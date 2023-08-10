Все происходит в мозгу. Секс с людьми станет устаревшим и немодным

В ходе записи подкаста Impact Theory Мо Гавдат сказал, что виртуальная и дополненная реальности вскоре позволят людям имитировать сексуальные переживания, которые будут неотличимы от ощущений в реальной жизни. По его словам, не только физические, но даже эмоциональные и ментальные аспекты отношений можно будет искусственно воссоздать с помощью сигналов в мозгу.