Все происходит в мозгу. Секс с людьми станет устаревшим и немодным
Мо Гавдат, бывший исполнительный директор Google X, инженер и предприниматель, сделал неожиданный прогноз: в ближайшее время появятся гиперреалистичные секс-роботы с искусственным интеллектом, которые могут привести к тому, что традиционные интимные отношения между людьми устареют и станут немодными, пишет Delfi Life.
В ходе записи подкаста Impact Theory Мо Гавдат сказал, что виртуальная и дополненная реальности вскоре позволят людям имитировать сексуальные переживания, которые будут неотличимы от ощущений в реальной жизни. По его словам, не только физические, но даже эмоциональные и ментальные аспекты отношений можно будет искусственно воссоздать с помощью сигналов в мозгу.
Гавдат подчеркнул: „Подумайте обо всех мечтах, которые рождаются в вашей голове. Секс происходит в мозге, а физическую сторону процесса не так уж сложно смоделировать“.