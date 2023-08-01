Красота и здоровье
01.08.2023, 07:20

Опять будильник?! Простое средство, которое поможет проснуться бодрым и отдохнувшим

 
1920199742
1920199742
ФОТО: LightField Studios | Shutterstock

Почти каждому из нас по утрам нужен будильник. Иногда даже не один, а сразу несколько, которые будут звонить каждые пять минут. Специалисты говорят, что такой способ пробуждения вызывает у людей дезориентацию, панику и тревогу. Но есть альтернатива — будильники, которые будят вас мягкими звуками природы и имитацией рассвета, пишет Delfi Life.

Если вы относитесь к тем, кто с трудом просыпается по утрам, возможно, вам стоит заменить свой будильник на что-то более мягкое. Умные рассветные часы, воспроизводящие мягкие лирические звуки (чаще всего природы) и имитирующие естественный свет рассвета. Вместо раздражающих гудков смартфона, начните день с более позитивного, мягкого настроения.

„Проблема с традиционными громкими будильниками заключается в том, что они вызывают стрессовую реакцию, повышают уровень адреналина, а это именно то, что заставляет просыпаться. Такие пробуждения могут усилить инерцию сна, вызвать повышение артериального давления и учащение сердцебиения“, — объясняет клинический психолог и директор центра здоровья сна Sleepopolis Шелби Херрис. Это подтверждается результатами эксперимента, проведенного в 2015 году в рамках программы Sleep Medicine, — у людей, которых будили имитацией света, наблюдалось снижение частоты сердечных сокращений“.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии