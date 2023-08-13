10 признаков плохого секса, которые вы пытались игнорировать
Секс может быть не только ярким эмоциональным переживанием, но и самым неловким времяпрепровождением в вашей жизни. „Леди“ рассказывает, как отличить плохой от хорошего и не тратить время впустую.
Вам некомфортно рядом с партнером
Доверие всегда было и остается ключом к успешным отношениям, и секс не исключение. Если рядом с партнером как минимум не возникает чувства безопасности, ваша близость делает вас уязвимой. Еще хуже — буквально терпеть весь процесс лишь потому, что нет возможности спокойно сказать партнеру, что вам нравится, а что совсем не подходит.
Вы считаете секунды до конца
В какой-то момент стало скучно следить за процессом, и последние 10 минут вы смотрите в потолок, прислушиваясь к тиканью часов. Ведь единственное, что вас волнует, — когда же все это наконец закончится. Как бы ни старался партнер, кажется, что в следующий раз лучше посмотреть телевизор.
Если вы узнали себя, соболезнуем. Такой секс хорошим не назовешь.
Беседуете на отвлеченные темы
Общение по душам действительно сближает. Но не в процессе секса. Оживленные беседы прямо во время полового акта ужасны сразу по двум причинам: вы не только отказались от идеи получить удовольствие, но и ясно дали понять партнеру, что вам это занятие абсолютно безразлично. Хотя бы из уважения уточнить, ходил ли ваш бойфренд в магазин, можно несколько минут спустя.
Секс вызывает физический дискомфорт
Возможно, ваш Казанова пересмотрел жестких видео или просто не замечает, как вы бьетесь макушкой об изголовье кровати. Или вам сложно дышать, потому что он навалился всем весом.
Дело не в том, намеренно ли вам причиняют боль, а в том, что если это не соответствует вашим желаниям, то нет нужды мириться с дискомфортом.
Возможно, партнер не осознает, что вам больно, поэтому не стесняйтесь об этом сказать.
Партнер экспериментирует без вашего согласия
У всех есть свои предпочтения и тайные фантазии, и некоторые из них смелые и нестандартные. Нет ничего плохого в том, чтобы попробовать что-то новое с близким человеком.
Но ключевой момент в вопросе сексуальных экспериментов — это обоюдное согласие.
Если партнер неожиданно начинает делать странные для вас вещи без предупреждения и одобрения, вы чувствуете, что ваше личное пространство нарушено, как бы странно это ни звучало в контексте секса.
Вы засыпаете
Ситуация может показаться совершенно анекдотичной, но лишь если такого с вами не случалось. Если день выдался тяжелым, а возбуждение едва ли наступило, неудивительно, что в мир сладких грез вы отправитесь, не дожидаясь оргазма.
Хороший секс, напротив, вызывает прилив энергии за счет выброса эндорфинов.
Лучше не дожидайтесь засыпания — обсудите с партнером, что вас может подбодрить.
Вы ничего не чувствуете
Возможно, партнер считает вас нежнейшим созданием в мире и слишком хрупкой, раз вы ловите себя на мысли, что не можете быть уверены в том, что прямо сейчас занимаетесь любовью. Его желание вас поберечь, безусловно, очень романтично, но пора напомнить парню, что без стимуляции ничего не выйдет.
По возможности просите ускориться или быть чуть грубее, а не жалуйтесь на отсутствие ощущений, иначе кавалер может затаить обиду, даже если не подаст виду.
Вы думаете о чем угодно, только не о сексе
Современный ритм жизни не способствует спокойствию — в голове постоянно крутятся сотни мыслей: не забыть поздравить родню, купить маску для лица, пока не закончилась акция, перезвонить подруге, дождаться курьера. Но если обо всем этом вы размышляете во время секса, поверьте, он недостаточно хорош.
Вы предпочли бы взять дело в свои руки
Никто не знает, как вас удовлетворить, лучше вас самой. Но если вы мастурбируете больше, чем когда-либо прежде, потому что секс в буквальном смысле оставляет желать лучшего, значит, что-то у вас с партнером идет не так.
Хотя мы не осуждаем такую практику, печально, когда она становится единственным для вас способом получить удовольствие в отношениях.
Партнер эгоистичен
Худший партнер в сексе не тот, кто пытается доставить вам удовольствие чересчур неумело, а тот, кого в принципе волнует только он сам.
Мужчина, который отворачивается к стенке, не дождавшись вашего оргазма, вероятно, будет невыносимым эгоистом и в других сферах жизни — задумайтесь, не стоит ли с ним порвать при первом удобном случае.