ЖМЖ и МЖМ: стоит ли пробовать секс втроем?(13)
Психолог и сексолог Инна Мельникова считает, что в реальной жизни этот эксперимент может превзойти все ожидания. Причем не только хорошие, пишет „Леди“.
Если вы не знаете, что означают эти загадочные аббревиатуры, то поясним. ЖМЖ — это секс втроем: две женщины, один мужчина. МЖМ — два мужчины, одна женщина. Все это — варианты секса втроем, о котором мечтают многие мужчины и да, женщины.
Почему мечтают о сексе втроем
Эта фантазия может показаться провокационной, глупой или слишком легкомысленной, но вместе с тем ее реализация может довольно сильно изменить и саму тебя, и отношения.
„Например, мужчины чаще мечтают попробовать ЖМЖ, потому что это помогло бы им поднять самооценку и подтвердить свою мужественность и сексуальность“, — объясняет Инна Мельникова.
Многие чувствуют себя на высоте, если смогли доставить оргазм одной женщине, а тут сразу две. Если после удачного опыта мужчина вдруг почувствует себя королем мира, сложно будет ему возразить.
Кроме обычного желания разнообразить интимную жизнь, секс втроем может стать вполне себе легальной возможностью заняться сексом с другой женщиной или мужчиной, имея при этом „официальное разрешение“ партнера.
А еще к этому эротическому эксперименту может подтолкнуть банальное любопытство. Почему бы и нет.
„Правда, не всегда понятно, почему люди выбирают сразу настолько радикальные эксперименты, последствия которых сложно оценить, — рассуждает Инна Мельникова. — Ведь можно начать с малого, но более безопасного — использовать секс-игрушки, пробовать ролевые игры“.
Главное, не ввязываться в эту авантюру исключительно из-за страха потерять партнера, из-за желания угодить ему. „В сексе все должно происходить добровольно, по обоюдному желанию и главное — приносить удовольствие“, — напоминает сексолог.
Когда секс втроем окажется неудачным
Интересно, что мужчины больше мечтают оказаться в постели с двумя женщинами, а те в свою очередь — с двумя мужчинами. Такой расклад вполне логичен: как только в постели оказывается человек твоего же пола, включаются ревность и соперничество.
„Плюс, фантазия о сексе втроем может стать неплохой проверкой крепости чувств мужчины, — подсказывает Инна Мельникова. — Если он планирует создать со своей партнершей семью, скорее всего, он ни за что не захочет делить ее с кем-то другим“.
Претензии, обвинения и обиды — вот чем может закончиться, казалось бы, этот веселый и многообещающий эксперимент.
Но главное, что, предлагая секс втроем своему партнеру — человеку, которому доверяете, будьте готовы: вы внезапно можете узнать о нем то, что вам совсем не понравится.
Например, женщина скажет: „А я не против попробовать! У меня даже уже был такой опыт“.
Или мужчина ответит: „Да, детка, классный план — разделить тебя с другим мужчиной“. Звучит примерно как: „По сути, мне наплевать на тебя и наши отношения, я совсем тобой не дорожу“.
Может оказаться, что не все люди настолько толерантны, зрелы и способны справиться со своими чувствами, как им казалось в теории.
„Иногда фантазий и разговоров оказывается вполне достаточно для того, чтобы подогреть взаимную страсть“, — подсказывает сексолог.
Как сделать секс втроем приятным
Если все же пикантные обсуждения привели вас к решению — „пробовать“, для начала убедитесь, что вы хотите этого сами: из любопытства, тяги к приключениями, ради поиска острых ощущений. А никак не ради того, чтобы угодить мужчине.
Взвесьте, насколько вы хорошо знаете себя, свои желания, реакции и можете оценить последствия: что не будете ревновать и предъявлять претензии. Ревнивым собственникам любого пола не стоит увлекаться подобными экспериментами.
Берите на себя ответственность, чтобы избежать упреков и скандалов. Помните, что, давая свое согласие, вы, во-первых, можете в любой момент передумать, если почувствуете себя некомфортно. А во-вторых, потом будут бессмысленными заявления вроде: „Ты на меня надавил“, „Я сделала это только ради тебя!“ Такие жертвы совершенно ни к чему.
Наконец, планируя секс втроем, Инна Мельникова предлагает обговорить с партнером правила:
1 — Занимайтесь сексом на чужой территории, не у себя дома, не в своей постели.
2 — Выбирая партнера, делайте это вместе: никаких переговоров с „третьим“ за спиной у близкого человека.
3 — Избегайте душевных бесед и создания более близких эмоциональных контактов — совместных ужинов, походов в кино, сна в одной постели. Это позволит избежать увлеченности, влюбленности и измены.
4 — Уделяйте примерно одинаковое внимание обоим партнером — ласк, слов, поглаживаний. Это — профилактика ревности.
И, главное, подумайте: не является ли секс втроем отчаянной попыткой хоть как-то спасти вашу тлеющую интимную жизнь? Если вам не очень хорошо вдвоем, и уже долгое время, вряд ли кто-то третий вдруг волшебным образом это исправит.