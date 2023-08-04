Проблемы в сексе, которые существуют только в вашей голове

Вам не хочется секса

И это совершенно нормально, что бы ни говорил ваш партнер. Больше всего прессинга приходится на мужчин, которые, по мнению общества и большинства женщин, должны всегда хотеть и быть в полной боевой готовности. Можно представить, какую неуверенность испытывают мужчины, когда сексуальное желание не появляется в какой-то момент. С женщинами похожая история, хоть у представительниц прекрасного пола больше причин отлынивать от близости. Важно помнить, что на возникновение сексуального желания влияет множество факторов, и никто из нас не машина с автоматическим выключателем.

Вы не уверены, что ваше тело идеально

Оно и не должно быть таким. Здесь уже больше стресса приходится на женщин, которые переживают из-за любых несовершенств. Откроем страшный секрет — если мужчина согласился на интимную близость с вами, его все устраивает, а вы переживаете лишь из-за того, что сами придумали. Конечно, это не повод себя запускать, но в то же время будьте к себе более снисходительны.



Реальный секс отличается от того, что вы видели в фильмах для взрослых

К сожалению — или к счастью — большинство идеальных сцен из ваших любимых эротических роликов практически нереально повторить в жизни. Над подобнымис ценами работает целая команда людей, в том числе гримеры. В жизни все может быть не так красиво, это касается не только визуала, но и звуков, которые могут вас ошарашить, ведь в порно обычно их загулшают на пост-продакшене. Если ваш партнер гонится за идеальной картинкой, которая сидит у него в голове после просмотра, при этом он начинает обвинять вас в том, что вы не соответствуете его идеалу, может, стоит сменить сексуального партнера?