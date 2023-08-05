Как уменьшить дискомфорт при менструации: пять советов физиотерапевта

Распределяйте дела в зависимости от фазы цикла



Из-за гормональных колебаний в разные фазы цикла уровень энергии женщин заметно различается. Обычно после менструации постепенно появляется больше энергии и желания что-то делать, но чем ближе менструация, тем больше тело хочет отдыхать. Это означает, что вам лучше оставить более сложные и напряженные задачи до окончания менструации, а в ее начале выбрать более неторопливый темп, чтобы дать организму необходимый отдых.



Двигайтесь

Тренировки способствуют улучшению самочувствия и естественному течению цикла. Поэтому движение приветствуется в любой фазе цикла. Однако следует помнить, что перебарщивать с физическими упражнениями не стоит, важно есть разнообразную пищу и достаточно спать. Несоблюдение этих простых правил может привести к перегрузке организма. Количество тренировок должно быть оптимальным, и не следует забывать о днях отдыха. При приближении менструации рекомендуется сосредоточиться на более „мягких“ тренировках, таких как йога и растяжка. Они помогают уменьшить боли в пояснице и животе и их несложно выполнять, несмотря на низкий уровень энергии в этот период.