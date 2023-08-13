10 признаков плохого секса, которые вы пытались игнорировать

Вам некомфортно рядом с партнером

Доверие всегда было и остается ключом к успешным отношениям, и секс не исключение. Если рядом с партнером как минимум не возникает чувства безопасности, ваша близость делает вас уязвимой. Еще хуже — буквально терпеть весь процесс лишь потому, что нет возможности спокойно сказать партнеру, что вам нравится, а что совсем не подходит.

Вы считаете секунды до конца

В какой-то момент стало скучно следить за процессом, и последние 10 минут вы смотрите в потолок, прислушиваясь к тиканью часов. Ведь единственное, что вас волнует, — когда же все это наконец закончится. Как бы ни старался партнер, кажется, что в следующий раз лучше посмотреть телевизор.

Если вы узнали себя, соболезнуем. Такой секс хорошим не назовешь.

Беседуете на отвлеченные темы

Общение по душам действительно сближает. Но не в процессе секса. Оживленные беседы прямо во время полового акта ужасны сразу по двум причинам: вы не только отказались от идеи получить удовольствие, но и ясно дали понять партнеру, что вам это занятие абсолютно безразлично. Хотя бы из уважения уточнить, ходил ли ваш бойфренд в магазин, можно несколько минут спустя.

Секс вызывает физический дискомфорт

Возможно, ваш Казанова пересмотрел жестких видео или просто не замечает, как вы бьетесь макушкой об изголовье кровати. Или вам сложно дышать, потому что он навалился всем весом.

Дело не в том, намеренно ли вам причиняют боль, а в том, что если это не соответствует вашим желаниям, то нет нужды мириться с дискомфортом.

Возможно, партнер не осознает, что вам больно, поэтому не стесняйтесь об этом сказать.

Партнер экспериментирует без вашего согласия

У всех есть свои предпочтения и тайные фантазии, и некоторые из них смелые и нестандартные. Нет ничего плохого в том, чтобы попробовать что-то новое с близким человеком.

Но ключевой момент в вопросе сексуальных экспериментов — это обоюдное согласие.