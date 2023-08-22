О чем говорят сексуальные фантазии и почему их отсутствие — проблема(3)
О сексуальных фантазиях не принято говорить вслух. Это не мешает мужчинам и женщинам фантазировать о сексе втроем, представлять измены партнерам или половой акт в кабинке для переодевания. Super разобрался, как появляются сексуальные фантазии и можно ли считать их отражением наших желаний, пишет „Леди“.
Откуда берутся сексуальные фантазии
„Фантазии являются неотъемлемой частью сексуальности человека“, — рассказывает сексолог и психолог Екатерина Устинова в разговоре с Super. По ее словам, они возникают в период активной фазы полового созревания: сначала это эротические переживания, которые со временем оформляются в сексуальные фантазии.
„Наличие фантазий коррелирует с гормональным фоном. Если у человека с гормонами все в порядке, он фантазирует“, — объясняет Устинова. По ее словам, распространенный сценарий появления фантазий — следствие активности человеческого мозга, который от природы достаточно любопытен. „Если какая-то сфера становится для человека актуальной, мозг начинает ее „исследовать“. То есть когда в его поле зрения попадает нечто с сексуальным контекстом, мозг проигрывает соответствующие сценарии“, — говорит сексолог.
Американский психолог Джастин Лемиллер выделяет несколько распространенных источников сексуальных фантазий. Среди них: предыдущий половой опыт, упущенная возможность переспать с кем-либо, а также сцены, подсмотренные в кино или литературе. Гораздо реже причинами становятся неудовлетворенные желания, измена партнера или девайсы, увиденные в секс-шопе.
О чем фантазируют мужчины и женщины
Гендер не диктует характер сексуальных фантазий. Так, в исследовании Джастина Лемиллера 95% мужчин и 87% женщин отметили, что часто представляют секс с двумя партнерами или оргии. Также почти 100% участников опроса сообщили, что фантазируют о новых для себя ощущениях: измене партнеру, сексе в необычных или публичных местах.
В список популярных фантазий также входят ролевые игры, секс с незнакомцем или знаменитостью.
Последним в 2017 году даже посвятили отдельное исследование, в котором приняли участие шесть тысяч человек во всем мире. Результаты показали, что американцы чаще всего фантазируют о сексе с Ким Кардашьян, а американки — с Джорджем Клуни. В Великобритании на первые строчки вырвались Кейт Миддлтон и принц Гарри.
Основными потребителями такого контента считаются взрослые, но в реальности все иначе: статистика показывает, что люди в среднем начинают смотреть порно в 13 лет. В британском исследовании 2016 года мальчики (53%) и девочки (39%) в возрасте от 11 до 16 лет отвечали, что секс в порно кажется им реалистичным и дает понять, какие именно сексуальные практики они хотят попробовать.
Однако распространенные порносюжеты формируют негативные и нереалистичные стереотипы о сексе.
Женщины в роликах обычно показаны объектами насилия и агрессии и редко достигают кульминации — ведущие роли, как и наслаждение, предназначены для мужчин. Главные атрибуты здорового секса — прелюдия, согласие партнера, использование средств защиты — в порнороликах игнорируются.
Увлечение порно может быть разрушительно для сексуальной жизни: исследования показывают, что порнография выступает предиктором сексуальной агрессии. Потребители порноконтента отмечают, что насилие становится объектом их фантазий, а исследователи сигнализируют о росте числа мужчин, которые предлагают своим партнершам интегрировать в сексуальную жизнь практики, унижающие достоинство последних.
О чем говорят сексуальные фантазии
Екатерина Устинова отмечает, что грубый, даже насильственный секс — одна из распространенных фантазий у женщин. Однако фантазии, говорит сексолог, часто не имеют ничего общего с реальностью.
Фантазии о грубом сексе, в отличие от реального насилия, находятся под контролем женщины — это безопасная территория, где она самостоятельно прописывает сценарий и выбирает персонажа на роль агрессора.
В воображении женщина, по сути, дает согласие на происходящее. „В сексуальных фантазиях мы можем разыгрывать ситуации, которые не воплотили бы в реальной жизни. Это инструмент самопознания, который гармонизирует личность, — объясняет Устинова. — Таким образом, человек может понять, что ему не подходит определенная практика, для него она некомфортна и небезопасна“.
Психотерапевт Сильва Невес также отмечает, что сексуальные фантазии не имеют связи с реальными желаниями. Она приводит в пример опубликованную в 2019 году статистику сервиса Pornhub, где в топ по просмотрам вошла категория „инопланетяне“. „Подобная статистика полезна, потому что открывает окно в сексуальные фантазии людей. Она подтверждает, что они не обязательно связаны с чем-то реальным“, — говорит Невес.
Происхождение женских фантазий о насилии — вопрос дискуссионный.
Есть мнение, что в этом замешаны паттерны поведения, навязанные романтической литературой прошлого, в которой эротизируют женскую покорность и мужское доминирование. В связи с этим, рассуждает исследователь и психолог Дженни Бивона, женщина представляет себя настолько „соблазнительной и неотразимой, что в ее присутствии мужчина теряет контроль“.
Точно так же нельзя сказать, о чем могут свидетельствовать фантазии о БДСМ-практиках. По словам Бивоны, люди, которые представляют себя в пассивной роли, в разговорах со специалистами часто отмечали, что в реальной жизни хотели бы получать больше одобрения окружающих.
У тех, кто фантазировал о групповом сексе, есть потребность в признании их сексуальности и компетенций в постели.
В воображении они подтверждают собственные секс-скиллы, когда представляют, что могут удовлетворить нескольких партнеров одновременно.
Впрочем, взгляды на происхождение сексуальных фантазий среди специалистов разнятся. По словам Джастина Лемиллера, содержание эротических грез зависит от особенностей личности человека. Стеснительные интроверты представляют себя более раскрепощенными в постели, тревожные люди даже в мыслях не пробуют ничего нового и фантазируют о спокойном сексе.
Почему отсутствие сексуальных фантазий — это проблема
Екатерина Устинова объясняет, что сексуальные фантазии делают половую жизнь более насыщенной и полноценной. „Ее можно расценивать как инструмент достижения сексуальной разрядки, которая для некоторых людей является способом справиться с переживанием, чувством одиночества или тревоги. Тогда фантазии становятся катализатором: человек ощущает напряжение, включает воображение, достигает разрядки и чувствует себя лучше“, — говорит эксперт.
Красным флагом является отсутствие сексуальных фантазий, что может сигнализировать о проблемах со здоровьем: переутомлением, нарушением гормонального фона, стрессом или депрессией.
В некоторых случаях интерес к сексу снижается, когда человек переживает серьезное потрясение. Екатерина Устинова приводит в пример бухгалтеров в период квартальных отчетов: „На первом месте для них оказывается работа, и сексуальные фантазии могут закономерно исчезнуть, так как внимание направлено на другое. Это нормально, но, если с человеком не происходило инцидентов, которые перетягивают на себя внимание, при этом также отсутствуют сексуальные фантазии и стабильная половая жизнь, имеет смысл озаботиться состоянием своего здоровья“.