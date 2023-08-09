Почему мы выбираем партнеров, похожих на наших родителей
Обращали ли вы когда-нибудь внимание на то, что мужья и жены часто бывают внешне похожи друг на друга? Или более экстремальный пример — дочери домашних тиранов часто выходят замуж за мужчин с такой же проблемой, а сыновья жестких, авторитарных матерей женятся на похожих по характеру женщинах? И это далеко не случайность, а подтвержденная данными научных исследований закономерность: мужчины подсознательно предпочитают женщин, похожих на собственную мать, а женщины – мужчин, напоминающих отца, пишет mail.ru.
К примеру, психологи одного из британских сайтов знакомств попросили 53 мужчин, а также их матерей, жен или подруг оценить собственные личностные качества по 18 параметрам — от общительности до эмоциональной стабильности. Оказалось, что две трети мужчин неосознанно выбрали в партнерши женщин, у которых много общего с их матерями, причем гораздо больше, чем у самих сыновей.
Те из них, кто вырос с нежной и ласковой или же с властной и принципиальной мамой, повзрослев, живут под одной крышей с женщиной, имеющей такие же черты характера.
Аналогичная картина наблюдается и в случае дочерей и отцов, причем даже не обязательно родных. Например, исследователи из Печского университета (Венгрия) и Университета Уэйн (США) отобрали 26 семей с приемными детьми и решили выяснить, насколько похожи друг на друга различные некровные родственники. Для этого 250 студентов попросили выступить в роли судей.
Им демонстрировали фото приемного отца, снятое, когда его дочери было от двух до восьми лет, а также фотографии мужчин, один из которых – настоящий муж уже взрослой дочери. Студентам нужно было решить, кто есть кто, и почти в половине случаев они не ошиблись в своем решении.
Оказалось, что дочери очень часто выбирали в мужья мужчин, внешне удивительно похожих на своих приемных отцов.
Причем, чем более близкими и теплыми были отношения между отцом и дочерью, тем выше были шансы, что она вышла замуж за человека, похожего на папу. Тот факт, что „папины дочки“, в детстве дружившие с папами, инстинктивно выбирают партнеров, внешне напоминающих отца, подтверждают и результаты исследования, проведенного британскими и польскими психологами.
Все идет из детства
Как же так получается, что мы подсознательно связываем свою жизнь с людьми, похожими на наших родителей, даже если на сознательном уровне нам этого может совсем не хотеться?
Психологи объясняют существование этого феномена с помощью теории полового импринтинга и теории привязанности.
Теория полового импринтинга (запечатления) говорит о том, что точно так же, как в психике ребенка оставляют неизгладимый след ситуации, пережитые им в раннем детстве, такой отпечаток несет с собой и личность родителя противоположного пола. Ребенок начинает ощущать привлекательность такого типа личности примерно к полутора-двум годам.
Конечно, все это в огромной степени завязано на сложной комбинации различных факторов, в первую очередь на любви, эмоциональной близости, безусловном принятии и безопасности, излучаемых матерью или отцом, ну или на нехватке или отсутствии этих чувств.
Множество исследований говорит о том, что наши самые ранние взаимоотношения с родителями – особенно с матерью – не только влияют на то, как мы контактируем с окружающими, когда вырастаем, – и в романтических отношениях, и в любых других – но и формирует некий устойчивый внутренний сценарий, по которому эти отношения развиваются.
Так, дети любящих и постоянно настроенных на контакт с ними матерей превращаются в уверенных в себе, позитивно воспринимающих самих себя взрослых, не страшащихся одиночества, безбоязненно вступающих в близкие отношения и не беспокоящихся о том, что их отвергнут.
Если же мама часто отсутствовала, не обращала на ребенка внимания, если эмоциональный контакт с ней был нестабилен, то вырастает взрослый, для которого отношения – источник тревоги, страха и напряжения.
Такой человек боится остаться один, постоянно нуждается в подтверждении того, что его любят, ревнив, навязчив, стремится контролировать. Словом, близкие отношения с ним – тяжелое испытание.
Когда дело доходит до установления романтических отношений, люди подсознательно стремятся к чему-то уже знакомому и привычному, пусть даже это привычное не раз в прошлом причиняло им боль. Для тех, кто вырос с любящими родителями, вполне нормально искать того же в собственной семье. Но казалось бы, если родительская семья была территорией, полной опасностей и угрозы, человек должен идти в противоположную сторону и заводить отношения с кем-то, кто излучает теплоту, любовь и эмоциональную стабильность.
Однако все не так просто. Тут срабатывают запечатленные с раннего детства сценарии, и в результате оказывается, что ваш муж или жена в точности копируют вашего авторитарного отца или вечно недовольную вами мать. А здесь уже открывается широкий простор для работы психотерапевта.
По материалам сайта psychologytoday.com