01.08.2023, 07:20
Опять будильник?! Простое средство, которое поможет проснуться бодрым и отдохнувшим
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Почти каждому из нас по утрам нужен будильник. Иногда даже не один, а сразу несколько, которые будут звонить каждые пять минут. Специалисты говорят, что такой способ пробуждения вызывает у людей дезориентацию, панику и тревогу. Но есть альтернатива — будильники, которые будят вас мягкими звуками природы и имитацией рассвета, пишет Delfi Life.
Если вы относитесь к тем, кто с трудом просыпается по утрам, возможно, вам стоит заменить свой будильник на что-то более мягкое. Умные рассветные часы, воспроизводящие мягкие лирические звуки (чаще всего природы) и имитирующие естественный свет рассвета. Вместо раздражающих гудков смартфона, начните день с более позитивного, мягкого настроения.