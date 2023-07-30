Клещи в ресницах: 5 бесполезных, но интересных фактов о нашем теле

Ногти на руках растут в три раза быстрее, чем на ногах

„Длина ногтей увеличивается на 0,5–1,2 миллиметра в неделю. Ногти на ногах, с другой стороны, отрастают от полумиллиметра до полного миллиметра каждую неделю“, - говорит семейный врач Татьяна Захарова.

Интересно, что ноготь на среднем пальце растет быстрее всего, а ноготь на большом пальце — медленнее.



Рост также связан с кровообращением: у правшей ногти на правой руке растут быстрее, чем на левой, потому что они больше двигаются и поэтому лучше снабжаются кровью.

Когда мы краснеем, слизистая оболочка желудка также краснеет

Когда мы беспокоимся или очень взволнованы, наш организм вырабатывает адреналин. Это расширяет кровеносные сосуды, так что тело может снабжаться большим количеством кислорода. Усиление кровотока ненадолго краснеет не только щеками, но и внутренней оболочкой желудка.

В наших ресницах живут клещи

Звучит неаппетитно, но клещи волосяных фолликулов, восьминогие родственники пауков и клещей, процветают в человеческих ресницах, где они питаются мертвыми клетками кожи. К счастью, мы не можем увидеть их невооруженным глазом и не можем почувствовать их движения.

Кожа составляет 20% веса нашего тела

Кожа покрывает всю поверхность нашего тела, защищая его от обезвоживания и вредных внешних воздействий. Это самый большой орган тела и имеет площадь поверхности до двух квадратных метров для взрослого человека среднего роста. Без гиподермы он весит в среднем около 14 килограммов.

Наши глаза фокусируются 100 000 раз в день

Никакой другой орган чувств не может обрабатывать столько впечатлений, сколько наши глаза. Наша зрительная система воспринимает 70 процентов всей важной для нас информации. „Наши глаза двигаются вперед и назад 180 раз в минуту, а наши шесть глазных мышц фокусируются около 100 000 раз в день — быстрее, чем любая камера“, — комеентирует специалист.