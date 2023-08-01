Опять будильник?! Простое средство, которое поможет проснуться бодрым и отдохнувшим

Почти каждому из нас по утрам нужен будильник. Иногда даже не один, а сразу несколько, которые будут звонить каждые пять минут. Специалисты говорят, что такой способ пробуждения вызывает у людей дезориентацию, панику и тревогу. Но есть альтернатива — будильники, которые будят вас мягкими звуками природы и имитацией рассвета, пишет Delfi Life.