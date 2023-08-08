Прогноз эстонского таролога Ольги Худяковой на август: „пришло время отпустить ненужное“
Эстонкий таролог Ольга Худякова приоткрыла завесу тайн и немного заглянула в будущее, чтобы рассказать читателям Delfi, каким будет август и что стоит от него ждать.
Карты месяца
Императрица +Смерть
Август - месяц подведения итогов. Мы должны проанализировать, действуют ли привычные нам методы в работе и отношениях с окружающими дальше.
Если у вас появится чувство некой безысходности, значит пришло время наконец отпустить ненужное, и начать все с чистого листа, будь это ваша работа или отношения, которые давно себя изжили.
Мы должны помнить, что на место старому всегда приходит что-то новое, лучшее. Только после того, как с отягощающим прошлым будет покончено, мы сможем планировать новое и оптимистично смотреть вперед.
В последний месяц лета надо тщательно следить за своим финансовым положением. Вероятность непредвиденных расходов очень велика.
В делах потребуется ясный ум и холодный расчет. Хорошо бы обсудить свои планы с теми, кто сможет вам дать дельный совет.
Овен
Совет карт: аркан Умеренность
На первом месте в августе у овна будет дом и самые близкие люди. Чем больше времени вы проведете с семьей, тем больше положительных эмоций получите. Это поможет вам пополнить запас энергии, ощутить спокойствие - все то, что вам сейчас так необходимо.
Умеренность и стабильность - главный девиз августа. Не стоит принимать важных решений, лучше взять паузу и подождать. Слушайте свою интуицию, она будет работать как никогда хорошо и точно, обращайте внимание на свои сны.
У тех, кто в данный момент одинок, есть большая вероятность знакомства с человеком, с которым могут получиться долгие и серьезные отношения.
Телец
Совет карт: аркан Мир
Август - месяц подведения итогов, завершения старых дел. Тельцы почувствуют необходимость обновления как в личной жизни, так и в рабочей сфере. Будут много оглядываться в прошлое, именно приятные воспоминания помогут поддержать себя в тонусе.
В любовных отношениях не стоит торопить события, вам необходимо присмотреться и прислушаться к своему партнеру. Сейчас очень важно чувствовать свою вторую половинку, знать о желаниях и планах партнера.
Близнецы
Совет карт: аркан Колесница
Вам точно не стоит сидеть на одном месте, если есть возможность отправиться в путешествие, то обязательно воспользуйтесь ею. Именно в движении вам придут необходимые мысли и решения проблем. В августе могут опять появиться те дела и вопросы, которые вы так и не решили в прошлом.
Месяц нестабилен в эмоциональном плане, грусть и переживания могут накатить так внезапно, что с трудом удастся держать себя под контролем.
Несмотря на все это, это хороший месяц для крупных и долгосрочных вложений.
Рак
Совет карт: аркан Луна
Этот месяц будет полон тайн и загадок для вас, интриги будут ждать на каждом шагу. Вам всегда надо быть начеку, дважды подумайте, кому и что вы говорите, и не сможет ли эта информация в дальнейшем сыграть против вас. Особенно аккуратным стоит быть с женщинами - от них в августе исходит особая опасность.
В делах любовных необходимо брать напором, вы должны быть инициатором. Если с первого раза вам не ответили да, то следует попробовать еще раз.
Лев
Совет карт: аркан четверка пентаклей
В августе вам придется хорошо поработать. Сколько вы вложите сил, таков будет и результат. В сфере финансов необходимо быть очень бережливым, не стоит делать больших покупок и давать денег в долг, вероятнее всего об этом вам придется потом жалеть. Также лучше отказаться от поездок на дальние расстояния и перенести их на потом.
В делах любовных постарайтесь не давать каких либо обещаний и подавать надежды. Будьте внимательными и избегайте любовных треугольников.
Дева
Совет карт: аркан Дурак
Август - удачное время для новых начинаний. Вам как никогда раньше будет везти во всем. Особенно это касается любовной сферы. Вы излучаете радость и счастье, противоположный пол будет это чувствовать и тянуться к вам. В раскладе на месяц также выпадает королева пентаклей. Это благо-приятный знак для финансовых и жилищных вопросов.
Весы
Совет карт: аркан Иерофант
В этом месяце с вами могут происходить непредвиденные обстоятельства, постарайтесь избегать конфликтов, особенно на рабочем месте. Решения в августе придется принимать быстро, а за свое место под солнцем необходимо сражаться. В августе вам будет просто необходимо экономить. Наконец-то могут решиться юридические дела, победит тот, у кого правда.
Скорпион
Совет карт: аркан Император
В августе вы почувствуете себя лидером, именно от вашего последнего слова будет зависеть многое. Старайтесь избегать шумных компаний и застолья до утра, чтобы потом не сожалеть о своем поведении. В любовной сфере вам будет тяжело сделать окончательный выбор. Постарайтесь говорить правду, какая бы она ни была.
Стрелец
Совет карт: аркан Справедливость
В августе вам необходимо более ответственно подходить к своей работе, не откладывайте на потом то, что можете сделать сегодня. В семейной жизни могут возникнуть конфликт из- за того, что ваш партнер не выполняет семейные обязанности. Тройка кубков в раскладе говорит о том, что в этом месяце вам просто необходимо развеяться и повеселиться с друзьями, но через день опять будет нужно возвращаться к работе.
Козерог
Совет карт: аркан Колесо фортуны
В августе удача будет находить вас сама. Это хороший месяц для начала новых проектов, которые в дальнейшем принесут приличный доход. В последний летний месяц вы будете чувствовать прилив сил и энергии. Постарайтесь не быть жесткими и грубыми с окружающими, и тогда у вас точно не будет никаких помех для достижения своей цели.
Водолей
Совет карт: аркан Солнце и Луна
Вы почувствует баланс между духовным и материальным. Возможно вам захочется разобраться в себе, найти свои скрытые страхи, проработать старые обиды. В финансовой сфере - карта королева пентаклей, это значит, что вам удастся правильно распорядиться своим бюджетом, даже отложить немного денег.
Двойка кубков говорит о том, что в любовной сфере вас будет ждать успех. Не бойтесь раскрыться перед своим партнером, если одиноки, то выходите в люди, знакомьтесь и наслаждайтесь жизнью.
Рыба
Совет карт: аркан Смерть
В августе вам не стоит отстаивать свое мнение, вы впустую потратите свои силы и никому ничего не докажете. Вы как никто другой будете чувствовать, что в жизни необходимо что-то менять. В раскладе на месяц очень много мечей - это говорит о том, что надо действовать, а не говорить.
В любовной сфере избегайте ненужных связей. Есть большая вероятность, что вас постараются обмануть.