Не самое лучшее время для покупки автомобиля и для заключения брака: советы астролога на начало августа

На убывающую Луну у нас становится меньше ментальных сил, мы становимся более чувствительными, поэтому не следует начинать новые проекты требующие концентрации ментальных сил. Не потому что не получиться, а потому что мы потратим намного больше энергии, это как грести против течения.

2 августа эмоционально сложный день, особенно если вы еще не нашли свое место в обществе. Конфликт между я, индивидуальностью, творческим подходом с потребностями социума. „Где мое место?“ - один из вопросов, на который надо найти ответ.

Сильный Марс даст достаточно энергии для действий, завершайте начатое, не спешите с новыми проектами.

6-17 августа - время, когда сложно договориться друг с другом, особенно если в общении замешаны чувства. Прежде чем вступать в спор, убедитесь, что эмоции не возьмут верх. С другой стороны, это неплохое время для пересмотра рабочего контракта, просьбы для повышения или улучшения условий труда. Главное условие - не переходить на личное, а придерживаться профессиональных рамок.

Для руководителей это непростое время, так как придется принять определенные болезненные решения, чтобы сохранить или развить бизнес. Политики, признающие свои ошибки, кто слышит народ и искренне стремиться сделать лучше, получат симпатию у избирателей и взлетят в рейтинге.

Время ретроградной Венеры дает возможность еще раз взглянуть на отношения, обращайте внимание на то, что вы цените в ваших близких и не забывайте говорить об этом. Это время, когда можно пересмотреть модель поведения, обновить отношения в паре. Поужинайте, сидя на полу, посмотрите на закат и на звезды, напишите стихи или просто смску с приятными словами!

Начало месяца - это не лучшее время для покупки автомобиля и для заключения брака. Если есть сложности с зачатием детей, то лучше сейчас подождать и начинать уже в сентябре, шансов будет намного больше.