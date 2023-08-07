Спонтанные покупки и возвращение бывших: чего ждать от ретроградной Венеры

Чего ждать в это время, к чему готовиться и чего опасаться? Рассказывает Womanhit.

Ретроградная Венера и личная жизнь

Астролог предупреждают: вторая половина лета и первые дни осени — обманчивое время, когда эмоции могут подводить и толкать к необдуманным поступкам. Те, кто счастлив в браке, неожиданно почувствуют, что больше не горят желанием быть вместе. Расставшиеся пары, наоборот, захотят вернуть отношения: девушки могут ждать, что давно забытые бывшие снова появятся на горизонте. Успешные и популярные барышни неожиданно решат, что они катастрофически одиноки, и поспешат завести роман с первым встречным.

Старайтесь отказаться от серьезных решений на этот период, если эмоции не остынут во второй половине сентября — значит, дело не в ретроградной Венере.

Ретроградная Венера и красота

Как и в случае с личной жизнью, эмоции могут зашкаливать и толкать на неожиданные решения: кто-то захочет проколоть нос, другие состричь волосы или покрасить их в радикальный цвет. Постарайтесь немного подождать, иначе уже в сентябре вы сильно пожалеете о принятом решении.

Ретроградная Венера и финансы

Эта планета, поменявшая директное положение, делает людей более восприимчивыми, эмоциональными и порывистыми. Это отразится на всех сферах жизни. Да, любовь и отношения особенно подвластны ретроградной Венере, но и финансовая сторона жизни может пошатнуться.

Прежде всего, речь идет о спонтанных покупках. Чувствуя себя непонятным и одиноким, кто-то найдет утешение в шопинге и может потратить значительно больше, чем позволяет бюджет. Потом об этих покупках придется пожалеть. Старайтесь сдерживать порывы, а если не получается, то радуйте себя небольшими, бюджетными приобретениями.

Сдержанность и терпение должны стать вашим девизом и в карьере: спонтанное желание уволиться или накричать на начальника, скорее всего, — проделки ретроградной Венеры. Пообещайте себе, что вернетесь к действиям через месяц.