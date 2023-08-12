ВИДЕО | О чем нельзя забывать в конце тренировки? Советы известного эстонского тренера

Кийвикас, который обучил тысячи заинтересованных людей и любителей спорта методам обретения летней формы, убежден, что важно заботиться о своем теле и разуме как для достижения внушающего уверенность внешнего вида, так и для повышения уровня внутренней энергии, и снижения стресса. „Так мы можем заниматься тем, что нам нравится, и поддерживать себя не только в хорошей физической форме, но и сохранять эмоциональное здоровье“, — отмечает он.



При этом неправильное окончание тренировки может оставить после занятия спортом неприятное послевкусие и лишить необходимого азарта для новых тренировок. „Вот почему вы никогда не должны забывать делать растяжку после тренировки“, — отмечает Кийвикас.



Растяжка после тренировки – ключевой момент любой тренировки



По словам Кийвикаса, растяжка после занятий спортом важна именно потому, что это улучшает восстановление мышц. „То, какие мышцы растягивать, зависит от того, какие мышцы были задействованы в прошедшей тренировке. И если какая-то группа мышц болит от предыдущей тренировки, то нужно уделить ей больше внимания“, — советует тренер.



Помимо снижения мышечного напряжения, по словам Кийвикаса, растяжка после тренировки также предотвращает возможные травмы, поскольку способствует улучшению подвижности и гибкости суставов, а также и повышению их эластичности. Также растяжка способствует восстановлению и повышает общий уровень физических достижений. „Если мышцы испытывают напряжение или скованность, то это может ограничить их движение и помешать лучшему результату. Поскольку растяжка помогает повысить гибкость и подвижность суставов, то общая подвижность тела также улучшается. Также более гибкие мышцы дают свободу движению и контроль над телом, что может привести к росту эффективности всех упражнений“, — объясняет Кийвикас.



Смарт-технологии рассчитывают необходимую продолжительность послетренировочного отдыха



При этом хорошая растяжка не означает, что вы можете сразу же спланировать следующую тренировку. „Сегодняшние технологии позволяют быстро определить, сколько усилий человек приложил во время тренировки и сколько времени ему потребуется для восстановления“, — объясняет эксперт по технологиям Екатерина Мишина на примере смарт-часов Huawei Watch 4 Pro. „При расчете продолжительности восстановления, которая необходима по причине вызванного тренировкой физического стресса, учитывается длительность восстановления перед тренировкой и уровень физической нагрузки предыдущей тренировки“, — объясняет Мишина. Она добавляет, что новейшие смарт-технологии позволяют исключительно быстро следить за состоянием своего здоровья — например, всего за одну минуту до или после тренировки вы можете получить исчерпывающий обзор основных показателей здоровья – таких как ЭКГ, частота пульса, содержание кислорода в крови или оценку состояния дыхательных путей.



Кийвикас также отмечает, что недостаточный отдых и чрезмерная нагрузка на свой организм могут не только снизить спортивную мотивацию, но даже и нанести серьезный вред здоровью. „Конечно, это отрадно, когда люди что-то делают для собственного здоровья — тем более, что заниматься спортом можно в любое время и в любом месте, и, как правило, бесплатно. Но начинать нужно медленно и с умом, и не переусердствовать со слишком большой нагрузкой“, — говорит он.



Поэтому эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина рекомендует использовать смарт-часы, чтобы отслеживать пульс, нагрузку, сожженные калории, а также и продолжительность тренировки. И после тренировки обратите внимание на то, как восстанавливается пульс, и проверьте, когда часы рекомендуют снова тренироваться и сколько необходимо отдохнуть перед следующей нагрузкой.