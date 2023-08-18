ЖМЖ и МЖМ: стоит ли пробовать секс втроем?

Если вы не знаете, что означают эти загадочные аббревиатуры, то поясним. ЖМЖ — это секс втроем: две женщины, один мужчина. МЖМ — два мужчины, одна женщина. Все это — варианты секса втроем, о котором мечтают многие мужчины и да, женщины.

Почему мечтают о сексе втроем

Эта фантазия может показаться провокационной, глупой или слишком легкомысленной, но вместе с тем ее реализация может довольно сильно изменить и саму тебя, и отношения.

„Например, мужчины чаще мечтают попробовать ЖМЖ, потому что это помогло бы им поднять самооценку и подтвердить свою мужественность и сексуальность“, — объясняет Инна Мельникова.

Многие чувствуют себя на высоте, если смогли доставить оргазм одной женщине, а тут сразу две. Если после удачного опыта мужчина вдруг почувствует себя королем мира, сложно будет ему возразить.

Кроме обычного желания разнообразить интимную жизнь, секс втроем может стать вполне себе легальной возможностью заняться сексом с другой женщиной или мужчиной, имея при этом „официальное разрешение“ партнера.

А еще к этому эротическому эксперименту может подтолкнуть банальное любопытство. Почему бы и нет.

„Правда, не всегда понятно, почему люди выбирают сразу настолько радикальные эксперименты, последствия которых сложно оценить, — рассуждает Инна Мельникова. — Ведь можно начать с малого, но более безопасного — использовать секс-игрушки, пробовать ролевые игры“.

Главное, не ввязываться в эту авантюру исключительно из-за страха потерять партнера, из-за желания угодить ему. „В сексе все должно происходить добровольно, по обоюдному желанию и главное — приносить удовольствие“, — напоминает сексолог.

Когда секс втроем окажется неудачным

Интересно, что мужчины больше мечтают оказаться в постели с двумя женщинами, а те в свою очередь — с двумя мужчинами. Такой расклад вполне логичен: как только в постели оказывается человек твоего же пола, включаются ревность и соперничество.