Побалуйте своих близких блюдами из летнего меню!
Летом, в хорошую погоду, к нам чаще приходят гости, и хозяйкам приходиться ломать голову, чем же их угостить. Если вы хотите предложить полноценное меню, чтобы гости не остались голодными, мы подготовили для Вас летнее меню.
Сейчас мы все думаем о том, как оптимизировать свои расходы на питание, и один из способов сделать это – заменить часть привычных товаров альтернативными брендами. Ассортимент продукции под собственной торговой маркой Maxima „Well Done“, который к концу года расширится до 700 наименований, предлагает широкий выбор товаров на любой вкус. Доступная по цене, продукция торговой марки имеет тщательно контролируемое качество и не уступает товарам известных брендов. Поэтому мы использовали ассортимент „Well Done“ для приготовления восхитительного летнего меню, которое разработал наш шеф-повар и гриль-мастер Рауно Саар.
Аперитив: свекольно-вишневый смузи с кокосовым напитком
Консервированная свекла „Well done“
Замороженная вишня „Well done“
Банан
Органический рисово-кокосовый напиток „Well done“
Кленовый сироп
Семена чиа
Кокосовая стружка
Мята „Well done“
Для приготовления смузи добавьте в блендер свеклу, вишню, банан, рисово-кокосовый напиток, кленовый сироп и семена чиа. Подавайте в бокалах, украсив кокосовой стружкой и листиками мяты.
Основное блюдо: бургер с рваной говядиной
Лапландский хлеб Fazer
Салатный микс HOME „Well done“
Рваная говядина „Well done“
Сливочное масло „Well done“
Краснокочанная капуста
Зеленое яблоко
Белый лук
Майонез
Лимонный сок
Дижонская горчица
Нарезанный сыр Гауда „Well done“
Соленый огурец „Well done“
Томатный соус/ рубленные помидоры „Well done“
Мед „Well done“
Свежий салат к бургеру
Руккола „Well done“
Беби-шпинат „Well done“
Листья свеклы „Well done“
Корн-салат „Well done“
Микс салатов Канаста „Well done“
Помидоры черри „Well done“
Желтые помидоры черри „Well done“
Паприка „Well done“
Ежевика „Well done“
Если есть возможность, разогрейте рваную говядину на гриле, это добавит приятный дымный аромат. Мелко нарежьте краснокочанную капусту и белый лук, натрите яблоко и добавьте майонез, лимонный сок и горчицу. При желании добавьте соль по вкусу. Вылейте томатный соус в небольшую миску, добавьте немного меда и горчицы и хорошо перемешайте. Теперь приступим к приготовлению бургера. Когда мясо будет готово, положите на гриль лапландский хлеб, чтобы он прогрелся и стал слегка хрустящими. Затем положите хлеб на тарелку, добавьте немного соуса, лист салата, мясо, сыр, салат и второй кусок хлеба, смазанный небольшим количеством соуса. Подавайте в кармашке для бургера или на тарелке со свежим салатом, куда можно добавить любимые ингредиенты.
Десерт: йогуртово-творожный крем с семенами чиа и домашними арахисовыми мюсли
Йогурт без вкусовых добавок „Well done“
Творог „Well done“
Семена чиа
Мед „Well done“
Мюсли:
Овсяные хлопья
Корица „Well done“
Соль
Арахисовое масло „Well done“
Мед
Для украшения:
Черника „Well done“
Малина „Well done“
Цедра лайма
Мята „Well done“
Розмарин „Well done“
Взбейте миксером йогурт, творог, мед и семена чиа. Дайте смеси постоять 2 часа, чтобы семена набухли. Приготовьте мюсли, добавив в миску овсяные хлопья, мед, арахисовое масло, корицу и соль и хорошо перемешав массу. Теперь разложите ее на противне и запекайте в духовке, пока хлопья не начнут слегка подрумяниваться. Подавайте десерт слоями в неглубоком стакане, украсив ягодами и зеленью.
Количество выбирайте в зависимости от количества гостей и вашего вкуса.
Данное меню было опробовано на пресс-мероприятии и полностью одобрено гостями. Продукцию „Well done“ можно найти только в магазинах Maxima по всей Эстонии, ассортимент постоянно расширяется, так что обязательно стоит изучить и попробовать. Ознакомьтесь и с другими нашими предложениями https://www.maxima.ee/nadalaleht/kk-31.