быстрого снижения веса сброшенные килограммы быстро возвращаются. Особенно опасны в этом плане строгие ограничительные диеты. Врач предупредила, если суточная калорийность рациона при похудении составляет ниже 1200 килокалорий, прибавка в весе после возращения к нормальному питанию неизбежна.

„1200 килокалорий — это минимальная калорийность, при которой возможно поддержать баланс КБЖУ. Если калорийность рациона ниже, происходит замедление обменных процессов. После окончания такой „голодной“ диеты энергетические потребности клетки восстанавливаются медленно, а избыток калорий будет сразу откладываться в жировую ткань“, - говорит Евгения Скрынник.

Кроме того, резкое похудение, которое происходит при соблюдении строгой кратковременной диеты, чревато рецидивом ожирения, продолжила Скрынник. Оптимальной скоростью похудения без срывов и повторного набора веса она назвала два килограмма в месяц при помощи грамотной коррекции рациона.

„Сбалансированное питание с коррекцией дефицита витаминов и микронутриентов позволяет снижать и удерживать массу тела в долгосрочной перспективе. Ограничительная диета возможна в виде разгрузочных дней один-два раза в неделю для ускорения процесса похудения. В таком режиме диета не навредит и не даст новую прибавку веса“, - пояснила она.

В то же время при выходе из диеты важно соблюдать нехитрые правила, считает гастроэнтеролог. Прежде всего необходимо придерживаться четкого режима питания с ранними завтраками и ранними ужинами. Поздние завтраки в научной литературе ассоциируются с риском переедания в течение следующего дня, объяснила Скрынник. Поздние ужины нарушают качество сна, провоцируют повышение уровня сахара в течение ночи и на следующее утро.