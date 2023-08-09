Приемный родитель для девочки с СДВГ: „Мне даже в голову не пришло отказаться или узнать что-то о прошлом ребенка. Она просто стала ребенком в нашей семье“

„После обучения я позвонила в местное самоуправление (тогда у нас в стране была другая система, будущие приемные родители должны были сами звонить в самоуправления, чтобы найти ребенка), где мне сказали, что на данный момент у них нет детей. Я стала думать, что делать дальше и куда

„После прохождения обучения PRIDE я решила, что стану матерью в попечительской семье. Я не хотела усыновлять ребенка, считала, что усыновление – это для тех, кто не чувствовал запаха младенца, не имел опыта держать малыша на руках и не слышал, как ребенок впервые говорит „мама“ или „папа“. Для меня это был пройденным этапом, и мне было 43 года, когда я написала заявление о желании стать матерью в попечительской семье. Я указала, что ребенку может быть от 5 лет и больше“, – описывает первые шаги Инна.

„Когда моим мальчикам исполнилось 18 и 20 лет, я поняла, что готова и могу пойти на обучение для будущих приемных родителей. И пошла“, – вспоминает Инна начало пути, который, в итоге свел ее с дочерью. К настоящему времени один из сыновей Инны стал врачом, другой – младшим научным сотрудником в области экспериментальной и прикладной психологии.

„Когда я стала мамой, я пообещала себе, что буду делать свою работу хорошо. Я решила, что сначала воспитаю своих биологических детей и позабочусь о том, чтобы они стали хорошими людьми. Не просто взрослыми, а людьми, у которых есть профессия и большое сердце, независимыми, умными и честными. Только тогда я смогу позволить себе взять ребенка из замещающего дома. Потому что, понимаете, если я не справлюсь с собственными детьми, то уж точно не смогу справиться с ребенком, который вырос в замещающем доме“, – объясняет Инна.

„Мама, папа и бабушка дали мне понимание того, что такое семья. Семья подобна цепи, которая остается целой до тех пор, пока все звенья держатся друг за друга“, – размышляет она. „У меня не получилось создать такую семью“, – признается она, но об этом позже.

В семье Инны всегда были приемные дети. Например, в семьях ее бабушек и дедушек росли дети, которые не родились там. „Именно поэтому у меня всегда было понимание, что именно так и должно быть в жизни. Мне кажется нормальным и логичным, что все дети живут дома. Если бы все так думали, нам не нужны были бы замещающие дома“, – поясняет Инна.

позвонить, когда мне перезвонил тот же специалист по защиты детей и признался, что на самом деле у них есть один ребенок, но это очень сложный случай – 9-месячная малышка с тяжелым абстинентным синдромом и задержкой развития, с зависимыми матерью и отцом которой необходимо встречаться и общаться, и не исключено, что ребенок вернется к ним. Я сразу сказала „Да!“, – улыбается Инна, которая в тот момент даже не знала, будет ли она приемной матерью мальчика или девочки. „В конце концов, это было мое желание, и все остальное не имело значения – мне предложили ребенка, и я его приняла“.

Какая она красивая! Подойду ли я ей?

Первая встреча с малышкой должна была состояться через несколько дней. Инна поделилась радостной новостью с отцом, матерью, сыновьями и братом, и в дом малютки отправились всей семьей. „Это было похоже на свадебное шествие. Когда я вошла в дверь, то поняла, что специалист по защите детей и социальный работник были удивлены, что нас так много“, – усмехается Инна. „Но никто ничего не сказал, и нас повели в зал, где нам принесли крошечную, безволосую, сопливую девочку с красными от аллергии щечками. Моя первая мысль была, Боже мой, какая она красивая! Достойна ли я такого ребенка? Подойду ли я ей?“, – делится своими чувствами Инна, впервые беря Эмму Софию на руки. Тут же подошел и отец Инны и крикнул: „Где же моя внучка? Дай ее сюда!“ и малышке: Здравствуй, теперь мы твоя семья“.

„Возможно, я была наивна, но мне даже в голову не пришло отказаться или узнать что-то о прошлом ребенка. Она просто стала ребенком в нашей семье“, – вспоминает Инна, которая с того дня начала навещать малышку в приюте вместе с сыновьями.