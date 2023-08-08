Прогноз эстонского таролога Ольги Худяковой на август: „пришло время отпустить ненужное“

Вам точно не стоит сидеть на одном месте, если есть возможность отправиться в путешествие, то обязательно воспользуйтесь ею. Именно в движении вам придут необходимые мысли и решения проблем. В августе могут опять появиться те дела и вопросы, которые вы так и не решили в прошлом.

В любовных отношениях не стоит торопить события, вам необходимо присмотреться и прислушаться к своему партнеру. Сейчас очень важно чувствовать свою вторую половинку, знать о желаниях и планах партнера.

Август - месяц подведения итогов, завершения старых дел. Тельцы почувствуют необходимость обновления как в личной жизни, так и в рабочей сфере. Будут много оглядываться в прошлое, именно приятные воспоминания помогут поддержать себя в тонусе.

У тех, кто в данный момент одинок, есть большая вероятность знакомства с человеком, с которым могут получиться долгие и серьезные отношения.

Умеренность и стабильность - главный девиз августа. Не стоит принимать важных решений, лучше взять паузу и подождать. Слушайте свою интуицию, она будет работать как никогда хорошо и точно, обращайте внимание на свои сны.

На первом месте в августе у овна будет дом и самые близкие люди. Чем больше времени вы проведете с семьей, тем больше положительных эмоций получите. Это поможет вам пополнить запас энергии, ощутить спокойствие - все то, что вам сейчас так необходимо.

В делах потребуется ясный ум и холодный расчет. Хорошо бы обсудить свои планы с теми, кто сможет вам дать дельный совет.

Мы должны помнить, что на место старому всегда приходит что-то новое, лучшее. Только после того, как с отягощающим прошлым будет покончено, мы сможем планировать новое и оптимистично смотреть вперед.

Если у вас появится чувство некой безысходности, значит пришло время наконец отпустить ненужное, и начать все с чистого листа, будь это ваша работа или отношения, которые давно себя изжили.

Август - месяц подведения итогов. Мы должны проанализировать, действуют ли привычные нам методы в работе и отношениях с окружающими дальше.

Месяц нестабилен в эмоциональном плане, грусть и переживания могут накатить так внезапно, что с трудом удастся держать себя под контролем.

Несмотря на все это, это хороший месяц для крупных и долгосрочных вложений.

Рак

Совет карт: аркан Луна

Этот месяц будет полон тайн и загадок для вас, интриги будут ждать на каждом шагу. Вам всегда надо быть начеку, дважды подумайте, кому и что вы говорите, и не сможет ли эта информация в дальнейшем сыграть против вас. Особенно аккуратным стоит быть с женщинами - от них в августе исходит особая опасность.

В делах любовных необходимо брать напором, вы должны быть инициатором. Если с первого раза вам не ответили да, то следует попробовать еще раз.

Лев

Совет карт: аркан четверка пентаклей

В августе вам придется хорошо поработать. Сколько вы вложите сил, таков будет и результат. В сфере финансов необходимо быть очень бережливым, не стоит делать больших покупок и давать денег в долг, вероятнее всего об этом вам придется потом жалеть. Также лучше отказаться от поездок на дальние расстояния и перенести их на потом.

В делах любовных постарайтесь не давать каких либо обещаний и подавать надежды. Будьте внимательными и избегайте любовных треугольников.

Дева

Совет карт: аркан Дурак

Август - удачное время для новых начинаний. Вам как никогда раньше будет везти во всем. Особенно это касается любовной сферы. Вы излучаете радость и счастье, противоположный пол будет это чувствовать и тянуться к вам. В раскладе на месяц также выпадает королева пентаклей. Это благо-приятный знак для финансовых и жилищных вопросов.

Весы

Совет карт: аркан Иерофант

В этом месяце с вами могут происходить непредвиденные обстоятельства, постарайтесь избегать конфликтов, особенно на рабочем месте. Решения в августе придется принимать быстро, а за свое место под солнцем необходимо сражаться. В августе вам будет просто необходимо экономить. Наконец-то могут решиться юридические дела, победит тот, у кого правда.

Скорпион

Совет карт: аркан Император