Побалуйте своих близких блюдами из летнего меню!

Сейчас мы все думаем о том, как оптимизировать свои расходы на питание, и один из способов сделать это – заменить часть привычных товаров альтернативными брендами. Ассортимент продукции под собственной торговой маркой Maxima „Well Done“, который к концу года расширится до 700 наименований, предлагает широкий выбор товаров на любой вкус. Доступная по цене, продукция торговой марки имеет тщательно контролируемое качество и не уступает товарам известных брендов. Поэтому мы использовали ассортимент „Well Done“ для приготовления восхитительного летнего меню, которое разработал наш шеф-повар и гриль-мастер Рауно Саар.

Аперитив: свекольно-вишневый смузи с кокосовым напитком

Основное блюдо: бургер с рваной говядиной

Если есть возможность, разогрейте рваную говядину на гриле, это добавит приятный дымный аромат. Мелко нарежьте краснокочанную капусту и белый лук, натрите яблоко и добавьте майонез, лимонный сок и горчицу. При желании добавьте соль по вкусу. Вылейте томатный соус в небольшую миску, добавьте немного меда и горчицы и хорошо перемешайте. Теперь приступим к приготовлению бургера. Когда мясо будет готово, положите на гриль лапландский хлеб, чтобы он прогрелся и стал слегка хрустящими. Затем положите хлеб на тарелку, добавьте немного соуса, лист салата, мясо, сыр, салат и второй кусок хлеба, смазанный небольшим количеством соуса. Подавайте в кармашке для бургера или на тарелке со свежим салатом, куда можно добавить любимые ингредиенты.