Как уменьшить дискомфорт при менструации: пять советов физиотерапевта
Упадок сил, повышенный аппетит и болезненность внизу живота – эти симптомы ежемесячно сопровождают многих женщин. Неделя менструации часто неудобна и утомительна, но каждая женщина может лучше понять собственное тело, чтобы эта неделя прошла легче. Анете Петерсон, физиотерапевт, специализирующаяся на женском здоровье и тазовом дне, рассказывает о различных способах уменьшения дискомфорта.
Распределяйте дела в зависимости от фазы цикла
Из-за гормональных колебаний в разные фазы цикла уровень энергии женщин заметно различается. Обычно после менструации постепенно появляется больше энергии и желания что-то делать, но чем ближе менструация, тем больше тело хочет отдыхать. Это означает, что вам лучше оставить более сложные и напряженные задачи до окончания менструации, а в ее начале выбрать более неторопливый темп, чтобы дать организму необходимый отдых.
Двигайтесь
Тренировки способствуют улучшению самочувствия и естественному течению цикла. Поэтому движение приветствуется в любой фазе цикла. Однако следует помнить, что перебарщивать с физическими упражнениями не стоит, важно есть разнообразную пищу и достаточно спать. Несоблюдение этих простых правил может привести к перегрузке организма. Количество тренировок должно быть оптимальным, и не следует забывать о днях отдыха. При приближении менструации рекомендуется сосредоточиться на более „мягких“ тренировках, таких как йога и растяжка. Они помогают уменьшить боли в пояснице и животе и их несложно выполнять, несмотря на низкий уровень энергии в этот период.
Следите за здоровьем
Забота о своем здоровье с молодых лет закладывает важную основу и обеспечивает здоровый и качественный образ жизни даже в пожилом возрасте. Знание своего цикла облегчает планирование мероприятий, задач и тренировок, а также снижает уровень стресса во время менструации. Хотя у всех женщин наблюдаются сходства в отношении менструации, необходимо наблюдать за личными особенностями каждого человека. Важно то, как вы относитесь к своему уровню энергии, режиму сна, привычкам двигаться, настроению. На сегодняшний день одним из самых удобных способов мониторинга здоровья является использование смарт-часов. Например, Samsung Galaxy Watch5, помимо вышеперечисленного, также постоянно анализирует температуру тела пользователя и на основе этого прогнозирует время менструации и овуляции. Устройство для повседневного использования с другими полезными функциями делает отслеживание вашего цикла еще более удобным.
Контролируйте мышцы тазового дна
Каждая женщина должна знать, что происходит у нее между ног. Женский мочевой пузырь, кишечник, влагалище и матка поддерживаются группой мышц тазового дна, понимание функции которых и умелое управление которыми имеют важное значение. Управление этими мышцами помогает женщинам как во время родов, так и в более раннем возрасте. Например, важно знать, как расслабить мышцы тазового дна, чтобы уменьшить дискомфорт и напряжение, которые могут сделать менструацию более болезненной. С другой стороны, при необходимости их нужно уметь напрячь – в случае возникновения проблем: например, подтекания капель мочи. Важно знать о наличии этих мышц и научиться их контролировать.
Доверяйте своей интуиции
Менструальный период протекает у людей по-разному – есть женщины, испытывающие более неприятные симптомы, а есть и те, у кого их нет. Каждая женщина должна прислушиваться к своему телу и учитывать свои особенности. Вы определенно не должны ограничивать себя – необходимо находить способы уделять своему телу больше времени. Общество в целом также могло бы быть более внимательным к тому факту, что в разные фазы цикла из-за гормональных колебаний у женщин меняется уровень энергии.