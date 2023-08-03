Пластический хирург утверждает: есть только одна красивая форма носа

Пластика носа – одна из самых сложных

В своей работе доктор Папечкис в основном фокусируется на лице. Он утверждает, что многие пластические хирурги и в Литве, и в Эстонии не хотят делать операции на лице, особенно на носу, потому что это очень сложные операции. Почему? Потому что невозможно предсказать процесс рубцевания и окончательный результат можно будет увидеть только через 1-2 года. Иногда для достижения идеального результата необходима ринопластика, коррекция и инъекции.

Немаловажную роль в достижении результата играет и сам пациент, который после операции должен действовать по предписанию врача – особенно это важно в первые дни и недели.

Пропорции придают красоту лицу

По мнению доктора Папечкиса, красота женщины – это овальная форма лица, пропорции носа и губ. Также важны углы нижней половины лица, которые придают красоту лицу. Угол носа и губы должны быть пропорциональны.

Говоря о пластике носа женщин, доктор Папечкис обращает внимание на интересный факт: если вы посмотрите на знаменитых женщин, которым сделали пластику носа, у всех у них одинаковые носы и форма губ. Стили разные, но пропорции одинаковые. „Разных форм носа не так много — есть один красивый нос, но невозможно сделать его идеальным на 100%, часто приходится улучшать его с помощью инъекций филлера, чтобы получить идеальный результат“, — отмечает он.

Тем не менее, есть больше форм носа для мужчин. Однако не так много мужчин идут на ринопластику - доктор Папечкис отмечает, что 80% женщин и 20% мужчин делают ринопластику. Так что можно сказать, что форма носа гораздо важнее для женщин.

Филлеры все чаще используются для коррекции носа.