О чем говорят сексуальные фантазии и почему их отсутствие — проблема

Откуда берутся сексуальные фантазии

„Фантазии являются неотъемлемой частью сексуальности человека“, — рассказывает сексолог и психолог Екатерина Устинова в разговоре с Super. По ее словам, они возникают в период активной фазы полового созревания: сначала это эротические переживания, которые со временем оформляются в сексуальные фантазии.

„Наличие фантазий коррелирует с гормональным фоном. Если у человека с гормонами все в порядке, он фантазирует“, — объясняет Устинова. По ее словам, распространенный сценарий появления фантазий — следствие активности человеческого мозга, который от природы достаточно любопытен. „Если какая-то сфера становится для человека актуальной, мозг начинает ее „исследовать“. То есть когда в его поле зрения попадает нечто с сексуальным контекстом, мозг проигрывает соответствующие сценарии“, — говорит сексолог.

Американский психолог Джастин Лемиллер выделяет несколько распространенных источников сексуальных фантазий. Среди них: предыдущий половой опыт, упущенная возможность переспать с кем-либо, а также сцены, подсмотренные в кино или литературе. Гораздо реже причинами становятся неудовлетворенные желания, измена партнера или девайсы, увиденные в секс-шопе.

О чем фантазируют мужчины и женщины

Гендер не диктует характер сексуальных фантазий. Так, в исследовании Джастина Лемиллера 95% мужчин и 87% женщин отметили, что часто представляют секс с двумя партнерами или оргии. Также почти 100% участников опроса сообщили, что фантазируют о новых для себя ощущениях: измене партнеру, сексе в необычных или публичных местах.

В список популярных фантазий также входят ролевые игры, секс с незнакомцем или знаменитостью.

Последним в 2017 году даже посвятили отдельное исследование, в котором приняли участие шесть тысяч человек во всем мире. Результаты показали, что американцы чаще всего фантазируют о сексе с Ким Кардашьян, а американки — с Джорджем Клуни. В Великобритании на первые строчки вырвались Кейт Миддлтон и принц Гарри.