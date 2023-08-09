Почему мы выбираем партнеров, похожих на наших родителей

К примеру, психологи одного из британских сайтов знакомств попросили 53 мужчин, а также их матерей, жен или подруг оценить собственные личностные качества по 18 параметрам — от общительности до эмоциональной стабильности. Оказалось, что две трети мужчин неосознанно выбрали в партнерши женщин, у которых много общего с их матерями, причем гораздо больше, чем у самих сыновей.

Те из них, кто вырос с нежной и ласковой или же с властной и принципиальной мамой, повзрослев, живут под одной крышей с женщиной, имеющей такие же черты характера.

Аналогичная картина наблюдается и в случае дочерей и отцов, причем даже не обязательно родных. Например, исследователи из Печского университета (Венгрия) и Университета Уэйн (США) отобрали 26 семей с приемными детьми и решили выяснить, насколько похожи друг на друга различные некровные родственники. Для этого 250 студентов попросили выступить в роли судей.

Им демонстрировали фото приемного отца, снятое, когда его дочери было от двух до восьми лет, а также фотографии мужчин, один из которых – настоящий муж уже взрослой дочери. Студентам нужно было решить, кто есть кто, и почти в половине случаев они не ошиблись в своем решении.

Оказалось, что дочери очень часто выбирали в мужья мужчин, внешне удивительно похожих на своих приемных отцов.

Причем, чем более близкими и теплыми были отношения между отцом и дочерью, тем выше были шансы, что она вышла замуж за человека, похожего на папу. Тот факт, что „папины дочки“, в детстве дружившие с папами, инстинктивно выбирают партнеров, внешне напоминающих отца, подтверждают и результаты исследования, проведенного британскими и польскими психологами.

Все идет из детства

Как же так получается, что мы подсознательно связываем свою жизнь с людьми, похожими на наших родителей, даже если на сознательном уровне нам этого может совсем не хотеться?

Психологи объясняют существование этого феномена с помощью теории полового импринтинга и теории привязанности.