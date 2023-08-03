Пластический хирург утверждает: есть только одна красивая форма носа(1)
Хирург Health Clinic доктор Гинтарас Папечкис начал свою практику еще в 1988 году и провел более 5000 операций. По его словам, формула красоты проста – овал лица, пропорции носа и губ. Хотя стиль у людей разный, но красивый нос у женщин бывает только одного вида – в этом может убедиться каждый, внимательно следя за знаменитостями.
Пластика носа – одна из самых сложных
В своей работе доктор Папечкис в основном фокусируется на лице. Он утверждает, что многие пластические хирурги и в Литве, и в Эстонии не хотят делать операции на лице, особенно на носу, потому что это очень сложные операции. Почему? Потому что невозможно предсказать процесс рубцевания и окончательный результат можно будет увидеть только через 1-2 года. Иногда для достижения идеального результата необходима ринопластика, коррекция и инъекции.
Немаловажную роль в достижении результата играет и сам пациент, который после операции должен действовать по предписанию врача – особенно это важно в первые дни и недели.
Пропорции придают красоту лицу
По мнению доктора Папечкиса, красота женщины – это овальная форма лица, пропорции носа и губ. Также важны углы нижней половины лица, которые придают красоту лицу. Угол носа и губы должны быть пропорциональны.
Говоря о пластике носа женщин, доктор Папечкис обращает внимание на интересный факт: если вы посмотрите на знаменитых женщин, которым сделали пластику носа, у всех у них одинаковые носы и форма губ. Стили разные, но пропорции одинаковые. „Разных форм носа не так много — есть один красивый нос, но невозможно сделать его идеальным на 100%, часто приходится улучшать его с помощью инъекций филлера, чтобы получить идеальный результат“, — отмечает он.
Тем не менее, есть больше форм носа для мужчин. Однако не так много мужчин идут на ринопластику - доктор Папечкис отмечает, что 80% женщин и 20% мужчин делают ринопластику. Так что можно сказать, что форма носа гораздо важнее для женщин.
Филлеры все чаще используются для коррекции носа.
Доктор Папечкис объясняет, что на протяжении его долгой карьеры наблюдается растущая тенденция к менее инвазивным процедурам, и нос не является исключением. С помощью инъекций можно добиться очень хороших результатов в области носа. Вы должны иметь в виду, что, конечно, можно заполнить впадины и создать баланс с помощью инъекций, но вы не можете уменьшить их с помощью инъекций в нос.
По словам доктора Папечкиса, инъекции— это настоящая революция, они естественным образом восстанавливают форму лица. В то же время с ними нельзя перебарщивать.
К счастью, искусственные лица все больше исчезают, а предпочтение отдается результату, о котором не скажешь, когда видишь, что человек что-то сделал - цель - выглядеть здоровым, помолодевшим и отдохнувшим.
Операция должна быть тщательно продумана
Доктор Папечкис очень хвалит эстонских пациентов за то, что они, по сравнению с литовцами, гораздо лучше понимают, что хотят делать, и уже достаточно подготовились во время консультации. Им легче объяснить операцию, потому что они уже знают, чего ожидать.
Эстонцы также очень реалистичны, и пациенты довольно редко предъявляют более высокие ожидания, чем может быть на самом деле.
Эти две вещи очень важны – человек должен хорошо обдумать свое решение перед операцией и не возлагать на себя несбыточных надежд. Особенно это касается хирургии носа, результаты которой очень трудно предсказать. Однако в настоящее время можно показать, каков возможный результат с виртуальными программами.
Следует также иметь в виду, что пластическая хирургия предназначена для здоровых людей. Если есть проблемы со здоровьем, например, проблемы с дыханием через нос, иногда вам нужно работать с другим врачом, чтобы решить проблемы с дыханием.
Перед операцией доктор Папечкис обязательно рекомендует проконсультироваться у нескольких врачей. „Я всегда говорю пациентам — приходите ко мне, слушайте меня, но идите к другому врачу. Пациенту предстоит выбрать врача и посетить несколько консультаций. Технически все хирурги умеют оперировать“, — говорит он, но результаты разные.